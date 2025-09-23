Modo primavera en WhatsApp: cómo se activa

El modo primavera es una serie de configuraciones que se activan de forma manual, no es una función oficial. (Fotocomposición: Infobae)

El modo primavera de WhatsApp resulta ideal para quienes disfrutan de esta estación y desean reflejar ese espíritu en la aplicación móvil, personalizando así su experiencia.

Por ejemplo, permite crear imágenes con inteligencia artificial a través del asistente virtual Meta AI o pedirle consejos para el cuidado de las plantas en esta época del año.

Es importante destacar que se trata de una configuración que debes activar manualmente, ya que no es una función oficial de WhatsApp.

Muchas personas identifican a Meta AI por su ícono del círculo azul y morado. (Meta)

Cómo crear fotos con IA en WhatsApp

Para crear fotos con inteligencia artificial en el modo primavera, puedes seguir estos pasos:

Abrir la aplicación móvil. Pulsar el ícono de Meta AI. Es un círculo azul con morado. Iniciar un chat con Meta AI y pedirle que genere la imagen.

Algunos prompts que se pueden utilizar son:

“Un campo de tulipanes de colores con un cielo azul despejado, estilo fotográfico realista.”

“Una pareja caminando bajo árboles en flor de cerezo, con pétalos cayendo.”

“Un picnic primaveral en un parque con mantas, flores y canasta de frutas.”

“Un colibrí alimentándose de flores rojas en un jardín iluminado por el sol.”

“Un lago rodeado de montañas con árboles verdes y flores silvestres alrededor.”

“Una bicicleta antigua apoyada en una cerca junto a un camino lleno de margaritas.”

“Un retrato de una persona sonriente con una corona de flores de primavera.”

“Un perro corriendo entre flores amarillas en un campo abierto.”

“Una casa de campo con ventanas abiertas y macetas llenas de flores.”

“Un atardecer de primavera con tonos naranjas y rosados reflejados en un río.”

Entre más preciso sea el prompt, mejor será el resultado. (WhatsApp / Meta AI)

Las imágenes generadas se pueden utilizar como fondos de los chats dentro de la aplicación. Para llevar a cabo esta configuración, se debe considerar este paso a paso:

Ir a ‘Ajustes’, luego a ‘Chats’ y seleccionar ‘Tema predeterminado del chat’. Dirigirse a ‘Fondo’ y a ‘Selecciona de la galería’. Escoger la foto, ajustar tamaño y brillo, y pulsar el ícono de un chulo verde ubicado en la parte superior derecha para guardar los cambios.

Cómo realizarle consultas a Meta AI

Para hacer consultas a Meta AI en el modo primavera, los usuarios solo deben pulsar sobre el ícono del asistente y escribir su pregunta.

Por ejemplo, pueden solicitar ideas para decorar su hogar con temática primaveral, pedir recomendaciones sobre el cuidado de plantas de temporada o generar imágenes inspiradas en la primavera.

Meta Ai cuenta con la capacidad de responder consultas relacionadas con el cuidado de plantas. REUTERS/Yves Herman/File Photo

La inteligencia artificial responde de manera personalizada, adaptándose a las necesidades y preferencias de cada usuario, lo que hace la experiencia mucho más enriquecedora y creativa.

Otras configuraciones del modo primavera en WhatsApp

Otras configuraciones que se pueden activar en el modo primavera de WhatsApp son:

Stickers y emojis especiales: Habilitar una colección de stickers, emojis y GIFs relacionados con flores, hojas, mariposas y otros íconos primaverales.

Tonos de notificación personalizados: Ofrecer sonidos de notificaciones suaves y alegres, inspirados en la naturaleza, como cantos de aves o brisas.

Temas de color: Incorporar paletas de colores pastel o vibrantes para barras de navegación, burbujas de chat y botones.

El modo primavera en WhatsApp es ideal para aquellas personas que disfrutan de esta estación. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Recordatorios para actividades al aire libre: Programar avisos sobre festivales, ferias, días ideales para paseos o eventos en naturaleza.

Filtros fotográficos especiales: Integrar filtros para fotos y estados con elementos primaverales, como coronas de flores, campos verdes o cielos claros.

Estas configuraciones hace del modo primavera una experiencia personalizada, renovando el aspecto y las funciones de la app para celebrar la estación de una forma original y divertida.

Para quiénes es el modo primavera de WhatsApp

El modo primavera de WhatsApp está dirigido a quienes desean personalizar su experiencia en la aplicación y disfrutar del ambiente fresco y colorido de esta estación. Es ideal para amantes de la naturaleza, la jardinería o quienes buscan inspiración para decorar su hogar y cuidar sus plantas.