Booking reveló los sentimientos de los colombianos al volver de vacaciones: desde la satisfacción a la decepción

Al concluir el periodo vacacional, el regreso al hogar adquiere su propio significado para los viajeros colombianos. Un estudio reciente de Booking.com revela que las emociones tras la llegada no se limitan a la nostalgia, sino que también involucran satisfacción, calma y la creciente motivación de proyectar nuevas aventuras. El fin de las vacaciones se transforma así en una experiencia que enriquece el estado de ánimo y prepara el terreno para futuras escapadas.

Estado emocional tras las vacaciones: bienestar, nostalgia y motivación

El análisis de la empresa sobre los hábitos de viaje en América Latina señala que los colombianos viven el retorno de forma diversa. Un 28% de los encuestados indicó sentirse feliz de volver, pero con cierta nostalgia por la experiencia vivida. Un 22% manifestó regresar agotado, aunque satisfecho, lo que evidencia que la intensidad del viaje se compensa con la satisfacción de los recuerdos adquiridos.

La tranquilidad y la desconexión positiva, señaladas por el 15%, sugieren que para muchos el viaje cumple una función terapéutica y revitalizadora.

El mismo estudio subraya que el 14% de los colombianos vuelve a casa emocionado y planeando el siguiente destino, mientras que un 12% siente un efecto rejuvenecedor tras las vacaciones. En las generaciones más jóvenes, especialmente entre los 18 y 24 años, el 3% admite experimentar decepción al regresar; si bien se trata de un porcentaje bajo, es el más alto entre los grupos de edad, lo que sugiere una mayor búsqueda de vivencias excepcionales y memorables.

Viajes con propósito en Colombia

Más allá de la tradicional desconexión que caracteriza a las vacaciones, el informe destaca una nueva tendencia: los viajes con propósito. Un número creciente de colombianos aspira a reconectar con sus pasiones, explorar culturas distintas y buscar experiencias de bienestar que dejen una huella duradera.

Esta búsqueda va más allá de una pausa: quienes viajan reconocen que las emociones positivas derivadas de la aventura contribuyen a su productividad, motivación y estado de ánimo al reincorporarse a la vida cotidiana.

Planificar un próximo viaje se convierte, entonces, en un antídoto natural contra la nostalgia posvacacional. Para muchos, la expectativa de descubrir nuevos lugares y vivir experiencias significativas se integra al ciclo de bienestar que comienza mucho antes de la partida y se prolonga después del regreso.

Así, la transición entre vacaciones y rutina da paso a una mentalidad de viaje continuo donde cada regreso abre la puerta a nuevas posibilidades de exploración y crecimiento personal.

Tecnología al servicio de la organización de viajes

La planificación de un viaje ha evolucionado con el uso de la tecnología, que permite acceder a soluciones prácticas en cada etapa del recorrido. Actualmente, múltiples aplicaciones móviles y plataformas web ofrecen herramientas para buscar vuelos, comparar precios de hoteles y seleccionar destinos, aportando información actualizada y opciones personalizadas según las preferencias del usuario.

La planificación de un viaje ha evolucionado con el uso de la tecnología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las reservas de alojamiento, transporte y excursiones pueden gestionarse mediante sistemas de pago seguros integrados en las aplicaciones, lo que garantiza practicidad y agilidad en la organización. Además, la geolocalización ayuda a encontrar restaurantes, puntos turísticos y servicios cercanos, optimizando el tiempo disponible.

El uso de asistentes virtuales y chatbots como los de Google brinda recomendaciones instantáneas y respuestas a consultas específicas relacionadas con el itinerario o las condiciones del lugar de destino.

Al integrar estas herramientas, los viajeros pueden recibir alertas sobre cambios en vuelos, condiciones meteorológicas y restricciones locales. La tecnología también permite guardar documentos digitales, itinerarios y tickets en la nube, lo que facilita el acceso inmediato desde cualquier dispositivo y reduce contratiempos durante el trayecto.