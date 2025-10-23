Tecno

Booking reveló los sentimientos de los colombianos al volver de vacaciones: desde la satisfacción a la decepción

Más allá de la tradicional desconexión que caracteriza a las vacaciones, un informe destaca una nueva tendencia: los viajes con propósito

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
La transición entre vacaciones y
La transición entre vacaciones y rutina da paso a una mentalidad de viaje continuo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al concluir el periodo vacacional, el regreso al hogar adquiere su propio significado para los viajeros colombianos. Un estudio reciente de Booking.com revela que las emociones tras la llegada no se limitan a la nostalgia, sino que también involucran satisfacción, calma y la creciente motivación de proyectar nuevas aventuras. El fin de las vacaciones se transforma así en una experiencia que enriquece el estado de ánimo y prepara el terreno para futuras escapadas.

Estado emocional tras las vacaciones: bienestar, nostalgia y motivación

El análisis de la empresa sobre los hábitos de viaje en América Latina señala que los colombianos viven el retorno de forma diversa. Un 28% de los encuestados indicó sentirse feliz de volver, pero con cierta nostalgia por la experiencia vivida. Un 22% manifestó regresar agotado, aunque satisfecho, lo que evidencia que la intensidad del viaje se compensa con la satisfacción de los recuerdos adquiridos.

La tranquilidad y la desconexión positiva, señaladas por el 15%, sugieren que para muchos el viaje cumple una función terapéutica y revitalizadora.

Al concluir el periodo vacacional,
Al concluir el periodo vacacional, el regreso al hogar adquiere su propio significado para los viajeros colombianos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mismo estudio subraya que el 14% de los colombianos vuelve a casa emocionado y planeando el siguiente destino, mientras que un 12% siente un efecto rejuvenecedor tras las vacaciones. En las generaciones más jóvenes, especialmente entre los 18 y 24 años, el 3% admite experimentar decepción al regresar; si bien se trata de un porcentaje bajo, es el más alto entre los grupos de edad, lo que sugiere una mayor búsqueda de vivencias excepcionales y memorables.

Viajes con propósito en Colombia

Más allá de la tradicional desconexión que caracteriza a las vacaciones, el informe destaca una nueva tendencia: los viajes con propósito. Un número creciente de colombianos aspira a reconectar con sus pasiones, explorar culturas distintas y buscar experiencias de bienestar que dejen una huella duradera.

Esta búsqueda va más allá de una pausa: quienes viajan reconocen que las emociones positivas derivadas de la aventura contribuyen a su productividad, motivación y estado de ánimo al reincorporarse a la vida cotidiana.

En las generaciones más jóvenes,
En las generaciones más jóvenes, especialmente entre los 18 y 24 años, el 3% admite experimentar decepción al regresar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Planificar un próximo viaje se convierte, entonces, en un antídoto natural contra la nostalgia posvacacional. Para muchos, la expectativa de descubrir nuevos lugares y vivir experiencias significativas se integra al ciclo de bienestar que comienza mucho antes de la partida y se prolonga después del regreso.

Así, la transición entre vacaciones y rutina da paso a una mentalidad de viaje continuo donde cada regreso abre la puerta a nuevas posibilidades de exploración y crecimiento personal.

Tecnología al servicio de la organización de viajes

La planificación de un viaje ha evolucionado con el uso de la tecnología, que permite acceder a soluciones prácticas en cada etapa del recorrido. Actualmente, múltiples aplicaciones móviles y plataformas web ofrecen herramientas para buscar vuelos, comparar precios de hoteles y seleccionar destinos, aportando información actualizada y opciones personalizadas según las preferencias del usuario.

La planificación de un viaje
La planificación de un viaje ha evolucionado con el uso de la tecnología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las reservas de alojamiento, transporte y excursiones pueden gestionarse mediante sistemas de pago seguros integrados en las aplicaciones, lo que garantiza practicidad y agilidad en la organización. Además, la geolocalización ayuda a encontrar restaurantes, puntos turísticos y servicios cercanos, optimizando el tiempo disponible.

