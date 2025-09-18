Webtoons: estas son las historietas digitales más populares para leer el fin de semana

Te compartimos el top 10 de los webtoons más populares de esta semana (Infobae)

Los webtoons son un formato de historieta digital que surgieron en Corea del Sur y su principal característica a diferencia de los cómics o mangas es que su presentación es una sola imagen vertical para que los lectores puedan leerlos desde sus celulares o dispositivos electrónicos.

Suspenso, romance, comedia y acción son algunos de los géneros que se abordan en estas historias y en los últimos años los webtoons han adquirido relevancia en diferentes partes del mundo, pues cada día suman nuevos lectores gracias a los tramas que abordan.

Webtoon es la primera página que dio el salto fuera de Corea del Sur y logró asentarse a nivel mundial. Cada semana publican un top con las historias más leídas y acá te compartimos cuáles fueron las 10 mejores historietas de este 18 de septiembre.

Los Webtoons más populares

1.- Mordiscos de amor Género: RomanceAutor: Alicia Wallace, WmW, Anzaitea, Ele, Saisho, Jun..Cuando Kieran conoce a Mason Kane, su nuevo compañero de clase, lo invade un desprecio inexplicable. Pronto se hace evidente el motivo: Mason es un hombre lobo. Pero cuando una pelea termina en un beso inesperado, Kieran siente atracción por Mason al instante. Nada tiene sentido: si se supone que los vampiros y los hombres lobo son enemigos mortales, ¿por qué a Kieran Mason le parece tan irresistible?

2.- La emperatriz divorciada Género: FantasíaAutor: Alphatart, Sumpul, HereLee..Navier Ellie Trovi era la emperatriz perfecta en todos los sentidos: inteligente, valiente y sociable. Era amable con sus súbditos y devota de su marido. Se conformaba con vivir el resto de sus días como la sabia emperatriz del Imperio de Oriente… Pero un día, su esposo trajo a una amante y le exigió el divorcio. “Acepto este divorcio… y solicito autorización para volver a casarme”. En un giro inesperado, Navier se vuelve a casar con otro emperador y conserva su título y su sueño de ser emperatriz. Pero ¿cómo se desarrollaron los hechos?

3.- Los lobos de la emperatriz Género: RomanceAutor: LICO, Honey BambiEn un mundo donde el destino está marcado en la piel, Sepia, la emperatriz humana del imperio de las bestias, se ve amenazada por una nueva rival: Titié, una cierva blanca que tiene el nombre del emperador Demios grabado en el pecho. A pesar de los maliciosos planes de Titié, Sepia se aferra a su papel de emperatriz y a su rol como la Estrella de Ishtar, decidida a cumplir su destino y salvar al imperio. Roxan, un lobo primo de Demios, se presenta ante Sepia y despierta su interés. En esta trama de amor, fidelidad y decepción, ¿Sepia será capaz de recuperar su poder y conocer la verdad que esconde su corazón?

4.- Un romance egoísta Género: RomanceAutor: Gyogyo ParkYumin y Hyeondo terminan con sus respectivas parejas por diferentes razones. Pero luego deciden empezar a salir juntos para provocar a sus ex.

5.- Solo un amanecer Género: RomanceAutor: Kang Ki, Woo JihyeLa escuela es el hogar de ojos críticos y el hogar, una fuente de abuso. Pero eso no importa porque Junyoung encuentra una casa abandonada donde puede estudiar a su gusto. Desafortunadamente, descubre que Beomjin, el dicho delincuente más famoso de la ciudad, también está usando la casa para recuperar el sueño. A medida que los dos se ven obligados a coexistir, descubren sus razones para evitar a los demás.

