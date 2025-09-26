Glosario de tecnología: qué significa Coste por adquisición (CPA)

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

La tecnología es parte fundamental de nuestras vidas y que en los próximos años seguirá aumentando su influencia en las actividades que realizamos a diario, por lo que todos tendremos que seguir creciendo a su par.

La pandemia de COVID-19 dejó en claro que había personas que no estaban preparadas para el internet de las cosas, ya que a muchas les parecían ajenas. Rápidamente tuvieron que ponerse al corriente para no quedar atrás y mantener el contacto con las actividades y personas que tuvieron que dejar de ver físicamente.

La tecnología seguirá influenciando nuestra rutina, por lo que es importante no bajar la guardia y seguir ampliando nuestro conocimiento en términos como espacio en la nube, metaverso, USB, criptomonedas, entre otros.

Qué es Coste por adquisición (CPA)

El coste por adquisición o CPA es aquel que se invierte en la promoción de un sitio web con la finalidad de obtener una venta. Esto quiere decir que el número de ventas depende del número de usuarios que adquieren el sitio.

Es uno de los favoritos de parte de los anunciantes y para poder realizar el cálculo de este, es importante tener en cuenta varios puntos como el valor invertido y el ciclo de vida del cliente.

Sin embargo, esto muchas veces no puede ser rentable para ciertas estrategias, por lo que se recurre a otros medios.

¿Cómo se calcula el CPA?

Una manera de calcularlo es sabiendo cuál fue el costo total de la campaña publicitaria y una vez lo hayamos obtenido, se divide ese coste entre el número de conversiones. Si, por ejemplo, un sitio web tuvo un coste de 1.000 $ con 100 conversiones, el costo del CPA sería el siguiente:

CPA = 1.000/100 = 10 $

Por otra parte, si deseamos sacar el promedio, lo que se debe hacer es dividir el costo total de conversiones entre la cantidad de ventas.

Un ejemplo puede ser que un anuncio tenga un costo de 1 $ y otro de 2 $, dando un promedio de 1,5 $.

Ventajas y desventajas del CPA

Entre las ventajas es importante mencionar que afirma la rentabilidad, lo que se conoce como ROI o retorno de la inversión. Además, gracias al CPA puedes analizar los resultados de las campañas, así como el número de ventas alcanzadas.

No obstante, también existen algunas desventajas. Entre ellas tenemos que no es nada recomendable para campañas de branding, ni tampoco para empresas que no sean consolidadas, ya que no suele generar confianza en los anunciantes, por lo que en estos casos se recomienda hacer uso de otro modelo.

¿En qué campañas es bueno usar el modelo CPA?

El CPA se usa normalmente en sitios webs con un buen tráfico de usuarios como lo son los e-commerce. De igual forma puede usarse para el marketing de afiliados, así como las campañas de publicidad display. Todo depende de lo que se trate tu campaña, ya que existen otros modelos como el coste por clic (CPC) y el coste por mil (CPM).

Adicionalmente, se recomienda usar este modelo en días donde existen rebajas como Black Friday, Cyber Monday, entre otros.

La importancia de conocer el significado de términos tecnológicos

Incorporar tecnología en la vida diaria ofrece diferentes beneficios y simplifica numerosas tareas cotidianas. Desde la organización personal y laboral mediante aplicaciones y dispositivos inteligentes, hasta el bienestar físico y mental a través de gadgets y software especializados, la tecnología se ha convertido en un aliado esencial.

Asimismo, facilita la comunicación inmediata y la conexión con personas alrededor del mundo, rompiendo barreras geográficas. Además, los sistemas de seguridad inteligentes proporcionan un nivel superior de comodidad y protección en el hogar. Adoptar estas herramientas tecnológicas puede significar un empuje hacia la optimización del tiempo y la mejora de la calidad de vida, al mismo tiempo que se abre el camino hacia el descubrimiento de nuevas oportunidades y aprendizajes.