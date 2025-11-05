Dua Lipa tiene su propio especial apto para fans ‘An Evening with Dua Lipa’: dónde verlo

El especial de Dua Lipa en Universal+ eleva la experiencia musical con producción de alto nivel y tecnología audiovisual - crédito Universal

La llegada de Dua Lipa a Latinoamérica con su nueva gira será precedida por un evento televisivo que ha entusiasmado a millones de seguidores. Universal+ presentó para este mes de noviembre el estreno de An Evening with Dua Lipa, un especial que recopila el concierto realizado en la icónica Royal Albert Hall de Londres y exhibe nuevas facetas de la popular cantante británica, justo antes de su esperado recorrido por la región.

Un espectáculo íntimo en el Royal Albert Hall

An Evening with Dua Lipa fue dirigido por Paul Dugdale, realizador galardonado con premios Emmy y Bafta (Premios de Cine de la Academia Británica), reconocido por retratar conciertos como los de Adele y Billy Joel.

Imágenes inéditas, audio inmersivo y producción orquestal se combinan en una experiencia única, disponible para millones a través de los servicios digitales y televisivos líderes en la región - crédito Universal

En este especial, Dua Lipa interpretó el repertorio de su tercer álbum, Radical Optimism, explorando sonidos psicodélicos y mostrando un enfoque más personal en escena.

Destaca la participación de una orquesta de 53 músicos bajo la dirección de Ben Foster, así como colaboraciones especiales, entre ellas un dueto con Elton John donde ambos interpretan “Cold Heart”.

Versiones exclusivas y momentos emotivos para los fans

El espectáculo incluye nuevas versiones de grandes éxitos como “Levitating”, “Love Again”, “Dance the Night” (presente en la banda sonora de la película Barbie) y “Houdini”, sencillo de su más reciente disco. La noche del 17 de octubre de 2024 en Londres quedó marcada no solo por la energía pop del show, también por instantes personales: Dua Lipa rindió homenaje a su profesor de música, Ray, y permitió que el público acceda a imágenes inéditas de su infancia y adolescencia, anticipando la historia de una futura estrella global.

La plataforma estrena An Evening with Dua Lipa integrando diversos canales y tecnologías, permitiendo a los fans acceder al evento en alta calidad y anticipar el Radical Optimism Tour en Latinoamérica - crédito Universal

La trayectoria de Dua Lipa es un fenómeno contemporáneo. En sus inicios, subía videos interpretando canciones de Alicia Keys y Christina Aguilera en YouTube.

El crecimiento de su canal y la exposición en redes sociales impulsaron su salto a los grandes escenarios, configurando un camino que la separa de las estrellas tradicionales y que redefine el acceso a la fama en la industria musical.

La historia personal de Dua Lipa se encuentra marcada también por la figura de su padre, Dukagjin Lipa, quien fue su mánager inicial y fuente de inspiración. Dukagjin fue músico en la banda ODA en Kosovo antes de trasladarse a Londres. La propia cantante ha señalado en entrevistas que los clásicos que escuchaba en casa y el ejemplo de su padre le inculcaron disciplina y sentido artístico.

Fuera del escenario, la artista sostiene un fuerte compromiso con la comunidad. En 2016, junto a su padre, fundó Sunny Hill, una organización benéfica que apoya proyectos culturales y de desarrollo social en Kosovo.

Producción multimedia y formatos innovadores: el show de Dua Lipa en Londres redefine el contenido musical en streaming - crédito Universal

Sunny Hill brinda becas y oportunidades para jóvenes interesados en las artes, proyecto que ha fortalecido el posicionamiento de la cantante como referente público más allá de la música.

Dónde ver ‘An Evening with Dua Lipa’ y canales disponibles

El especial An Evening with Dua Lipa está disponible en Universal+ y también se transmite a través de los canales premium Universal Premiere, Universal Cinema, Universal Crime, Universal Comedy y Universal Reality, accesibles en los principales sistemas de TV por suscripción de la región.

Esta emisión exclusiva coincide con la llegada del Radical Optimism Tour a Latinoamérica. El cronograma marca el inicio el 7 de noviembre en Buenos Aires, seguido por presentaciones en Chile, Brasil, Perú y Colombia, hasta concluir el 5 de diciembre en Ciudad de México.

La combinación de recital en vivo, material inédito y una producción de alto nivel convierte a este especial en un contenido imprescindible para quienes desean comprender el fenómeno de Dua Lipa y anticipar los puntos más destacados de sus próximos conciertos.