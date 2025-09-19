Dormir con la televisión encendida: una costumbre común con implicaciones - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir con la televisión encendida es una costumbre presente en millones de hogares a nivel global. Para muchos, el sonido y la luz de la pantalla aportan una sensación de compañía o ayudan a desconectarse de pensamientos intrusivos antes de conciliar el sueño. Sin embargo, la inteligencia artificial, al analizar estudios científicos y opiniones de expertos, concluye que este hábito puede tener efectos negativos sobre la calidad del descanso y la salud general.

La televisión emite luz azul, un tipo de luz que afecta directamente la producción de melatonina, la hormona que regula el ciclo sueño-vigilia. Si bien este estímulo puede pasar desapercibido durante la noche, el cerebro interpreta la luz como si fuese de día, suprimiendo la segregación de melatonina y retrasando el inicio del sueño profundo.

La doctora María José Martínez Madrid, coordinadora del grupo de Cronobiología de la Sociedad Española del Sueño, advirtió que incluso pequeños periodos de exposición a la luz artificial antes de dormir pueden alterar significativamente el ritmo biológico del cuerpo.

Dormir con el televisor encendido no solo afecta el inicio del sueño, sino que fragmenta el ciclo de descanso. El cerebro sigue percibiendo estímulos visuales y auditivos, generando microdespertares durante la noche que, aunque pasan inadvertidos, impiden que el cuerpo atraviese todas las fases profundas del sueño necesarias para la recuperación integral.

Investigaciones realizadas por el Departamento de Neurología de Northwestern University Feinberg School of Medicine han demostrado que estos patrones de fragmentación están asociados con un sueño menos reparador y una mayor fatiga diurna.

Efectos negativos en la salud física y mental asociados a dormir con la TV encendida

El impacto de dormir con la televisión encendida va más allá de la simple somnolencia en la mañana. Según la inteligencia artificial y diversas fuentes médicas, los efectos acumulativos pueden incluir:

Aumento del estrés y la ansiedad : Un descanso interrumpido afecta la capacidad del cerebro para procesar emociones y manejar situaciones estresantes.

Problemas de concentración y memoria : La falta de sueño profundo perjudica la consolidación de información y dificulta el rendimiento cognitivo.

Riesgo cardiovascular : La interrupción continua del sueño puede elevar la presión arterial y aumentar el ritmo cardiaco, lo que eleva el riesgo de enfermedades cardíacas a largo plazo.

Alteración del metabolismo y el peso corporal: Estudios han vinculado la exposición constante a la luz nocturna con cambios en el metabolismo que favorecen la obesidad.

Por qué algunas personas eligen dormir con el televisor encendido

Desde la perspectiva psicológica, el uso del televisor como compañía nocturna suele estar relacionado con la búsqueda de confort, la evasión del silencio o la gestión del insomnio y la ansiedad.

La psicóloga clínica Michelle Drerup señaló que este hábito aparece con frecuencia en personas con rutinas irregulares o que experimentan dificultades para desconectarse del entorno. No obstante, la dependencia de este estímulo puede perpetuar la incapacidad de lograr un sueño reparador.

Estrategias para tener un sueño más saludable

Afrontar este hábito implica modificar rutinas nocturnas y apostar por una mejor higiene del sueño. La inteligencia artificial, respaldando el consenso científico, recomienda:

Apagar la televisión al menos una hora antes de acostarse para favorecer la producción natural de melatonina.

Establecer horarios regulares para dormir y despertar , reforzando el ritmo circadiano.

Sustituir el ruido del televisor por música relajante o ruido blanco, que ayudan a conciliar el sueño sin interrumpirlo.

Crear un ambiente oscuro, fresco y cómodo, utilizando cortinas opacas y una cama adecuada.

Dormir habitualmente con la televisión encendida significa, según la IA y los estudios médicos, que se prioriza una sensación momentánea de calma o compañía a costa del bienestar fisiológico y mental.

Esta práctica, lejos de ser inofensiva, puede dificultar un descanso profundo y propiciar problemas de salud a largo plazo. Apostar por nuevas rutinas y ambientes amigables con el sueño contribuye no solo a dormir mejor, sino a mejorar la calidad de vida.