El uso de asistentes virtuales y chatbots como los de Google brinda recomendaciones instantáneas y respuestas a consultas específicas relacionadas con el itinerario o las condiciones del lugar de destino.

Al integrar estas herramientas, los viajeros pueden recibir alertas sobre cambios en vuelos, condiciones meteorológicas y restricciones locales. La tecnología también permite guardar documentos digitales, itinerarios y tickets en la nube, lo que facilita el acceso inmediato desde cualquier dispositivo y reduce contratiempos durante el trayecto.

Temas Relacionados

ViajeJóvenesTurismocolombia-noticias

Últimas Noticias

Microsoft actualiza Xbox Game Pass con 10 nuevos videojuegos, pero también tiene bajas importantes

Microsoft amplía el catálogo de Xbox Game Pass con diez nuevos títulos entre el 20 de octubre y el 4 de noviembre, incluyendo el esperado The Outer Worlds 2

Microsoft actualiza Xbox Game Pass

Qué es un cable HDMI y para qué sirve: saberlo te dará la mejor experiencia en un Smart TV

La evolución del HDMI revoluciona la conectividad de los televisores inteligentes, permitiendo imágenes en 4K, sonido envolvente y máxima eficiencia en la integración con computadoras y consolas en el hogar digital

Qué es un cable HDMI

Cuántos salarios mínimos necesita un colombiano para comprar el iPhone 16 Pro Max y no el iPhone 17

La diferencia de precios entre el iPhone 17 y el iPhone 16 Pro Max ha motivado a muchos colombianos a elegir la versión anterior, que aún destaca por su potencia, batería optimizada y conectividad de última generación

Cuántos salarios mínimos necesita un

La mitad de las respuestas generadas por IA incluyen información inventada, advierte un informe

Un estudio internacional reveló que los principales asistentes de inteligencia artificial cometen errores en casi la mitad de sus respuestas sobre noticias

La mitad de las respuestas

Ver películas de terror en Halloween usando Magis TV: buena o mala decisión

La búsqueda de emociones intensas en esta época lleva a muchos a plataformas gratuitas pero ilegales, un hecho que supone riesgos para los datos personales y dispositivos

Ver películas de terror en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Fernando de Andreis: “A nivel

Fernando de Andreis: “A nivel nacional va a ganar La Libertad Avanza y en ciudad vamos a ganar bien”

“Yo vi cómo lo empujaron”: habló la novia del joven al que lanzaron por un barranco en un robo

El 12% de los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires tiene dos o más empleos

Cómo la formación de Júpiter influyó en el origen de planetas y meteoritos, según los científicos

Buscan a Lourdes Fernández de Bandana: su madre denunció su desaparición

INFOBAE AMÉRICA
Dónde pueden terminar las joyas

Dónde pueden terminar las joyas de la corona francesa robadas en el Louvre

Misterio en Bolivia: una joven uruguaya apareció en un pequeño pueblo: no habla ni come y nadie sabe qué le pasó

El momento en que un taxista escapó de milagro tras el deslizamiento en un camino de montaña

Estados Unidos y Panamá realizan ejercicios militares en la selva en medio del despliegue antinarcóticos

Rusia busca declarar “terrorista” al Fondo Anticorrupción de Navalny, en un nuevo golpe contra la disidencia

TELESHOW
El homenaje de Fito Páez

El homenaje de Fito Páez a Charly García: fotos retro de su amistad y un mensaje de amor inolvidable

Rod Stewart y su fiesta inolvidable en Buenos Aires: un show a la altura de su leyenda y un guiño especial a la Argentina

Romina Gaetani dio detalles de la nueva terapia espiritual que practica: “Es rarísima, pero muy fuerte”

Maxi López confesó cómo es su vínculo con Wanda Nara desde su debut en MasterChef: “Volvimos a tener la misma relación de antes”

A horas de Futttura, Tini Stoessel lanzó “Down”: la canción que canaliza su tristeza y la fuerza de volver a empezar