6.- La niñera de la mafia Género: RomanceAutor: sh00, Violet Matter, roousuu, Drawniels, WmW..Ser una niñera de élite es simple: proteger al objetivo, acatar las reglas, no involucrarse emocionalmente. Algo mucho más fácil de decir que de hacerlo cuando el primer cliente de Davina es un peligroso e irresistible segundo al mando de la mafia Veneciana, quien está decidido a metérsele por debajo de la piel. No puede ni imaginar lo que él quiere de ella, pero Gabriele Angelini la llevará de vuelta al mundo del crimen organizado que ella pensaba que ya había dejado atrás por el resto de su vida. Quizás obtenga respuestas sobre su pasado si cava lo suficientemente profundo, pero, ¿podrá proteger a Mikey de la ambición de su padre y evitar que su corazón se vea enredado en sus engañosas redes?

8.- Entre el amor y la amistad Género: RomanceAutor: HBCUL8EREunseo and Sihwa han sido amigos toda su vida, pero Eunseo guarda un amor secreto por él. Cuando Sihwa se va a estudiar al extranjero, Eunseo intenta olvidar sus sentimientos. Sin embargo, se reencuentran en la universidad y ahora Eunseo deberá decidir si dejar o no que esos viejos sentimientos resurjan.

9.- Mi hijo tendrá otro padre Género: RomanceAutor: Team Chung-Yeon, TAPAHA, Paganjang..«¡Destino, salva a mi hijo nonato..!» Estas fueron las últimas palabras de la princesa Hinael mientras caía a su muerte, asesinada por el conde Chetaire, su infiel marido. Lo que Hinael no sabía es que el destino sí le concederá una segunda oportunidad. La princesa despierta dos años en el pasado, poco antes de su matrimonio. Ahora que sabe lo que está por venir, Hinael intenta reescribir su destino y el de su futuro hijo, ¿y qué mejor manera de lograr sus ambiciones que cortejar al antiguo enemigo de su reino, el oscuro y austero Príncipe Lutz del imperio de Triekas?

10.- Una atípica historia de reencarnación Género: RomanceAutor: Lemon Frog, A-jin, DOYOSAY..No todos los villanos son malvados. Cuando Suna Choi se reencarna en Edith Rigelhof, la villana de su novela favorita, está decidida a cambiar la vida de Edith y trata a todos con amabilidad. Aunque se casa con el apuesto Killian Rudwick, él está locamente enamorado de la protagonista original del libro y desconfía de Edith debido a que es de una familia rival. ¿Sobrevivirá su matrimonio al torbellino de disputas familiares, triángulos amorosos y más? ¿Encontrará Edith su final feliz?

11.- Para los que me traicionaron Género: RomanceAutor: LICO, FAIRYDRAGONExplotada por su hermano, traicionada por su hermana y asesinada por su esposo. Así terminó la trágica historia de Ariana Lopez, hasta que, en el momento de su muerte, se encuentra de regreso en el pasado. Ahora que tiene la oportunidad de hacer todo de nuevo, recluta la ayuda del duque Dante Heigenberg, el hombre más temido y deseado del imperio, para vengarse de su familia y recuperar lo que es suyo. Pero, curiosamente, parece que el duque no quiere a Ariana solo por su talento musical extraordinario..

13.- Las reseñas de los ex Género: RomanceAutor: Pyeonggang, La HeeGiju Gong es una chica lógica y directa, excepto en su vida amorosa. Siempre ha caído en las trampas y amaños de sus ex, quienes se han aprovechado de ella. Este último no ha sido la excepción. ¡Incluso estuvo a punto de perder la vida por su culpa! Pero cuando despierta en el hospital, Giju se da cuenta de que puede ver unos extraños comentarios sobre las cabezas de las personas. ¡Son las reseñas de sus antiguas parejas! ¿Podrá esta habilidad especial ayudarla a encontrar a la persona indicada?

14.- El romance de Iseop Género: RomanceAutor: 248, Anna KimCon su excepcional perspicacia empresarial, Mingyeong Kang ascendió rápidamente en la jerarquía corporativa del Grupo TK, el principal conglomerado de Corea, convirtiéndose en gerente senior en tiempo récord. Sin embargo, después de 10 años en la compañía, le han asignado ser la secretaría de Iseop Tae, el sucesor del Grupo TK. Ambos ingresaron a la compañía al mismo tiempo, pero desde que él quedó en segundo lugar detrás de ella durante el entrenamiento para nuevos empleados, a Iseop nunca le cayó bien Mingyeong. Ella lo supera en todos los aspectos y ha pisoteado su ego.. Entonces, ¿por qué no puede dejar de pensar en ella?

