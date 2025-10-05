Tecno

Youtube en Chile: la lista de los 10 videos más populares de este día

YouTube nació en el 2005 cuando tres extrabajadores de Paypal experimentaron dificultades para compartirse videos de una fiesta a la que habían asistido

Por Infobae Noticias

Guardar
YouTube es una de las
YouTube es una de las plataformas favoritas de los internautas debido a su amplia biblioteca digital de videos. (Infobae)

Con 17 años de vida, YouTube se ha convertido en la plataforma de videos más famosa del mundo y es que en estos días no sólo sirve a los usuarios para ver clips musicales o graciosos, sino que también es empleada por muchos para ver tutoriales y aprender, para conciliar el sueño con los famosos ASMR, visitar otros países a través de diversos videobloggers y mucho más.

Aunque YouTube ha visto nacer plataformas que le han querido hacer la competencia —como Dailymotion, Vimeo y las propias redes sociales Instagram, Facebook y TikTok—, el sitio web de origen estadounidense continúa en el gusto de los internautas, lo que lo ha llevado a ser el segundo sitio más buscado sólo detrás de Google.

En este panorama, YouTube lanzó en el año 2018 su propia sección de tendencias en donde los usuarios pueden ver los nuevos videos musicales que gozan de gran popularidad en tiempo real en 61 países, ello con la finalidad de que no se pierdan ninguno de los clips más importantes, pues se estima que cada minuto son subidos más de 500 horas de contenido mientras que al día son vistos alrededor de 5 mil millones de videos.

Aquí el listado de los 10 artistas y sus canciones más populares del momento

1. DEMONIAKAArtista/canal: Jere Klein

2. A Medio Vivir (Official Video)Artista/canal: Ricky Martin y Carin Leon

3. NiñoArtista/canal: Milo J

4. top dieselArtista/canal: Big Dance

5. GilArtista/canal: Milo J y Trueno

6. Llora LloraArtista/canal: Milo J y AKRIILA

7. Ya Me EnteréArtista/canal: Love Trip

8. SantaArtista/canal: Rvssian, Rauw Alejandro y Ayra Starr

9. BAJEN PAKAArtista/canal: El Jordan 23

10. The Fate of OpheliaArtista/canal: Taylor Swift

El boom de Youtube

YouTube vio la luz en febrero de 2005, cuando tres antiguos empleados de la compañía de Paypal ―Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim― se unieron y la crearon luego de que experimentaran dificultades para compartir entre sí un par de videos tras asistir a una fiesta.

El dominio fue activado el 14 de febrero de 2005 y casi un mes después, el 23 de abril, fue cargado el primer clip a la plataforma que llevaba por nombre “Me at the Zoo”. Fue cuestión de tiempo para que todo el mundo comenzara a cargar contenido y a compartir los enlaces a través de otras redes sociales como MySpace.

Una de las grandes empresas que vio el potencial de YouTube fue la marca Nike, que subió una publicidad protagonizada por Ronaldinho, lo que hizo que otras grandes compañías voltearan a ver a YouTube y se sintieran atraídas.

Tal fue la gran acogida de los internautas por YouTube que para diciembre de 2005 la plataforma pasó de las 50 millones de visitas al día a 250 millones de visualizaciones luego de que un canal subiera el clip musical Lazy Sunday, transmitido originalmente por Saturday Night Live.

Para el año siguiente, en el 2006, el sitio fue comparado por el gigante del internet, Google, por un valor de 1650 millones de dólares. En ese entonces eran visualizados 100 millones de videos al día y 65 mil clips se añadían a diario. También firmaron acuerdos con disqueras para poder reproducir videos musicales.

YouTube en la cultura popular

YouTube es una de las
YouTube es una de las plataformas más usadas en este país. (Bloomberg/Gabby Jones)

Desde que fue puesto en marcha, YouTube fue un sitio que llegó a hacer una revolución no sólo en internet, sino también en la forma en la que los usuarios miran contenido. Muestra de ello el reconocimiento que la revista Time le otorgó en noviembre del 2006 al ser nombrado el “Invento del Año”.

