Tecno

El truco infalible de Bill Gates para dejar de procrastinar que fue clave en el éxito de Microsoft

El empresario confesó que su tendencia a posponer tareas cambió radicalmente tras enfrentar la estricta supervisión de compañías japonesas, lo que impulsó una transformación en su liderazgo y en la cultura corporativa

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

Guardar
Superar este mal hábito, para
Superar este mal hábito, para el filántropo requirió varios años y una revisión profunda de sus rutinas personales y profesionales. (Foto: REUTERS/Caitlin Ochs)

La transformación de Bill Gates de estudiante procrastinador a líder empresarial meticuloso no fue inmediata ni sencilla. El propio cofundador de Microsoft reconoció que su tendencia a posponer tareas, compartida con Steve Ballmer durante sus años en Harvard, se convirtió en un obstáculo serio cuando la compañía comenzó a expandirse y a trabajar con clientes internacionales, sobre todo japoneses.

La presión ejercida por la disciplina y el control de los plazos de las empresas japonesas resultó ser el factor decisivo que llevó a Gates a modificar radicalmente su gestión del tiempo y a erradicar la procrastinación de su vida profesional.

Cómo era Bill Gates en su etapa en la universidad

En su libro autobiográfico ‘Código fuente: Mis inicios’, Bill Gates relató que tanto él como Steve Ballmer solían saltarse clases y aplazar cualquier responsabilidad académica durante el semestre.

Se acostumbraba a dejar todo
Se acostumbraba a dejar todo para última hora porque creía que era posible ser eficiente sin menor esfuerzo. (Foto: REUTERS/Mike Segar)

Su método consistía en estudiar intensamente solo unas horas antes de los exámenes, aprovechando que los profesores permitían jugarse toda la calificación al final del curso.

Según Gates, ambos se enfocaban en otras áreas y no dedicaban tiempo al curso hasta la semana previa al examen final, momento en el que estudiaban de manera frenética y, aun así, lograban obtener la máxima calificación.

“Steve y yo prestábamos muy poca atención a nuestras clases, y después ‘devorábamos’ furiosamente los libros, justo antes de un examen… No hicimos absolutamente nada por el curso hasta la semana antes del último examen. Luego estudiamos como locos y terminamos consiguiendo la máxima calificación”, escribió Gates en su libro.

Cuál fue el impacto de este hábito en los primeros años de Microsoft

La tendencia de Gates y
La tendencia de Gates y Ballmer a posponer tareas en Harvard se trasladó a los inicios de Microsoft, algo que afectó la productividad del grupo de trabajo. (Foto: REUTERS/Fabian Bimmer)

Este enfoque, que Gates describió como un experimento para comprobar hasta dónde podían llegar los buenos resultados con el mínimo esfuerzo, no tardó en trasladarse a su vida profesional.

Según citó Xataka, en su obra de 1996, “Camino al futuro”, el cofundador de Microsoft admitió que el hábito de posponer tareas se convirtió en un problema real a medida que la empresa crecía.

“Después de que Paúl Allen y yo fundamos Microsoft, descubrí que desarrollar el hábito de demorar las cosas no había sido la mejor preparación para dirigir una empresa”, reconoció Gates en ese libro.

Gates ha mencionado que tuvo
Gates ha mencionado que tuvo que transformar su rutina personal y laboral para responder a las exigencias del sector. (Foto: REUTERS/Thomas Mukoya)

El propio empresario calculó que necesitó “un par de años” para superar lo que denominó un “ciclo insano”, en el que quedaba rezagado y generaba un ambiente poco favorable para sus colaboradores.

Qué circunstancia hizo que Bill Gates cambiará sus hábitos de trabajo

El punto de inflexión llegó cuando Microsoft comenzó a colaborar con empresas japonesas, conocidas por su disciplina y su estricto control de los plazos. Gates relató que estos clientes no toleraban retrasos y que, si la compañía se demoraba incluso un minuto respecto a la programación, enviaban a un representante en avión para supervisar el trabajo en persona.

El contacto con clientes asiáticos,
El contacto con clientes asiáticos, que exigían puntualidad extrema, fue el punto de inflexión en la cultura de trabajo de la organización. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

“Enviaban a alguien en avión para que nos vigilara, como si fuéramos niños. Ellos sabían perfectamente que su hombre no nos podía ayudar en nada, pero permanecía en nuestra oficina 18 horas al día para demostrarnos lo mucho que le importaba el tema”, escribió Gates.