15.- A fuego lento Género: RomanceAutor: Team SABANA, Team J, Early Flower..Desde niña, Yeomin Chae ha tenido que soportar varias injusticias por culpa de su engreída hermanastra, Nari Chae. Un día, Seungjae, el exnovio de Yeomin, le cuenta de improviso que se casará con Nari. Luego de aquella traición por parte de la persona en la que más confiaba, Yeomin se encuentra con Hwan Yun, el nieto del presidente del Grupo Taeju. Frustrada con su vida, le sugiere que se case con ella para conveniencia de ambos. Él la sorprende al acceder. ¿Qué emocionantes sucesos y terribles dificultades les deparará el futuro?

16.- Castillos en el mar Género: FantasíaAutor: Wendy Lian Martin¿Y si toda tu vida se rigiera por una profecía? ¿Y si tu futuro fuera la predicción de personas que nunca conociste y que murieron mucho antes de que nacieras? Esta es la historia de dos jóvenes criaturas marinas. Uno es la luz que guía a su pueblo, el Faro que lo llevará a un futuro brillante y próspero. El otro es un príncipe adolescente cuyo destino es MATAR al Faro para que SU propio pueblo prospere. El rechazo de ambos a seguir el camino trazado ante ellos marca el principio de una aventura caótica tan vasta e impredecible como el océano mismo.. y de un romance que nadie predijo.

17.- Caída del espacio Género: RomanceAutor: Pookie SenpaiKade vive una vida tranquila y solitaria… ¡hasta que una adorable chica alienígena se estrella en su jardín! Al abrir las puertas de su hogar, ¿logrará esta chica de otro planeta abrir el corazón de Kade?

18.- Yo soy la reina en esta vida Género: FantasíaAutor: Themis, Omin, Lefaljinf..El reino Etruscan se tiñe de sangre cuando Cesare, el hijo ilegítimo del rey, conspira con su prometida Ariadne para usurpar el trono de su medio hermano, Alfonso. A pesar de la devoción de Ariadne por el nuevo rey, su fe se hace añicos cuando él la traiciona y finalmente la asesina su propia hermana, que desea ser reina. Para su sorpresa, Ariadne regresa en el tiempo a su vida con 17 años. Mientras explora los peligros y las oportunidades de la intriga del palacio, Ariadne debe aprovechar al máximo su astucia y su valor para asegurarse de que su trágico futuro no se repita.

20.- Reglas para salir con basura Género: RomanceAutor: Seo YeonDespués de que una ruptura con un terrible ex obligara a Ihyeon Seon a tomarse un descanso de tres años en la universidad, lo último que quiere hacer a su regreso es meterse de lleno en otra relación. Pero entonces llega Chanu Nam, un chico malo que se encuentra interesado en Ihyeon. Y de repente, lo que se suponía que iba a ser un último año tranquilo parece que va a ser cualquier cosa menos eso. Cuanto más se aleja Ihyeon de Chanu, más la atrae él. Pero alguien tiene que ceder, ¿quién cederá primero?

21.- La flor que se tragó a la bestia Género: RomanceAutor: Mrang, Dalchun, Baekmyol..Pone su vida en oferta para escapar de un futuro trágico. Cuando a Iris Whittle la asesina su sádico marido, vuelve atrás en el tiempo a cuando tenía 20 años. Como la hija no deseada de un duque, Iris se da cuenta de que puede sacarle provecho a su estatus y conocimientos sobre el futuro para asegurarse una vida mejor esta vez. Con eso en mente, Iris le hace una audaz propuesta de matrimonio al soltero más codiciado del imperio Gavizar: al aterrador conde Keibran Green. Detrás de su comportamiento brusco y severo, esconde los colmillos de un lobo.

