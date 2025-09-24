Tecno

La IA Copilot de Microsoft ya funciona como asistente de videojuegos en PC

La compañía también anunció que está desarrollando formas para que los creadores de contenido puedan aportar y filtrar información relevante dentro del propio asistente

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

Guardar
El asistente incorpora un modo
El asistente incorpora un modo por voz, lo que permite mantener conversaciones dinámicas para solicitar recomendaciones. (Microsoft)

Presentando su llegada al mundo del juego en computadora, Gaming Copilot, la apuesta de Microsoft para integrar inteligencia artificial como asistente de videojuegos en PC, ya se encuentra disponible en beta para mayores de 18 años en casi todo el mundo, a excepción de China. Con este lanzamiento, la compañía refuerza su avance en aplicaciones de IA orientadas al entretenimiento y prepara la expansión de esta experiencia al entorno móvil a partir del próximo mes.

Los jugadores de PC que dispongan de dispositivos como la ROG Ally o sistemas Windows cuentan ahora con la posibilidad de interactuar con Gaming Copilot desde la Game Bar, una herramienta superpuesta que puede activarse durante cualquier sesión de juego. El asistente incorpora un modo por voz, lo que permite mantener conversaciones dinámicas para solicitar recomendaciones, asistencia en misiones o estrategias para enfrentar a jefes, según detalla Microsoft en su última comunicación oficial.

Un representante de Microsoft especificó para el blog corporativo: “Cuando preguntas algo a Copilot, combina la comprensión de tu actividad como jugador en Xbox con fuentes públicas de información del buscador Bing para construir la respuesta”. La compañía también anunció que está desarrollando formas para que los creadores de contenido puedan aportar y filtrar información relevante dentro del propio asistente, sumando así una capa de personalización al servicio.

Copilot Gaming en Xbox para
Copilot Gaming en Xbox para móviles. (Microsoft)

La función de Copilot no se restringe únicamente a respuestas de texto o voz. El usuario puede asignar una tecla rápida para invocarlo mediante el sistema push-to-talk, o incluso fijar un widget denominado Mini Mode sobre la pantalla, lo que facilita el acceso constante al asistente sin interrumpir la jugabilidad.

Las consultas y sugerencias de Copilot aprovechan información pública disponible en la web, aunque Microsoft no ha clarificado si extrae contenido directo de guías especializadas alojadas en sitios de referencia como IGN, Polygon o The Gamer.

Este avance en la integración de IA ocurre en paralelo a la enorme inversión de USD 13.000 millones que Microsoft realizó en OpenAI —la empresa creadora de ChatGPT— que, junto a la ampliación de capacidades de su buscador Bing y la implementación de inteligencia artificial en herramientas como Windows y Notepad, evidencia la magnitud del viraje estratégico de la compañía hacia este sector.

Se puede solicitar ayuda a
Se puede solicitar ayuda a Gaming Copilot en medio de una partida. (Microsoft)

Gracias a la confianza de Wall Street y al entusiasmo por la IA, Microsoft alcanzó el año pasado una valoración de USD 3 billones (3.000.000 millones de dólares), impulsada también por su robusto soporte en la nube y amplio dominio corporativo. Como parte del mismo impulso innovador, Microsoft Research presentó también el modelo Muse, capaz de generar imágenes de juego y apoyar procesos creativos en el desarrollo de videojuegos.

Cómo usar Gaming Copilot en PC

  • Instala la aplicación Xbox en tu PC.
  • Pulsa Windows + G para desplegar la Game Bar.
  • Haz clic en el icono de Copilot en la barra.
  • Inicia sesión con tu cuenta de Microsoft para acceder a todas las funciones.

Cómo usar Gaming Copilot en celular

  • Descarga la aplicación Xbox en tu dispositivo móvil.
  • Toca el ícono de Copilot ubicado en la app.
  • Comienza a conversar con el asistente; este debería sincronizarse automáticamente con los juegos que tengas en tu PC.

Temas Relacionados

MicrosoftCopilotXboxInteligencia artificialIAVideojuegosLo último en tecnología

Últimas Noticias

Detectan una ventaja inesperada en el iPhone Air: es uno de los dispositivos más fáciles de reparar

El desmontaje del dispositivo revela, según el análisis, innovaciones en accesibilidad interna y uso de materiales avanzados

Detectan una ventaja inesperada en

Glosario de tecnología: qué significa Google Public DNS

Con el paso de los años es cada vez más difícil imaginar la vida sin tecnología, por lo que es necesario saber más de ella

Glosario de tecnología: qué significa

Instagram ahora permite publicar reels en formato ultra ancho: cómo funciona y qué usos puedes darle

A diferencia de los formatos tradicionales, el nuevo formato produce una franja panorámica que resalta los detalles a lo largo del eje horizontal

Instagram ahora permite publicar reels

Meta incorpora un asistente de inteligencia artificial en Facebook Dating

La estrategia de la compañía apunta a captar a los adultos jóvenes y diferenciarse de la competencia con una experiencia más eficiente y sin muros de pago

Meta incorpora un asistente de

Cuánto vale el iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro y Pro Max en Argentina

El iPhone 16 estándar con 128 GB está disponible desde $2.030.149 ARS

Cuánto vale el iPhone 16,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Científicos pronostican episodios simultáneos de

Científicos pronostican episodios simultáneos de sequía y desabastecimiento de agua a nivel global

Fernando Burlando habló tras la detención de la banda que le robó a Pampita: “Es una organización para temer”

Tucumán: ratificaron la condena contra una banda que simulaban ser esenciales durante la cuarentena para salir a robar

La Corte dejó firme la condena contra un agente penitenciario por tortura seguida de muerte

Cómo es el riguroso entrenamiento de Harry Styles para correr maratones

INFOBAE AMÉRICA
Gabriel Boric presentó oficialmente la

Gabriel Boric presentó oficialmente la candidatura de Michelle Bachelet a secretaria general de la ONU

Cómo el tenedor superó siglos de rechazo para convertirse en un elemento único en la gastronomía

La OTAN advirtió que usará todos los medios necesarios tras las nuevas incursiones rusas en Europa

Estados Unidos declaró a la mara Barrio 18 como organización terrorista internacional

El ayatollah Ali Khamenei consideró que negociar con EEUU sobre el programa nuclear iraní es “un callejón sin salida absoluto”

TELESHOW
La pelea de las mellizas

La pelea de las mellizas Camila y Florencia Lattanzio de Gran Hermano, en plena calle entre gritos y trompadas

Viviana Canosa recordó su historia de amor con Miguel Bosé: “Lo lindo que era hace 35 años”

Fernando Burlando habló tras la detención de la banda que le robó a Pampita: “Es una organización para temer”

Florencia Peña sorprendió al cantar un clásico de Serú Girán sobre el escenario

Rocío Marengo prepara a lo grande una fiesta de revelación de sexo de su bebé: “Fuegos artificiales y shows sorpresa”