Convertido en el mejor medio de difusión, el gozar de tanta popularidad también ha metido a sus dueños en aprietos como cuando albergar peleas escolares o en donde hay bullying, clips relacionados al terrorismo, narcotráfico u otros temas considerados delicados por su contenido íntimo o por mostrar delitos como asesinatos y más.

Para Estados Unidos uno de los temas más delicados es el de los tiroteos escolares, por lo que YouTube ha estado más de una vez en el ojo del huracán por alojar contenido filmado por los atacantes, como fue el caso de la masacre de Virginia Tech, cuando Cho Seung-Hui, el atacante, subió previamente a los hechos un discurso.

Más recientemente, tras el surgimiento de la pandemia del coronavirus, también ha surgido inquietud sobre cómo la plataforma permite la monetización de contenido que puede ser engañoso y riesgoso para la población.

Aunque no todo es malo, pues a través de dicha plataforma muchas personas han podido ser reconocidas por su talento, como fue el caso de Susan Boyle, quien participó en el programa Britain’s Got Talent cuyo extracto subido a YouTube logró que la mujer pasara a ser una completa desconocida a una de las personas más viralizadas, famosas y aclamadas del internet.

Temas Relacionados

YouTubeStreamingChileNoticias

Últimas Noticias

Pasos para encontrar la papelera secreta de WhatsApp

Eliminar aplicaciones poco usadas, revisar la galería y vaciar la caché también contribuye a mantener el celular ágil y con memoria disponible

Pasos para encontrar la papelera

Glosario de tecnología: qué significa ¿Qué es la comunicación M2M y cuáles son sus aplicaciones en la industria vending?

La tecnología se volvió en un elemento básico de la vida, por lo que es necesario conocer más sobre ella

Glosario de tecnología: qué significa

Magis TV en el celular para ver series y películas: los peligros ocultos de usar esta app

Permisos excesivos, formularios inseguros y redes criminales se esconden detrás de la promesa de acceso gratuito a contenido exclusivo

Magis TV en el celular

Ropa inteligente para deportes de alto impacto: sensores, tejidos avanzados y prevención de lesiones

La ropa inteligente representa la fusión de la ingeniería textil, el diseño de moda y la tecnología microelectrónica

Ropa inteligente para deportes de

Gafas inteligentes para deportes extremos: así funcionan las Oakley Meta Vanguard con IA y resistencia IP67

Pensadas para optimizar la experiencia de los deportistas, estas gafas ofrecen seguimiento de datos en tiempo real y permiten la interacción sin manos

Gafas inteligentes para deportes extremos:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Milei llevó su campaña a

Milei llevó su campaña a Entre Ríos: reunión con su aliado Frigerio y una recorrida junto a una multitud

Día Interamericano del Agua: la urgencia de proteger los glaciares ante el avance del cambio climático

Vicentin: con una mayor oferta a los acreedores, una empresa busca evitar la quiebra

Condenaron y expulsaron del país a la ex reina de belleza boliviana que viajaba en la avioneta narco que aterrizó en Entre Ríos

Incendiaron pastizales en un área protegida de Neuquén: la principal hipótesis es que fue provocado

INFOBAE AMÉRICA
Temor en Brasil por bebidas

Temor en Brasil por bebidas alcohólicas adulteradas con metanol que ya dejaron cerca de 200 intoxicados

Hamas dice “sí, pero” al plan de Trump para Gaza: puede que eso no sea suficiente

La música nueva pierde terreno frente a los clásicos: algoritmos y nostalgia dominan el consumo en 2025

Autismo temprano vs. tardío: un estudio revela diferencias genéticas y de desarrollo

Ucrania devolvió a sus familias a 22 niños y adolescentes que estaban en manos rusas

TELESHOW
“Me cuesta, la extraño mucho”:

“Me cuesta, la extraño mucho”: Arturo Puig relató cómo atraviesa el duelo tras la muerte de Selva Alemán

Music Wins Festival reveló su esperado line up: el evento de música independiente más importante del país

Macarena Rinaldi volvió a bailar tras años de dedicación a la psicología y luego de ser mamá: “Me animo con imperfección”

Daniela Celis decidió peregrinar a Luján tras las mejoras en la salud de Thiago Medina

El mensaje de Alex Caniggia a Melody Luz tras las críticas que recibió por su falta de apoyo a la bailarina