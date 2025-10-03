Qué pasa si busco 7424 en Netflix

Netflix cuenta con códigos ocultos que permiten acceder a categorías específicas desde el buscador en cualquier dispositivo. REUTERS/Mike Blake/Foto de archivo

Netflix ofrece una serie de códigos ocultos que permiten acceder a categorías muy específicas de contenido desde el buscador, ya sea en celular, televisor o computadora.

Al ingresar el código 7424, se muestran todos los contenidos relacionados con anime, como ‘Naruto’, ‘My Hero Academia’, ‘Demon Slayer’ o ‘La nobleza de las flores’, entre otros.

Una de las ventajas de esta búsqueda es que los resultados aparecen organizados por género: animes de comedia, fantasía oscura, escuela sobrenatural, drama, entre otros.

Qué otros códigos ocultos hay en Netflix

Acción y aventuras: 1365

Comedias: 6548

Dramas: 5763

Terror: 8711

Ciencia ficción y fantasía: 1492

Documentales: 6839

Series de TV: 83

Películas de acción clásicas: 46576

Dramas basados en libros: 4961

Comedias románticas: 5475

Películas extranjeras de terror: 8654

Ciencia ficción de culto: 4734

Cine infantil: 783

Thrillers eróticos: 972

Películas románticas con escenas para adultos: 11881

Cine independiente de temática madura: 11079

Los llamados códigos ocultos de Netflix nacieron para ordenar su amplio catálogo en categorías más detalladas. REUTERS/Mike Blake/File Photo/File Photo

Cuál es el origen de estos códigos en Netflix

Los llamados códigos ocultos de Netflix surgieron como una forma de organizar su extenso catálogo en categorías más específicas.

Aunque la plataforma suele mostrar solo parte del contenido según el historial, la ubicación y las preferencias de cada usuario, internamente utiliza códigos numéricos que agrupan miles de títulos en subgéneros como ‘dramas románticos clásicos’, ‘películas de acción asiáticas’ o ‘documentales espirituales’.

Estos códigos no fueron pensados para el público, pero al ser descubiertos y compartidos en internet nació el término “códigos ocultos”.

Al ingresar uno de ellos en la barra de búsqueda, se accede directamente a colecciones concretas de series o películas que normalmente no aparecen en las recomendaciones.

Al usar uno de estos códigos en el buscador, se accede a colecciones específicas de películas o series que suelen quedar fuera de las recomendaciones. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

Hoy son una herramienta muy usada por los suscriptores, ya que permiten explorar el catálogo de forma más personalizada y ordenada, más allá de lo que ofrece el algoritmo.

Para qué sirven los códigos ocultos en Netflix

Los códigos ocultos de Netflix sirven como una herramienta práctica para descubrir contenido que normalmente no aparece en las recomendaciones personalizadas de la plataforma.

Netflix organiza su enorme catálogo en miles de categorías y subgéneros mediante códigos numéricos internos, lo que permite clasificar títulos de forma mucho más precisa que el menú habitual.

Netflix clasifica su amplio catálogo en miles de categorías y subgéneros con códigos numéricos internos, lo que permite una organización más precisa que el menú tradicional. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

Por ejemplo, con estos códigos se pueden encontrar géneros específicos como ‘comedias románticas juveniles’, ‘películas de acción asiáticas’ o ‘documentales espirituales’.

Aunque en un inicio no estaban pensados para el público, los usuarios descubrieron y compartieron estos números en internet, lo que popularizó su uso.

Para aprovecharlos, basta con introducir el código correspondiente en el buscador de Netflix y de inmediato se despliegan todas las series y películas agrupadas en esa categoría.

Qué otras plataformas tienen códigos ocultos

Varios servicios de streaming y dispositivos esconden funciones o accesos especiales similares a los “códigos ocultos de Netflix”, aunque no siempre utilizan la misma mecánica. Algunos son:

Aunque no emplea códigos numéricos, Apple TV incluye menús y funciones ocultas que solo se pueden activar con combinaciones del control remoto o mediante ajustes avanzados. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Apple TV : Aunque no utiliza códigos numéricos, en Apple TV existen menús y funciones ocultas accesibles solo mediante combinaciones específicas del control remoto o ajustes avanzados. Permiten personalizar la experiencia de usuario y simplificar la navegación, aunque no revelan categorías secretas como en Netflix.

Roku : Tiene menús ocultos y pantallas de configuración secreta, accesibles mediante pulsaciones específicas del mando. Estas opciones permiten ajustar preferencias más allá de las disponibles en la interfaz estándar, aunque no permiten navegar contenidos ocultos.

Tubi: No requiere de códigos ocultos, ya que su buscador utiliza inteligencia artificial. Basta con escribir términos como “thriller de acción” y obtendrás resultados relevantes directamente

Aunque Netflix es la plataforma más conocida por sus códigos ocultos numéricos, otros servicios adoptan enfoques distintos: desde menús técnicos invisibles hasta interfaces impulsadas por IA, pero sin emplear códigos específicos públicamente accesibles.