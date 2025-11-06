Tecno

WhatsApp en Apple Watch: mensajes de voz, reacciones a mensajes y más funciones

Antes de este lanzamiento, en lo que respecta a WhatsApp, el reloj inteligente solo permitía gestionar notificaciones

WhatsApp lanzó una aplicación para Apple Watch tras diez años del lanzamiento del dispositivo.

Enviar mensajes y recibir llamadas desde WhatsApp en el Apple Watch ya es una realidad para quienes emplean el ecosistema de Apple. Los usuarios que vinculan su reloj y teléfono y activan la descarga automática de apps encuentran la aplicación en el reloj sin pasos adicionales. También se puede agregar manualmente desde la app Watch instalada en el iPhone.

La compatibilidad de la aplicación no abarca todos los modelos. Solo está disponible si se cumplen ciertos requisitos: contar con WhatsApp de versión 2.12.9 o superior, iOS actualizado a 9.1 como mínimo, watchOS igual o posterior a la versión 10 y un Apple Watch desde la Serie 4 en adelante.

Funciones de la app WhatsApp en Apple Watch

La compatibilidad de la aplicación no abarca todos los modelos.

Al cumplir estos criterios, la gestión de los mensajes y notificaciones pasa a la muñeca. La interacción ocurre sin depender directamente del teléfono, lo que ofrece una herramienta para mantenerse comunicado de forma más accesible.

  • Desde el reloj, los usuarios identifican a quien realiza una llamada o envía un mensaje, sin recurrir al iPhone.
  • La lectura de textos extensos en pantalla ya no representa un desafío, y la opción de responder mensajes con entrada directa, dictado de voz o mensajes grabados añade flexibilidad.
  • Entre los recursos disponibles se encuentran reacciones rápidas con emojis a los mensajes recibidos y el acceso al contenido multimedia, como la visualización de imágenes o stickers que mantienen su calidad en una pantalla reducida.
  • La revisión del historial de chat también está disponible y permite repasar conversaciones previas en cualquier momento.
Para instalar WhatsApp, es necesario un Apple Watch desde la Serie 4 en adelante.

Un paso adelante de WhatsApp

Desde Meta, la empresa detrás de WhatsApp, señalaron: “Este lanzamiento es solo el comienzo y seguiremos mejorando WhatsApp para Apple Watch en función de tus comentarios”, lo que abre la puerta a futuras mejoras basadas en la experiencia de los usuarios.

Con esta actualización, WhatsApp se posiciona como la primera aplicación de mensajería reconocida (después de Mensajes de Apple) con funcionamiento nativo en el reloj, superando a rivales como Telegram, Messenger o Signal, que aún no ofrecen propuestas oficiales y estables en este entorno.

La presencia de una app oficial evita los inconvenientes y riesgos asociados a alternativas desarrolladas por terceros, garantizando mayor seguridad y un soporte constante.

WhatsApp en el Apple Watch opera como un complemento del iPhone y no de forma independiente. La gestión real de las conversaciones permanece en el smartphone, donde se aplica el cifrado de extremo a extremo. El reloj funciona como extensión sincronizada; si el usuario se aleja demasiado del teléfono, pierde temporalmente el acceso a los mensajes.

La presencia de una app oficial evita los inconvenientes y riesgos asociados a alternativas desarrolladas por terceros.

Activa notificaciones de WhatsApp en el Apple Watch

Quienes no cumplen con todos los requisitos de compatibilidad tienen una alternativa para recibir notificaciones de WhatsApp en el Apple Watch.

El procedimiento inicia con la conexión de ambos dispositivos y requiere una conexión Bluetooth activa y proximidad física entre reloj y teléfono. En los ajustes del iPhone debe permitirse el envío de alertas y, dentro de la app Watch, activarse la duplicación de avisos para WhatsApp.

Esto permite leer y responder mensajes de forma directa, usando sugerencias de respuesta, escritura a mano, dictado por voz o descartando notificaciones para borrarlas de la pantalla.

El despliegue de WhatsApp en el Apple Watch marca el acceso a funciones completas y seguras desde la muñeca, lo que facilita el manejo de comunicaciones personales en cualquier circunstancia.

