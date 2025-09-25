Tecno

Una abuela de Virginia ganó USD 150.000 en la lotería con números de ChatGPT

La ganadora transformó un golpe de azar en un acto ejemplar: apoyar causas relacionadas con salud y alimentación

Carrie Edwards no solía comprar boletos de lotería y solo le pidió ayuda a ChatGPT por curiosidad. (Powerball)

La fortuna y la generosidad se unieron en Virginia, Estados Unidos, cuando Carrie Edwards, viuda y abuela, ganó USD 150.000 en la lotería tras confiar en los números sugeridos por ChatGPT, el popular chatbot de inteligencia artificial de OpenAI. Lo que comenzó como una curiosidad digital se transformó en un acto de solidaridad: Edwards decidió donar la totalidad del premio a tres organizaciones benéficas.

La historia se remonta a septiembre, cuando Edwards, que rara vez compra boletos de lotería, recurrió a ChatGPT para pedirle una combinación de números para el sorteo del Powerball. “¿Tienes números para mí?”, preguntó al chatbot, según relató durante una rueda de prensa en las oficinas de la Lotería de Virginia, de acuerdo con The New York Post. El sistema, que solo genera números al azar y no tiene capacidades predictivas, le proporcionó una secuencia que resultó ganadora.

El sorteo se celebró el 8 de septiembre. Edwards acertó cuatro de los cinco números principales y el Powerball, lo que normalmente habría supuesto un premio de USD 50.000. Sin embargo, una decisión de último momento cambió el desenlace: pagó un dólar adicional por la opción Power Play, que triplicó el monto hasta alcanzar los USD 150.000. La noticia de su victoria llegó mientras estaba en una reunión, cuando recibió una notificación en su teléfono. Al principio pensó que se trataba de una estafa, pero tras comprobarlo, confirmó que era la ganadora.

Edwards sostiene el cheque representativo del premio. (Northern Virginia Magazine)

La reacción de Edwards ante el inesperado golpe de suerte fue inmediata. “En cuanto me llegó esa bendición divina, supe exactamente qué tenía que hacer con ella”, declaró en la rueda de prensa. Añadió que su decisión de donar el premio completo se basó en su deseo de que su experiencia sirva de ejemplo: “Sabía que tenía que donarlo todo, porque he sido muy afortunada y quiero que esto sirva de ejemplo para que otras personas, cuando tengan suerte, puedan ayudar a los demás”.

Destino de la donación y motivaciones personales

El destino de los USD 150.000 refleja las motivaciones personales de Edwards. La primera beneficiaria es la Asociación de Degeneración Frontotemporal (AFTD), dedicada a la investigación y apoyo a familias afectadas por esta forma de demencia. La elección de esta organización tiene un trasfondo íntimo: el esposo de Edwards, bombero de profesión, falleció a causa de esta enfermedad, lo que marcó profundamente su vida. Susan Dickerson, directora ejecutiva de la AFTD, señaló a The Guardian que la donación “apoyaría directamente la investigación vital y los servicios familiares en la lucha contra” la degeneración frontotemporal.

La segunda entidad seleccionada, Shalom Farms, es una organización sin ánimo de lucro que produce y distribuye anualmente 400.000 raciones de alimentos cultivados de forma natural en Richmond, Virginia. Edwards describió a Shalom Farms como “la mejor”, destacando su compromiso con la responsabilidad colectiva de ayudarse mutuamente.

La tercera organización, Navy-Marine Corps Relief Society, ofrece asistencia financiera, educativa y de emergencia a militares en servicio activo, veteranos y sus familias. Esta elección responde a las raíces familiares de Edwards, quien creció en una familia de marinos y recordó que su padre, piloto de combate, apoyó a esta sociedad durante toda su vida.

Edwards declarando ante los medios tras ganar la lotería con los números que le dio ChatGPT. (WKRC-TV)

Inteligencia artificial y loterías

El caso de Edwards no es el primero en el que la inteligencia artificial se asocia con victorias en la lotería, aunque los expertos insisten en que se trata de coincidencias. Futurism explica que ChatGPT no tiene capacidad para predecir resultados y solo actúa como generador de números aleatorios. Las probabilidades de ganar el Powerball son de 1 entre 292 millones, una cifra que subraya el carácter fortuito del suceso.

Se ha documentado otros episodios similares: en Tailandia, un hombre ganó USD 59 con números sugeridos por ChatGPT, y en Italia, tres estudiantes afirmaron haber desarrollado un algoritmo que les permitió obtener USD 50.000 en un sorteo local. No obstante, la comunidad científica y los organizadores de loterías recalcan que la suerte sigue siendo el único factor determinante.

Donar la totalidad de un premio de lotería es un gesto poco común, aunque no inédito: una mujer de Carolina del Sur que, tras ganar USD 1.500 millones en Mega Millions en 2019, destinó millones a causas benéficas. Un representante de la Lotería de Virginia confirmó que situaciones como la de Edwards son excepcionales, pero no imposibles.

La decisión de Edwards de compartir su fortuna refleja su convicción de que la generosidad y el compromiso social pueden transformar incluso los actos más inesperados.