22.- Este matrimonio está destinado a fracasar Género: RomanceAutor: CHOKAM, Cheong-gwa, CHACHA KIM..Cuando Inés, de seis años, vio al apuesto heredero de la Casa Escalante, rápidamente lo convirtió en su prometido. Dado que los hombres nobles son todos iguales, pensó que sería mejor elegir a uno bonito. ¡Pero Carsen aún no está listo para este tipo de compromiso y pasa la próxima década y media evitando el matrimonio a toda costa! Por suerte, eso no es ningún problema para Inés, ya que este fracaso matrimonial es exactamente lo que ella quiere. De hecho, él tiene su bendición para seguir adelante con sus amoríos mientras se mantenga fuera de su negocio. Desafortunadamente, seguir saliendo con otras chicas no es tan divertido cuando tu prometida te da permiso. ¿Y no significa esto que ella también lo está engañando? Ahora, Carsen está decidido a cambiar la opinión de Inés sobre él y demostrar que puede ser el marido que siempre ha querido.

23.- Esto no estaba en mi plan de adopción Género: FantasíaAutor: Takbon, Il_won, Aeramsi..¿Pasé una década limpiando el desastre del Duque Havenik Brauno solo para ser asesinada por él? Reencarnada como Aerin Brauno, hija ilegítima de la familia Brauno, se horroriza al descubrir que su padre adoptivo no es otro que el hombre que la mató. Esta vez, Aerin se niega a dejar que controle su destino. Armada con el conocimiento de su vida pasada, está decidida a escapar de su control y buscar un nuevo camino. ¿Podrá reescribir su destino, ser más astuta que el letal Duque y quizás incluso salvar a la familia Brauno?

24.- La beba tirana Género: FantasíaAutor: Lee Huin, AwonGyeoul Yoon no es ajena a la tragedia, ya que perdió todo, incluso su vida, por culpa de su padre inútil. Cuando despierta después de la muerte, Gyeoul se encuentra en el cuerpo de un bebé recién nacido: ¡ahora es la princesa Mabel del poderoso Imperio Ermaneau! Con su nueva familia cariñosa y el poder del imperio a su disposición, Mabel tiene todo lo que siempre ha deseado. Al enterarse de que es el sujeto de una profecía que pone en juego la salvación del mundo, Mabel se da cuenta rápidamente de que hay personas que no se detendrán ante nada para destruir su nueva paz.

25.- Camino a conocer a mamá Género: FantasíaAutor: GOMYANGUn día, luego de ser encontrado por un escuadrón de rescate en una casa abandonada, Mori se encuentra, de pronto, en un centro de protección para niños. Aquí comienza a conocer un nuevo estilo de vida, uno que incluye increíbles paquetes de cuidado de parte de un benefactor misterioso. Pero cuando su amiga más cercana se reencuentra con su madre y abandona el centro, Mori se entera por primera vez de la existencia de una madre para cada niño y decide embarcarse en una aventura para encontrar a la suya. ¿Qué clase de obstáculos lo esperan en el camino?

26.- La era de la arrogancia Género: FantasíaAutor: SOY MEDIA, Hansol, Lemon Frog..Luego de ganar una larga guerra, Asha Pervaz espera que el emperador le dé su recompensa. Sin embargo, en vez de darle dinero, el emperador le pide a Asha que elija a su futuro esposo de una lista de nobles. Asha escoge al duque Carlisle Haven, el hijo mayor del emperador y expríncipe heredero, con la esperanza de que el duque se oponga y le pague una pensión por rechazarla, ¡pero el duque acepta casarse con ella! Incluso promete ayudarla a reconstruir Pervaz. ¿Qué es lo que quiere el duque en realidad? Y ¿Asha será capaz de conseguir lo que desea sin tener que involucrarse en la creciente conspiración real?

