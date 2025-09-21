Cinco consejos de Bill Gates a los recién graduados de la universidad para que sean exitosos

Varias décadas de experiencia respaldan las medidas del filántropo y empresario. (Foto: REUTERS/Stephanie Lecocq/File Photo)

El enfoque de Bill Gates sobre el éxito profesional y personal ha evolucionado a lo largo de los años, y sus reflexiones más recientes ofrecen una perspectiva renovada sobre el aprendizaje y la trayectoria laboral.

En una intervención ante la Universidad del Norte, el cofundador de Microsoft compartió cinco consejos esenciales para quienes acaban de finalizar sus estudios universitarios, subrayando la importancia de la adaptabilidad, el propósito y las relaciones personales en la vida profesional.

En qué se debe enfocar un proyecto de vida para ser exitoso

Uno de los ejes centrales de su mensaje fue la necesidad de orientar la carrera hacia la resolución de desafíos globales. Gates enfatizó que dedicar el trabajo a una causa relevante no solo estimula la creatividad, sino que otorga un sentido más profundo a las capacidades y al esfuerzo invertido.

Gates aconseja orientar la carrera hacia la resolución de desafíos globales para encontrar sentido y creatividad en el trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta visión, según explicó, le habría resultado valiosa durante su propia etapa universitaria, que no llegó a concluir en la Universidad de Harvard.

Por qué hay que ser flexible al cambio, según Bill Gates

La flexibilidad ante los cambios profesionales constituyó otro de los consejos destacados. Gates relató que, al fundar Microsoft, imaginó que permanecería vinculado a la empresa durante toda su vida.

Sin embargo, desde el año 2000, su actividad principal se ha centrado en la filantropía, lo que demuestra que las decisiones laborales no son inamovibles y que siempre existe la posibilidad de explorar nuevos caminos.

El empresario se ha podido adaptar a diferentes espacios a lo largo de su trayectoria. (Foto: Reuters)

A los recién graduados, les recordó que ninguna elección profesional es definitiva y que el recorrido puede transformarse con el transcurso del tiempo.

Cómo equilibrar la vida personal y profesional

En relación con el equilibrio entre la vida personal y el trabajo, Gates reconoció que en su juventud no valoraba los descansos ni las relaciones fuera del ámbito laboral. “No creía en las vacaciones ni en los fines de semana”, admitió el empresario durante su discurso en la Universidad del Norte.

Fue la experiencia de la paternidad la que le permitió comprender la relevancia de mantener un balance entre ambos aspectos. Subrayó que el bienestar no se define únicamente por los logros profesionales, sino por la calidad de vida fuera del ámbito laboral.

Qué importancia tiene el aprendizaje para la vida personal y profesional

La disposición a aprender constantemente y aceptar la propia ignorancia es clave para el crecimiento personal y profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La disposición a aprender de manera constante fue otro de los puntos abordados. Gates confesó que, antes de abandonar Harvard, creía tener todas las respuestas, pero la vida le demostró lo contrario. Reconoció que aceptar la propia ignorancia es el primer paso para adquirir nuevos conocimientos.

La trayectoria de Gates como referente en tecnología y filantropía se ha caracterizado por un enfoque singular hacia el aprendizaje. En su pódcast Unconfuse Me with Bill Gates, el empresario explicó que su método principal para adquirir conocimientos consiste en lo que denomina “desconfundirse”.

Este proceso implica buscar a expertos en distintas áreas, formular preguntas sin temor y, sobre todo, reconocer las propias lagunas de comprensión como punto de partida para un aprendizaje profundo.

Las amistades establecidas en esta etapa pueden convertirse en una red de apoyo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La eficacia de este método se ve respaldada por la investigación académica. Un estudio publicado en Management Science por investigadores de Harvard y Wharton concluyó que quienes formulan preguntas no son percibidos como ignorantes, sino como personas competentes.

Por qué hay que fortalecer las conexiones personales para el futuro

El valor de las conexiones personales establecidas durante la universidad ocupó un lugar destacado en sus pautas. Gates señaló que los vínculos creados en esa etapa pueden convertirse en una red de apoyo fundamental y animó a los graduados a fortalecer esas relaciones, porque pueden abrir varias oportunidades en el futuro.

Asimismo, enfatizó la importancia de no tener miedo a pedir consejo, esto no solo mejora la percepción social, sino que incrementa la comprensión del tema tratado, según los resultados de este trabajo.