Compró una consola por internet sin tener expectativas y lo que recibió generó la envidia de todos

PlayStation 2 fue vendido por Internet a excelente estado pese a sus 20 años de antigüedad. (Foto: Reddit)

Las compras en línea se han convertido en una práctica común en todo el mundo, facilitando la adquisición de productos que van desde lo cotidiano hasta lo inesperado. A veces, esas compras terminan con sorpresas difíciles de imaginar, como encontrar artículos que parecían extintos en el mercado tradicional. Eso fue lo que ocurrió recientemente con un comprador que, a través de internet, se hizo con una consola que marcó época.

El protagonista de esta historia encontró en una tienda online una PlayStation 2 plateada totalmente nueva, aún sellada en su empaque original, casi un cuarto de siglo después de su lanzamiento. Este descubrimiento no solo generó entusiasmo en la comunidad gamer, sino también una ola de nostalgia por una de las consolas más emblemáticas de la historia de los videojuegos.

Lo más llamativo del caso es que la consola no llegó sola. Incluía accesorios y detalles originales de fábrica, algo que sorprendió a los fanáticos que todavía recuerdan la era dorada de principios de los años 2000. Por un precio relativamente accesible, el comprador se llevó a casa un pedazo intacto de la historia del gaming.

Una joya encontrada en el mercado online

El usuario adquirió la consola a través de una conocida cadena de compraventa especializada en artículos tecnológicos. Aunque en su página web solo se utilizan imágenes genéricas, la sorpresa llegó al recibir un producto impecable, en estado prácticamente de estreno. En su interior se encontraban manuales, cables, el mando original y hasta el disco de demostraciones que acompañaba a las primeras unidades de la consola.

Este tipo de hallazgos son poco comunes en la actualidad, especialmente porque se trata de un dispositivo que salió al mercado en el año 2000 y que vendió más de 150 millones de unidades en todo el mundo. Aunque gran parte de esas consolas han pasado al terreno del coleccionismo o el reciclaje, todavía existen casos aislados de inventario sin abrir que pueden llegar a manos de nuevos dueños.

La magia de volver a encender una PS2

Lejos de guardarla como pieza de exhibición, el comprador decidió instalar la PlayStation 2 junto a sus consolas actuales y revivir la experiencia original. El primer título elegido fue Ratchet & Clank, uno de los juegos más recordados de la saga de Insomniac Games, que se convirtió en un referente del catálogo de PlayStation.

Las consolas PS2 Test pueden alcanzar precios de entre 1.000 y 2.000 dólares en plataformas de compraventa especializadas. (Reddit)

La decisión generó debate en redes sociales, ya que algunos coleccionistas consideran que abrir una consola sellada resta valor histórico. Sin embargo, la mayoría de los comentarios celebraron que el usuario le diera uso, recordando que estos dispositivos fueron creados para jugar y no únicamente para acumular polvo en una vitrina.

Consejos para conservar consolas retro

Entre las reacciones, varios usuarios compartieron recomendaciones sobre cómo cuidar equipos de más de dos décadas. Entre las sugerencias más repetidas destacaron mantener la consola en un lugar fresco y seco, evitar la exposición directa al sol y, en caso de jugar con frecuencia, realizar mantenimientos preventivos para evitar el desgaste de sus componentes internos.

Los especialistas en preservación de hardware retro también destacan la importancia de utilizar transformadores y cables originales, así como evitar sobrecargas eléctricas que podrían dañar irreversiblemente los circuitos. Incluso se aconseja alternar su uso con consolas más actuales para prolongar su vida útil.

Un visitante anónimo compró una PlayStation 2. (Reddit)

Una consola que sigue viva en 2025

El caso demuestra que la PlayStation 2 continúa siendo un objeto de culto para la comunidad gamer. Su extenso catálogo de juegos, que incluye clásicos como Shadow of the Colossus, Metal Gear Solid 3 o Final Fantasy X, mantiene su relevancia entre los jugadores que buscan experiencias inolvidables más allá de la potencia gráfica.

A 25 años de su debut, encontrar una PS2 nueva y en perfecto estado es un recordatorio de cómo ciertas piezas de tecnología trascienden su tiempo y se convierten en símbolos de toda una generación. Para quienes vivieron su lanzamiento y para quienes la descubren por primera vez, sigue siendo un puente hacia la nostalgia y el entretenimiento puro.

En conclusión, lo que comenzó como una simple compra online terminó transformándose en un hallazgo extraordinario, capaz de emocionar a miles de personas en la comunidad gamer. Y aunque la tecnología avanza con rapidez, historias como esta demuestran que hay consolas que nunca pasan de moda.