27.- La duquesa en ruinas Género: RomanceAutor: Candlebambi, Saedle, Lemon Frog..Edele Lancaster es la dama perfecta de la nobleza que nació para hacer su trabajo. Pero, cuando su esposo comete traición, la marcan como traidora y la convierten en esclava. Intenta suicidarse para conservar su honor de mujer de la nobleza, pero su nuevo amo, el conde Laslo Krissus, evita que lo logre. ¿Edele logrará encontrar la felicidad y la libertad viviendo como la criada del conde Krissus?

28.- Enséñame a desear Género: RomanceAutor: rotcar, NALPACA, danryhan..En la guerra en contra de los demonios por el destino del mundo, incluso tres oportunidades en la vida pueden no ser suficientes. Tal es el destino de la Dama Sagrada Beryl, una doncella divina encargada de erradicar la corrupción demoníaca, solo para ser asesinada y viajar atrás en el tiempo.. dos veces. En su tercer intento, Beryl se da cuenta de la verdad: Su única esperanza de purificar el reino es enfrentando a la temida Casa Vine, una guarida de demonios disfrazados de mortales. ¿Podrá Beryl sobrevivir en el dominio del duque Beleth von Vine, o solo encontrará la muerte y la perdición una vez más?

29.- Sami, sube el volumen Género: RomanceAutor: kang eun youngTras la muerte de sus padres, Sami renuncia a su vida de lujos para vivir de forma independiente, realizando todo tipo de trabajos para llegar a fin de mes. Luego de conocer a dos de los chicos más populares de su escuela, Sami empieza a meterse en varios problemas por su culpa: Chan es su vecino, mientras que Pyojun la saca de su zona de confort. Todo se complica cuando descubre que Chan siente algo por Pyojun. Con el único recuerdo de su madre en su poder para mantener los pies sobre la tierra, Sami afronta obstáculos para los que no estaba preparada, ¡y que tampoco formaban parte de su presupuesto!

30.- La resplandeciente Nana Género: RomanceAutor: mararingBitna es una chica retraída y del montón, que sufre bullying en la escuela. Tras dejar de estudiar, se adentra en el mundo de los videojuegos y conoce a Chan, un chico que la anima a enfrentar sus miedos y propulsa su cambio de look. Sin embargo, cuando lo conoce en persona, no consigue reconocerla y parece odiar a su nueva y mejorada versión.

Cuále son las diferencias entre Webtoon y el Manhwa

“Hongjacga ilustrador de Dr. Brain dibujando un boceto (REUTERS)

El webtoon y el manhwa son dos formatos populares de cómic digital, pero tienen varias diferencias tanto en su origen como en su formato de presentación. El webtoon es originario de Corea del Sur, pero su distribución se ha globalizado a través de plataformas digitales. Generalmente, el webtoon se caracteriza por ser vertical, adaptado a la lectura en dispositivos móviles, donde los usuarios pueden desplazarse hacia abajo para leer. Este formato de lectura ha sido una de las claves de su éxito, ya que facilita la experiencia interactiva y fluida.

Por otro lado, el manhwa es también un cómic coreano, pero su distribución y forma de lectura son más tradicionales. Se presenta generalmente en formato horizontal, similar al cómic occidental y se lee de izquierda a derecha. En cuanto a su estilo de dibujo, el manhwa tiene una influencia más clara del manga japonés, aunque sus características son propias. Es común encontrar manhwa en versiones impresas y en línea, pero su origen no depende exclusivamente de plataformas digitales.

Una diferencia clave entre ambos radica en su forma de consumo. El webtoon está estrechamente ligado a plataformas como LINE Webtoon o Tapas, donde se publican episodios semanales con una alta frecuencia y sin la necesidad de un volumen físico. Por otro lado, el manhwa suele publicarse de manera más tradicional, a menudo en capítulos que se recopilan en tomos, lo que permite una experiencia de lectura más pausada. Las plataformas como Lezhin Comics o ComiXology son ejemplos donde se encuentran ambos, pero el formato y la accesibilidad varían.