Verdad o mito: qué tan cierto es que el celular carga más rápido en modo avión

Es un método seguro y comprobado por expertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de acelerar la carga del celular ha llevado a muchos usuarios a buscar métodos sencillos y efectivos. Entre las medidas más difundidas, activar el modo avión durante la carga se destaca como una estrategia que puede reducir el tiempo necesario para alcanzar la batería completa.

Este truco que puede parecer un mito ha sido comprobado por varios expertos y constituye una medida segura para cargar la batería del celular en momentos donde no se puede dejar conectado por mucho tiempo.

Según la empresa española Yup Charge, este procedimiento permite disminuir el tiempo de carga hasta en un 25%, porque el dispositivo deja de consumir energía al mantener activas conexiones como WiFi, datos y Bluetooth.

Por qué el modo avión permite que el celular cargue más rápido

Es una opción que se encuentra en la barra de tareas del celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El funcionamiento del modo avión consiste en desactivar todas las conexiones inalámbricas del teléfono, lo que reduce notablemente el consumo energético mientras el dispositivo permanece enchufado.

De este modo, la energía suministrada por el cargador se destina casi exclusivamente a la recarga de la batería, en lugar de alimentar procesos secundarios. Esta medida resulta muy útil para quienes necesitan que su celular recupere la carga completa en el menor tiempo posible.

Además de este truco, Yup Charge sugiere prestar atención a la calidad de los accesorios utilizados. El uso de cargadores de baja calidad o no certificados representa uno de los errores más frecuentes, porque no solo ralentiza la carga, sino que puede dañar la batería.

Los cargadores rápidos, que ofrecen potencias entre 18 W y 65 W, deben ser siempre certificados por el fabricante o por marcas reconocidas para garantizar un suministro adecuado de energía y evitar riesgos como el sobrecalentamiento o el deterioro del puerto de carga.

Cómo cerrar las aplicaciones en segundo plano

Varias apps siguen consumiendo recursos así no se usen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro aspecto relevante es la gestión de las aplicaciones abiertas. Incluso cuando no se utilizan, las apps en segundo plano continúan consumiendo energía, lo que puede prolongar el proceso de carga. En dispositivos Android, se debe acceder al administrador de tareas y cerrar manualmente las aplicaciones deslizando cada una.

En el caso de iOS, el usuario puede deslizar hacia arriba o hacer doble clic en el botón de inicio para cerrar las apps. Activar el modo de ahorro de batería contribuye a optimizar la recarga.

Asimismo, el uso del teléfono durante la carga, como responder mensajes o interactuar con videojuegos, incrementa el consumo energético y eleva la temperatura del dispositivo, lo que ralentiza el proceso y puede afectar la seguridad. Por ello, se aconseja evitar la manipulación del celular mientras se encuentra conectado a la corriente.

De qué forma cuidar el puerto de carga del celular

Un daño en esta parte puede ser costoso de reparar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La limpieza del puerto de carga es otro factor que influye en la eficiencia del proceso. La acumulación de polvo y suciedad puede interferir en la conexión del cable, ralentizando la carga y afectando la vida útil del dispositivo.

Para limpiar correctamente el puerto, se debe apagar el celular antes de comenzar, evitando así cortocircuitos o daños. El uso de aire comprimido es la opción más segura: se recomienda mantener el envase en posición vertical y aplicar ráfagas cortas hacia el puerto para expulsar el polvo sin tocar los componentes internos.

Si no se dispone de aire comprimido, se puede emplear una herramienta suave, pero nunca se deben utilizar líquidos como agua, alcohol o limpiadores, porque pueden dañar los circuitos. Realizar esta limpieza de forma periódica, sobre todo si el celular se transporta en bolsillos o bolsos, ayuda a mantener la eficiencia de la carga.

Por qué es importante preservar la batería del teléfono

Muchos nuevos compradores se fijan en esta característica. (Imagen ilustrativa)

La batería constituye uno de los componentes esenciales de cualquier teléfono, porque de su estado depende tanto el rendimiento como la autonomía diaria del dispositivo.

Un mantenimiento adecuado no solo permite prolongar la duración entre cargas, extiende la vida útil del celular y previene gastos innecesarios en reparaciones o reemplazos prematuros.

Una batería en buen estado garantiza un funcionamiento estable, sin apagones inesperados ni sobrecalentamientos que puedan afectar otros componentes internos.