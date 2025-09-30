Tecno

PUCP lanza LinkING 2025: un espacio clave para el desarrollo tecnológico y la innovación en el Perú

El evento reunirá a estudiantes, investigadores y empresas los días 1 y 2 de octubre en Open PUCP, con una agenda enfocada en innovación, emprendimiento y transferencia tecnológica

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
PUCP lanza LinkING 2025, feria
PUCP lanza LinkING 2025, feria tecnológica del Perú.

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) anunció la realización de LinkING PUCP 2025, un encuentro que busca consolidar la relación entre el mundo académico, la industria y la sociedad. La cita se llevará a cabo los días 1 y 2 de octubre en el espacio Open PUCP de Plaza San Miguel, con acceso gratuito para todos los asistentes.

Este evento, organizado por el Departamento Académico de Ingeniería, se ha convertido en una de las principales vitrinas de innovación en el país. A lo largo de cuatro ediciones, ha promovido la investigación aplicada, la transferencia tecnológica y el emprendimiento, generando oportunidades de colaboración entre estudiantes, investigadores y empresas.

Una agenda con enfoque estratégico

Durante los dos días de actividades, LinkING ofrecerá una programación diversa orientada a mostrar cómo la investigación puede responder a las necesidades del mercado y al mismo tiempo fortalecer la formación académica.

PUCP lanza LinkING 2025, feria
PUCP lanza LinkING 2025, feria tecnológica del Perú.

Entre las actividades más destacadas se incluyen:

  • Conferencias magistrales dictadas por especialistas internacionales en áreas estratégicas de la ingeniería.
  • Presentaciones en el Anfiteatro, donde más de 30 proyectos desarrollados por la PUCP y empresas asociadas mostrarán soluciones innovadoras en distintos sectores.
  • Encuentro de laboratorios colaborativos, que reunirá a universidades de Lima para debatir sobre el impacto de los espacios multiespecialidad en la enseñanza y la investigación aplicada.
  • Zona de empleabilidad, con talleres prácticos enfocados en habilidades blandas, presentaciones tipo “elevator pitch” y técnicas de storytelling para el desarrollo profesional.
  • Conversatorios con expertos internacionales, orientados a discutir los desafíos y oportunidades de la ingeniería a nivel global.
  • Exhibiciones en Nubeflex, donde se mostrarán proyectos de manufactura avanzada, prototipos de estudiantes y soluciones tecnológicas de empresas aliadas.
  • Espacio de tradición y tecnología, que unirá la innovación con la cultura a través de demostraciones y desarrollos impulsados por la Facultad de Ingeniería.
  • Presentación del TEC PUCP, un centro de transferencia tecnológica que apoyará la innovación en micro y pequeñas empresas con el respaldo de instituciones como EY, ITP y la Universidad Católica Santa María.

Impacto en la formación y el país

De acuerdo con la universidad, LinkING no solo busca exhibir proyectos, sino también fortalecer la conexión entre la formación académica y las demandas reales de la industria. Para la PUCP, esta articulación constituye un eje estratégico que contribuye a mejorar la empleabilidad de los egresados, generar impacto social y posicionar a la institución como referente en investigación aplicada.

PUCP lanza LinkING 2025, feria
PUCP lanza LinkING 2025, feria tecnológica del Perú.

“El crecimiento sostenido de LinkING en sus primeras ediciones demuestra la necesidad de contar con espacios que articulen la academia y el sector productivo. Con LinkING PUCP 2025 buscamos reafirmar nuestro liderazgo en el ecosistema de innovación nacional e internacional”, señaló el Dr. Rafael Aguilar, jefe del Departamento Académico de Ingeniería.

Invitación abierta a la comunidad

La programación completa está dirigida a estudiantes de diversas carreras, profesionales, empresarios y público en general interesado en conocer de primera mano las innovaciones desarrolladas en el país. Con este evento, la PUCP reafirma su compromiso de acercar el conocimiento a la sociedad, ofreciendo un espacio donde la investigación se traduce en soluciones prácticas que aportan al desarrollo económico y social del Perú.

Temas Relacionados

PUCPTecnología

Últimas Noticias

La estrategia creada en Harvard para dejar de ser adicto al celular y a las redes sociales

Una iniciativa universitaria propone un método progresivo para reducir la dependencia tecnológica, inspirando a estudiantes y padres a replantear la relación con los dispositivos y priorizar el bienestar mental y social

La estrategia creada en Harvard

Consejos que debes seguir si piensas comprar un vehículo SUV por primera vez

Quienes evalúan la adquisición inicial de este tipo de auto deben tener presentes aspectos como las necesidades de uso, el presupuesto disponible, las características técnicas, entre otros aspectos

Consejos que debes seguir si

Google Drive suma defensa avanzada con IA para frenar ataques de ransomware

Google implementa un sistema con inteligencia artificial para detectar y frenar ataques de ransomware en Drive para ordenadores

Google Drive suma defensa avanzada

La forma correcta de limpiar la pantalla del televisor y evitar rayones o daños prematuros

Mantener en óptimas condiciones los Smart TV exige el uso de paños apropiados y la elección de productos compatibles, que ayuden a conservar la integridad visual del contenido emitido

La forma correcta de limpiar

Conoce el HONOR 400 Smart: combina potencia de batería, resistencia a caídas y agua, y un botón de IA

El dispositivo incorpora una batería de 6.500 mAh, carga rápida de 35 W, certificación IP65 ante líquidos, soporte ante impactos de hasta dos metros y acceso directo a servicios de inteligencia artificial

Conoce el HONOR 400 Smart:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Científicos estudiaron cómo los ratones

Científicos estudiaron cómo los ratones resuelven tareas conductuales: el dato que los sorprendió

Condenaron a De Vido, Baratta y Nicolás Dromi por la compra de gas licuado: deberán devolver más de USD 5 millones

La Cámara de Casación confirmó la condena contra dos personas por explotación sexual en Tucumán

Licencia Nacional de Conducir: hasta qué edad se puede obtener y qué plazo de vigencia tiene

Triple femicidio narco: el fiscal Arribas indaga a Víctor Sotacuro y a su sobrina Florencia Ibañez

INFOBAE AMÉRICA
Israel confirmó la muerte de

Israel confirmó la muerte de un terrorista de Hamas que participó en el ataque del 7 de octubre

El embajador sudafricano en Francia fue hallado muerto en un hotel de París

Les robó a los padres y fue preso pero terminó dirigiendo la policía: el hombre que inspiró una novela que debería ser obligatoria

El escándalo de espionaje que sacude a la extrema derecha alemana: condenaron al ex asesor de un eurodiputado de Afd por espiar para China

Un fuerte terremoto de magnitud 6,9 sacudió el centro de Filipinas: al menos 5 muertos

TELESHOW
Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que van a ser padres por primera vez

Cómo sigue la salud de Thiago Medina luego de que le retiraran la respiración asistida: últimos detalles

Wanda Nara se fue del hotel de los Martín Fierro con Martín Migueles

Internaron a la madre de Claudio Peluca Brusca por una neumonía bilateral: su estado es delicado

El romántico ida y vuelta de Maxi López y Daniela Christiansson a la distancia: “Cada día falta menos”