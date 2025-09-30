PUCP lanza LinkING 2025: un espacio clave para el desarrollo tecnológico y la innovación en el Perú

PUCP lanza LinkING 2025, feria tecnológica del Perú.

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) anunció la realización de LinkING PUCP 2025, un encuentro que busca consolidar la relación entre el mundo académico, la industria y la sociedad. La cita se llevará a cabo los días 1 y 2 de octubre en el espacio Open PUCP de Plaza San Miguel, con acceso gratuito para todos los asistentes.

Este evento, organizado por el Departamento Académico de Ingeniería, se ha convertido en una de las principales vitrinas de innovación en el país. A lo largo de cuatro ediciones, ha promovido la investigación aplicada, la transferencia tecnológica y el emprendimiento, generando oportunidades de colaboración entre estudiantes, investigadores y empresas.

Una agenda con enfoque estratégico

Durante los dos días de actividades, LinkING ofrecerá una programación diversa orientada a mostrar cómo la investigación puede responder a las necesidades del mercado y al mismo tiempo fortalecer la formación académica.

Entre las actividades más destacadas se incluyen:

Conferencias magistrales dictadas por especialistas internacionales en áreas estratégicas de la ingeniería.

Presentaciones en el Anfiteatro , donde más de 30 proyectos desarrollados por la PUCP y empresas asociadas mostrarán soluciones innovadoras en distintos sectores.

Encuentro de laboratorios colaborativos , que reunirá a universidades de Lima para debatir sobre el impacto de los espacios multiespecialidad en la enseñanza y la investigación aplicada.

Zona de empleabilidad , con talleres prácticos enfocados en habilidades blandas, presentaciones tipo “elevator pitch” y técnicas de storytelling para el desarrollo profesional.

Conversatorios con expertos internacionales , orientados a discutir los desafíos y oportunidades de la ingeniería a nivel global.

Exhibiciones en Nubeflex , donde se mostrarán proyectos de manufactura avanzada, prototipos de estudiantes y soluciones tecnológicas de empresas aliadas.

Espacio de tradición y tecnología , que unirá la innovación con la cultura a través de demostraciones y desarrollos impulsados por la Facultad de Ingeniería.

Presentación del TEC PUCP, un centro de transferencia tecnológica que apoyará la innovación en micro y pequeñas empresas con el respaldo de instituciones como EY, ITP y la Universidad Católica Santa María.

Impacto en la formación y el país

De acuerdo con la universidad, LinkING no solo busca exhibir proyectos, sino también fortalecer la conexión entre la formación académica y las demandas reales de la industria. Para la PUCP, esta articulación constituye un eje estratégico que contribuye a mejorar la empleabilidad de los egresados, generar impacto social y posicionar a la institución como referente en investigación aplicada.

“El crecimiento sostenido de LinkING en sus primeras ediciones demuestra la necesidad de contar con espacios que articulen la academia y el sector productivo. Con LinkING PUCP 2025 buscamos reafirmar nuestro liderazgo en el ecosistema de innovación nacional e internacional”, señaló el Dr. Rafael Aguilar, jefe del Departamento Académico de Ingeniería.

Invitación abierta a la comunidad

La programación completa está dirigida a estudiantes de diversas carreras, profesionales, empresarios y público en general interesado en conocer de primera mano las innovaciones desarrolladas en el país. Con este evento, la PUCP reafirma su compromiso de acercar el conocimiento a la sociedad, ofreciendo un espacio donde la investigación se traduce en soluciones prácticas que aportan al desarrollo económico y social del Perú.