Qué modelos de iPhone son compatibles con Apple Intelligence para aprovechar al máximo la IA

Apple Intelligence es el sistema de IA personal diseñado por Apple. (Mashable)

Apple Intelligence, el sistema de inteligencia artificial de Apple, ha comenzado a expandirse más allá del inglés y ya está disponible en varios idiomas, incluido el español. La compañía presentó esta plataforma como un complemento integrado en sus dispositivos móviles y computadoras, con el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios en su día a día.

Entre las novedades más destacadas se incluyen la edición avanzada de texto, la generación de imágenes, la organización automática de fotos y la evolución de Siri hacia un asistente más contextual y natural.

El despliegue de Apple Intelligence no solo depende de la versión del sistema operativo, sino también del hardware que tenga el dispositivo. Esto se debe a que gran parte de sus funciones requieren un alto nivel de procesamiento, lo que limita la compatibilidad a modelos recientes de iPhone, iPad y Mac. En el caso de los smartphones, únicamente aquellos con chip A17 Pro o posterior pueden aprovechar el sistema al completo.

Apple Intelligence. (Apple)

Qué es Apple Intelligence

Se trata de un conjunto de herramientas de inteligencia artificial diseñadas para integrarse en el sistema operativo de Apple. A diferencia de otras plataformas, que centralizan el procesamiento en la nube, Apple apuesta por un modelo híbrido: parte de la información se procesa directamente en el dispositivo, preservando la privacidad del usuario, y solo las tareas más complejas se envían a una nube privada gestionada por la compañía.

Entre sus funciones se encuentran la capacidad de resumir textos, sugerir respuestas automáticas en aplicaciones de mensajería, editar fotografías con comandos simples, priorizar notificaciones y hasta generar ilustraciones personalizadas en “Image Playground”. Además, la app Fotos incorpora mejoras en la clasificación y búsqueda de imágenes, mientras que la aplicación Correo utiliza la IA para destacar los mensajes más importantes.

Los iPhone compatibles con Apple Intelligence

Apple estableció un requisito mínimo de hardware para que su inteligencia artificial funcione con fluidez. Los únicos smartphones compatibles son:

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16 (todos los modelos)

iPhone 17 (todos los modelos)

Del modelo 15 Pro en adelante. los iPhone son compatibles con Apple Intelligence. REUTERS/Evgenia Novozhenina

Estos equipos incorporan el chip A17 Pro o procesadores más recientes, capaces de ejecutar modelos de lenguaje y visión artificial directamente desde el dispositivo. Los iPhone anteriores, incluso los de la serie 15 estándar, quedan fuera de la lista por no contar con la potencia necesaria para manejar el sistema.

La decisión de Apple de restringir el acceso responde a una cuestión técnica: los modelos de IA generativa requieren una gran capacidad de cómputo y optimización energética. Incluir dispositivos más antiguos habría comprometido la velocidad de respuesta y la duración de la batería.

Compatibilidad en otros dispositivos Apple

Además de los iPhone, Apple Intelligence también está disponible en:

iPad Pro, iPad Air e iPad mini equipados con chip A17 Pro o versiones de la serie M.

Mac con procesadores Apple Silicon a partir del M1, lanzados desde 2020 en adelante.

El sistema operativo es otro requisito. Los usuarios necesitan instalar iOS 26 en iPhone, iPadOS 26 en tabletas y macOS Sequoia 15.4 en computadoras. Sin estas versiones, las funciones no estarán activas.

Tener Apple Intelligence ofrece más de un beneficio. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo

Qué ofrece Apple Intelligence en la práctica

Las utilidades que más llaman la atención son las asociadas al día a día. Siri ahora puede comprender lo que aparece en la pantalla, mantener diálogos más fluidos y dar continuidad a conversaciones anteriores. La herramienta de escritura ayuda a resumir o reescribir correos electrónicos, mensajes y notas, adaptando el estilo según la necesidad.

Otra función destacada es Visual Intelligence, que reconoce objetos y escenas con la cámara del dispositivo. De igual manera, el sistema ofrece mejoras en Modo Concentración, ajustando notificaciones de manera inteligente según la actividad del usuario.

El futuro de Siri con IA

Aunque Apple Intelligence marca un avance, algunos especialistas consideran que la compañía aún está en desventaja frente a rivales como Google y Amazon. Según reportes recientes, Apple trabaja en una versión más robusta de Siri basada en grandes modelos de lenguaje propios, conocida internamente como “LLM Siri”. Este rediseño busca llevar al asistente a un nivel similar al de ChatGPT, con respuestas más completas y adaptadas al contexto.