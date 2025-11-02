Tecno

YouTube en Chile: la lista de los 10 videos más reproducidos que son tendencia hoy

Descubre quiénes son los artistas que han entrado al ranking con sus nuevos clips

Guardar
YouTube se ha convertido en
YouTube se ha convertido en uno de los medios favoritos del público para pasar un rato agradable en el tiempo libre. (Infobae/Jovani Pérez)

Con 17 años de vida, YouTube se ha convertido en la plataforma de videos más famosa del mundo y es que en estos días no sólo sirve a los usuarios para ver clips musicales o graciosos, sino que también es empleada por muchos para ver tutoriales y aprender, para conciliar el sueño con los famosos ASMR, visitar otros países a través de diversos videobloggers y mucho más.

Aunque YouTube ha visto nacer plataformas que le han querido hacer la competencia —como Dailymotion, Vimeo y las propias redes sociales Instagram, Facebook y TikTok—, el sitio web de origen estadounidense continúa en el gusto de los internautas, lo que lo ha llevado a ser el segundo sitio más buscado sólo detrás de Google.

En este panorama, YouTube lanzó en el año 2018 su propia sección de tendencias en donde los usuarios pueden ver los nuevos videos musicales que gozan de gran popularidad en tiempo real en 61 países, ello con la finalidad de que no se pierdan ninguno de los clips más importantes, pues se estima que cada minuto son subidos más de 500 horas de contenido mientras que al día son vistos alrededor de 5 mil millones de videos.

Aquí el listado de los 10 artistas y sus canciones más populares del momento

1. TU Y YOArtista/canal: Jere Klein y Bayriton

2. VEN ACÁArtista/canal: Katteyes

3. BerghainArtista/canal: ROSALÍA

4. Tobal MJ, Lyon la f - Te Vas (Official Video)Artista/canal: Tobal Mj

5. Dime Si Te AcuerdasArtista/canal: Lucky Brown y Almighty

6. Have You Ever Seen The Rain (Fan Celebration Version)Artista/canal: Creedence Clearwater Revival

7. 444 (Remix)Artista/canal: Yan Block, De La Rose, Hades66 y Ñengo Flow

8. LA MALETAArtista/canal: María José Quintanilla

9. Shakira - Hips Don’t Lie with Ed Sheeran & Beéle (LIVE) Oral Fixation - 20th | Spotify AnniversaryArtista/canal: Shakira

10. tu favoritoArtista/canal: Grupo Frontera, Fuerza Regida y Cris Mj

Los inicios de YouTube

YouTube vio la luz en febrero de 2005, cuando tres antiguos empleados de la compañía de Paypal ―Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim― se unieron y la crearon luego de que experimentaran dificultades para compartir entre sí un par de videos tras asistir a una fiesta.

El dominio fue activado el 14 de febrero de 2005 y casi un mes después, el 23 de abril, fue cargado el primer clip a la plataforma que llevaba por nombre “Me at the Zoo”. Fue cuestión de tiempo para que todo el mundo comenzara a cargar contenido y a compartir los enlaces a través de otras redes sociales como MySpace.

Una de las grandes empresas que vio el potencial de YouTube fue la marca Nike, que subió una publicidad protagonizada por Ronaldinho, lo que hizo que otras grandes compañías voltearan a ver a YouTube y se sintieran atraídas.

Tal fue la gran acogida de los internautas por YouTube que para diciembre de 2005 la plataforma pasó de las 50 millones de visitas al día a 250 millones de visualizaciones luego de que un canal subiera el clip musical Lazy Sunday, transmitido originalmente por Saturday Night Live.

Para el año siguiente, en el 2006, el sitio fue comparado por el gigante del internet, Google, por un valor de 1650 millones de dólares. En ese entonces eran visualizados 100 millones de videos al día y 65 mil clips se añadían a diario. También firmaron acuerdos con disqueras para poder reproducir videos musicales.

El impacto de YouTube

En el 2006, un año
En el 2006, un año después de ser creado, la revista Time nombró a YouTube como el "Invento del Año". (EFE/Sascha Steinbach)

Desde que fue puesto en marcha, YouTube fue un sitio que llegó a hacer una revolución no sólo en internet, sino también en la forma en la que los usuarios miran contenido. Muestra de ello el reconocimiento que la revista Time le otorgó en noviembre del 2006 al ser nombrado el “Invento del Año”.