La presencia constante de estos supervisores resultó ser un estímulo contundente para que Gates modificara su actitud frente a la procrastinación. El cofundador de Microsoft describió la experiencia de retrasarse con las empresas japonesas como “algo doloroso”, y atribuyó a esa rigurosidad externa el impulso necesario para transformar su gestión del tiempo.

El proceso de cambio, según dijo Gates, implicó una revisión profunda de sus rutinas personales y profesionales. Pese a que la transformación no fue inmediata, el aprendizaje derivado de la exigencia y el rigor de los clientes japoneses resultó determinante para redefinir su desarrollo personal y la cultura de trabajo en la compañía.

Temas Relacionados

Bill GatesProcrastinaciónÉxitoMicrosoftLiderazgoLo último en tecnología

Últimas Noticias

Nuevos cursos gratuitos de inteligencia artificial, datos y software con Microsoft y el Ministerio de las TIC

Las inscripciones abiertas hasta el 30 de septiembre ofrecen la posibilidad de sumar nuevos certificados y acceder a material actualizado, webinars y masterclass sobre productividad e inteligencia artificial

Nuevos cursos gratuitos de inteligencia

Si hay una llamada perdida de un número que comience con estos cuatro prefijos no la devuelvas, son estafas

El uso de códigos de países como Albania, Costa de Marfil, Ghana y Nigeria permite a ciberdelincuentes obtener beneficios ilícitos mediante comunicaciones breves

Si hay una llamada perdida

El cristal indestructible que puede guardar archivos y podría remplazar a las USB y tarjetas de memoria

Este proyecto elimina la obsolescencia y el desgaste de los dispositivos tradicionales de almacenamiento

El cristal indestructible que puede

Cómo identificar links peligrosos y evitar caer en estafas online

Los ciberdelincuentes perfeccionan técnicas de phishing y manipulación en plataformas digitales, obligando a los usuarios a identificar señales mínimas y tomar medidas para evitar fraudes y robos de datos a diario

Cómo identificar links peligrosos y

Usar un iPhone con la lengua o levantando las cejas es posible con esta configuración

La personalización de gestos en iOS 26 permite asignar funciones como abrir menús, tomar capturas de pantalla o invocar a Siri

Usar un iPhone con la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cócteles de primavera: ocho recetas

Cócteles de primavera: ocho recetas frescas y frutales para disfrutar la temporada

Después del anuncio del apoyo financiero de EEUU: claves para entender cómo seguirá la macroeconomía argentina

Elecciones 2025: solo 3 de cada 10 candidatos que encabezan las listas para diputados nacionales son mujeres

Martín Lousteau, crítico con el plan económico del Gobierno: “Hay un rescate a los financieros, pero no a la gente”

Otras dos muertes en canchas de Córdoba: investigan el fallecimiento de un chico de 13 años y de un adulto

INFOBAE AMÉRICA
Sigue la purga de Xi

Sigue la purga de Xi Jinping en China: condenaron a muerte a su ex ministro de Agricultura por corrupción

Atacaron a tiros la casa de una Fiscal de Uruguay: investigan si los agresores dejaron escondido un explosivo

El socialismo del siglo 21 fracasa en proteger al cartel de los Soles con la soberanía de Venezuela

Detectan pistas inmunológicas que podrían frenar la artritis reumatoide antes de su aparición

Trump sugirió avances en las negociaciones sobre Gaza previo al encuentro con Netanyahu: “Todos están listos para algo especial”

TELESHOW
Dieron el nuevo parte médico

Dieron el nuevo parte médico de Thiago Medina: comenzaron a quitarle la asistencia respiratoria mecánica

La confesión de Horacio Pagani que tardó 15 años: “Ya se puede levantar el secreto de sumario”

Marta Fort, a puro estilo y entusiasmo en el “gender reveal” de Rocío Marengo: predijo el sexo y lo vistió en su look

La reacción de Nicki Nicole cuando la habitación de su hotel en Brasil fue invadida por monos

El error de cálculo de Belu Lucius por el sexo del bebé de Rocío Marengo y su ironía por el regalo que llevó