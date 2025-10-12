Tecno

Lo mejor de YouTube Colombia: lista de los videos del momento

Nuevos artistas y canciones han entrado en el top de los clips más vistos en la plataforma de videos más famosa del mundo

Por Infobae Noticias

Guardar
YouTube se ha convertido en
YouTube se ha convertido en uno de los medios favoritos del público para pasar un rato agradable en el tiempo libre. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo moderno tan vertiginoso y estresante es normal que la gente busque diversas maneras para relajarse y olvidarse un poco de los problemas del día, ya sea una salida con amigos, ver películas en familia, ver alguna serie antes de dormir, hacer yoga o bien recurrir a los videos de YouTube.

YouTube, surgida en el año 2005, se ha convertido en la biblioteca digital de videos más grande del mundo y ahí se puede encontrar desde música, pasando por historias de terror hasta llegar a los famosos clips ASMR entre millones de canales.

A la plataforma, que además es el segundo sitio más popular del mundo sólo detrás de Google, se suben más de 500 horas de contenido cada minuto y se estima que las ganancias para la red de videos llega a los 15 mil millones de dólares al trimestre.

A las estadísticas se añade que YouTube tiene presencia en al menos 104 países, disponible en un total de 80 idiomas.

Según la plataforma, alrededor del mundo los usuarios ven 5 mil millones de videos al día, por lo que al ser una tarea titánica el decidir qué ver y no perderse entre tantas novedades, la plataforma lanzó en el 2018 diversos charts en donde se puede consultar cuáles son los videos más vistos de la semana (general), los videos musicales más reproducidos en los últimos días y las tendencias del día, que se actualiza en tiempo real.

Acá el listado de los videos que están en tendencia este sábado 11 de octubre

1. SE SUPONEArtista/canal: Blessd y Los Money Makers

2. LOS CACORROS USAN KLEIMONDArtista/canal: Kris R.

3. PAILAArtista/canal: Altafulla

4. Hasta Aquí LleguéArtista/canal: Big Dance

5. MEYSAN | REALES MELISSA GATE (VIDEO OFICIAL)Artista/canal: Meysan

6. quédateArtista/canal: RegueZone

7. The Fate of OpheliaArtista/canal: Taylor Swift

8. K HUBO PS MORArtista/canal: Kris R., Myke Towers y Alemán

9. top dieselArtista/canal: Big Dance

10. Se Parecio Tanto a TiArtista/canal: Último Bailongo

Lo más visto por los colombianos en el 2023

YouTube es una de las
YouTube es una de las plataformas más usadas en este país. (Bloomberg/Gabby Jones)

La plataforma de YouTube se ha mantenido entre las más populares a pesar de la diversificación de opciones para consumir vídeos y música. Los usuarios la usan para ver videos musicales, tutoriales y hasta noticias. Respecto a los artistas que más vieron este 2023, en el primer lugar estuvo Karol G y Shakira con TQG; en segundo lugar Joaquin Guiller, Maycol Rosero, Beren con No Sufriré Por Nadie; en seguida, Yng Lvcas y Peso Pluma con el videoclip de La Bebe.

La plataforma también ha sido testigo de la creciente popularidad de creadores de contenido latinoamericanos a lo largo de 2023. Entre ellos, se destaca el influencer uruguayo Fede Vigevani, quien se ha consolidado como uno de los youtubers más vistos en Colombia.

El contenido de Vigevani se caracteriza por su versatilidad, abarcando desde vlogs, retos, hasta bromas en cámara oculta. Otro creador que ha acaparado la atención en la región es el estadounidense MrBeast, conocido por sus desafíos y sorteos. A pesar de ser un creador de contenido que no es de habla hispana, MrBeast ha logrado trascender las barreras del idioma y se ha posicionado entre los más vistos en Colombia.

A estos creadores se suman Alfredo Larin, Ian Lucas, Ami Rodríguez y como “revelación del año”: Alextis, The Donato, Albertisment, Amara Que Linda y DeGoBooM. Estos creadores han demostrado que es posible alcanzar una gran audiencia fuera de sus países de origen, a la par de poner en alto el idioma español en la plataforma, donde comunidades de habla hispana continúan creciendo y consumiendo contenido.

Mientras que en los videos más populares, demostraron que les interesa más el entretenimiento y lo noticioso. Los más reproducidos fueron: Rihanna’s FULL Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show; ES LEY: Ni se te ocurra hacer la TÉCNICO-MECÁNICA sin saber esto $$$; $1 vs $500,000 Plane Ticket! - $1 vs $500,000 Plane Ticket!; The Juanpis Live Show - Entrevista a F***s News y Millonarios 1 (3) vs Nacional 1 (2) - El ‘Embajador’ hace historia al ganar la estrella 16.

Temas Relacionados

YouTubeStreamingcolombia-entretenimientoNoticias

Últimas Noticias

Glosario de tecnología: qué significa Energía primaria

Con el paso de los años es cada vez más difícil imaginar la vida sin tecnología, por lo que es necesario saber más de ella

Glosario de tecnología: qué significa

YouTube en Chile: la lista de los 10 videos más reproducidos que son tendencia hoy

Descubre quiénes son los artistas que han entrado al ranking con sus nuevos clips

YouTube en Chile: la lista

Lista de los artistas más vistos hoy en YouTube Argentina

La plataforma más popular de videos tiene presencia en 104 países y alrededor de cada minuto se suben a la plataforma 500 horas de contenido

Lista de los artistas más

El sube y baja de tether: cuál es su precio este 12 de octubre

Esta moneda digital se ha convertido en la tercera más usada a nivel mundial detrás de bitcoin y ethereum

El sube y baja de

Bitcoin: cuál es el precio de esta criptomoneda este 12 de octubre

El bitcoin fue la primera criptomoneda creada en el mundo y ha llegado a superar las 68 mil unidades de dólar

Bitcoin: cuál es el precio
ÚLTIMAS NOTICIAS
Fentanilo mortal, el documental: la

Fentanilo mortal, el documental: la peor tragedia sanitaria de la Argentina

Cortes y autopistas cerradas complican el ingreso a la Ciudad de Buenos Aires por el Gran Fondo Argentina

Pronosticaron lluvias y fuertes vientos para todo el domingo en el AMBA: cuándo mejoraría el clima

Qué se sabe del caso de Vicente Cordeyro, el comisario retirado que fue encontrado muerto en un cerro de Salta

Lo contrataron para hacer un viaje privado, le perdieron el rastro y hallaron su auto incendiado en Córdoba

INFOBAE AMÉRICA
Reabre un ícono arquitectónico y

Reabre un ícono arquitectónico y cultural en París

EN VIVO: Netanyahu afirmó que Israel está listo para recibir “de inmediato” a todos los rehenes de Gaza

Misterio por la muerte de un niño en Montevideo: la familia duda del informe forense y la Fiscalía abrió una investigación

Bolivia entra en la recta final: debate presidencial y cierre de campañas marcarán la semana previa al balotaje

Un gigante en los Andes: la altura real de Atahualpa y el mito del gigantismo andino

TELESHOW
Quiénes son los cuatro participantes

Quiénes son los cuatro participantes de La Voz Argentina que compiten por el gran premio

Ricardo Darín: “La cultura pasa por expresarse, si solo te referís al resultado es un poco perverso”

Miguel Cantilo: “La vulgaridad y lo hecho por conveniencia de mercado no me atrae”

Masterchef Celebrity: uno por uno, quiénes son los 24 participantes de la nueva edición

Un mes entre la angustia, la fe y la esperanza y un final feliz: el apoyo incondicional de Daniela Celis a Thiago Medina