Convertido en el mejor medio de difusión, el gozar de tanta popularidad también ha metido a sus dueños en aprietos como cuando albergar peleas escolares o en donde hay bullying, clips relacionados al terrorismo, narcotráfico u otros temas considerados delicados por su contenido íntimo o por mostrar delitos como asesinatos y más.

Para Estados Unidos uno de los temas más delicados es el de los tiroteos escolares, por lo que YouTube ha estado más de una vez en el ojo del huracán por alojar contenido filmado por los atacantes, como fue el caso de la masacre de Virginia Tech, cuando Cho Seung-Hui, el atacante, subió previamente a los hechos un discurso.

Más recientemente, tras el surgimiento de la pandemia del coronavirus, también ha surgido inquietud sobre cómo la plataforma permite la monetización de contenido que puede ser engañoso y riesgoso para la población.

Aunque no todo es malo, pues a través de dicha plataforma muchas personas han podido ser reconocidas por su talento, como fue el caso de Susan Boyle, quien participó en el programa Britain’s Got Talent cuyo extracto subido a YouTube logró que la mujer pasara a ser una completa desconocida a una de las personas más viralizadas, famosas y aclamadas del internet.

Temas Relacionados

YouTubeStreamingChileNoticias

Últimas Noticias

Ranking de tendencias en YouTube Colombia: los 10 videos más reproducidos

Desde sus inicios en el año 2005, la plataforma de YouTube se ha colocado rápidamente en el gusto del público y se ha convertido en la biblioteca digital de videos más grande del mundo

Ranking de tendencias en YouTube

Top 10 videos más vistos en YouTube Argentina hoy

La plataforma ha llegado a revolucionar la forma en la que los internautas consumen contenido y ha funcionado como un trampolín para los artistas

Top 10 videos más vistos

Glosario de tecnología: qué significa Spyware

Conocer términos tecnológicos se ha vuelto indispensable para la vida al usarla en casi todos los ámbitos

Glosario de tecnología: qué significa

Pokemon TCG Pocket ya es el mayor éxito de la franquicia: superó a Pokemon GO en su primer año

El modelo de suscripción, las expansiones y la sincronización con consolas impulsaron el éxito sin precedentes del título

Pokemon TCG Pocket ya es

Comienzan los rumores sobre el iPhone 18 Pro: tres posibles nuevos colores

Una filtración alimenta la incertidumbre sobre la gama cromática que la compañía presentará en su nuevo próximo modelo insignia

Comienzan los rumores sobre el
DEPORTES
Qué factores motivan a los

Qué factores motivan a los +50 a retomar el skate y superar prejuicios sociales

El espectacular tanto de Lionel Messi en la derrota de Inter Miami: cómo sigue la batalla de goles con Cristiano Ronaldo

Con un gol de Messi, Inter Miami perdió 2-1 ante Nashville y definirá el pase a cuartos de local por los Playoffs de la MLS

Stefano Di Carlo se convirtió en el nuevo presidente de River Plate: los resultados finales de unas elecciones récord

La llamativa frase de Guillermo Barros Schelotto sobre su reencuentro y relación con Carlos Tevez

TELESHOW
Iliana Calabró mostró su alegría

Iliana Calabró mostró su alegría por convertirse en abuela y contó la decisión que tomó para recibir a su nieto

Mirtha Legrand volvió a sus clásicos vestidos y sorprendió con un look a base de flores, brillos y bordados

La llamativa canción de Dante Ortega por la Marcha del Orgullo: “No pienso pasar mi tiempo escondido adentro del placard”

El emotivo posteo de Cande Tinelli con su perrita en medio de su recuperación: “Rotas pero juntas”

Ivana Figueiras expuso los hirientes comentarios que recibió y se defendió de las críticas: “Después se hacen las sororas”

INFOBAE AMÉRICA

Alerta en América Latina: la

Alerta en América Latina: la mortalidad por calor podría duplicarse hacia 2050, según un estudio científico

El apuñalamiento masivo en Inglaterra será investigado como un acto terrorista: nueve víctimas en estado crítico y 2 detenidos

Trump ordenó al Pentágono prepararse para una “posible acción” en Nigeria contra terroristas islámicos

Ex ministro correísta acusado por el magnicidio de Fernando Villavicencio seguirá detenido en Miami tras un rechazo a su pedido de habeas corpus

Electricidad estática: la estrategia de los gusanos parásitos para cazar insectos voladores