La IA Copilot de Microsoft ya funciona como asistente de videojuegos en PC

El asistente incorpora un modo por voz, lo que permite mantener conversaciones dinámicas para solicitar recomendaciones. (Microsoft)

Presentando su llegada al mundo del juego en computadora, Gaming Copilot, la apuesta de Microsoft para integrar inteligencia artificial como asistente de videojuegos en PC, ya se encuentra disponible en beta para mayores de 18 años en casi todo el mundo, a excepción de China. Con este lanzamiento, la compañía refuerza su avance en aplicaciones de IA orientadas al entretenimiento y prepara la expansión de esta experiencia al entorno móvil a partir del próximo mes.

Los jugadores de PC que dispongan de dispositivos como la ROG Ally o sistemas Windows cuentan ahora con la posibilidad de interactuar con Gaming Copilot desde la Game Bar, una herramienta superpuesta que puede activarse durante cualquier sesión de juego. El asistente incorpora un modo por voz, lo que permite mantener conversaciones dinámicas para solicitar recomendaciones, asistencia en misiones o estrategias para enfrentar a jefes, según detalla Microsoft en su última comunicación oficial.

Un representante de Microsoft especificó para el blog corporativo: “Cuando preguntas algo a Copilot, combina la comprensión de tu actividad como jugador en Xbox con fuentes públicas de información del buscador Bing para construir la respuesta”. La compañía también anunció que está desarrollando formas para que los creadores de contenido puedan aportar y filtrar información relevante dentro del propio asistente, sumando así una capa de personalización al servicio.

Copilot Gaming en Xbox para móviles. (Microsoft)

La función de Copilot no se restringe únicamente a respuestas de texto o voz. El usuario puede asignar una tecla rápida para invocarlo mediante el sistema push-to-talk, o incluso fijar un widget denominado Mini Mode sobre la pantalla, lo que facilita el acceso constante al asistente sin interrumpir la jugabilidad.

Las consultas y sugerencias de Copilot aprovechan información pública disponible en la web, aunque Microsoft no ha clarificado si extrae contenido directo de guías especializadas alojadas en sitios de referencia como IGN, Polygon o The Gamer.

Este avance en la integración de IA ocurre en paralelo a la enorme inversión de USD 13.000 millones que Microsoft realizó en OpenAI —la empresa creadora de ChatGPT— que, junto a la ampliación de capacidades de su buscador Bing y la implementación de inteligencia artificial en herramientas como Windows y Notepad, evidencia la magnitud del viraje estratégico de la compañía hacia este sector.

Se puede solicitar ayuda a Gaming Copilot en medio de una partida. (Microsoft)

Gracias a la confianza de Wall Street y al entusiasmo por la IA, Microsoft alcanzó el año pasado una valoración de USD 3 billones (3.000.000 millones de dólares), impulsada también por su robusto soporte en la nube y amplio dominio corporativo. Como parte del mismo impulso innovador, Microsoft Research presentó también el modelo Muse, capaz de generar imágenes de juego y apoyar procesos creativos en el desarrollo de videojuegos.

Cómo usar Gaming Copilot en PC

Instala la aplicación Xbox en tu PC.

Pulsa Windows + G para desplegar la Game Bar.

Haz clic en el icono de Copilot en la barra.

Inicia sesión con tu cuenta de Microsoft para acceder a todas las funciones.

Cómo usar Gaming Copilot en celular

Descarga la aplicación Xbox en tu dispositivo móvil.

Toca el ícono de Copilot ubicado en la app.

Comienza a conversar con el asistente; este debería sincronizarse automáticamente con los juegos que tengas en tu PC.