Tecno

Así son las nuevas limitaciones que pondrá ChatGPT a los adolescentes para reducir los casos de suicidio

OpenAI implementará un sistema que estima la edad de los usuarios y limita temas sensibles, buscando proteger a los menores de problemas relacionados al auge de los chatbots de inteligencia artificial

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

Guardar
La empresa detrás de esta
La empresa detrás de esta herramienta contempla notificar a padres o autoridades si detecta riesgo inminente en adolescentes usuarios de ChatGPT. (Foto: Reuters)

El auge de los chatbots de inteligencia artificial (IA) entre los adolescentes ha generado una creciente preocupación en Estados Unidos, donde la utilización de estas herramientas para abordar temas personales y de salud mental se ha vinculado a situaciones trágicas.

En respuesta a la presión social y legal, OpenAI ha anunciado una serie de nuevas restricciones y protocolos para su plataforma ChatGPT, con el objetivo de reducir los riesgos asociados al uso por parte de menores de edad.

La compañía ha publicado el documento oficial ‘Teen safety, freedom, and privacy’, en el que reconoce la dificultad de equilibrar la privacidad, la libertad y la seguridad de los adolescentes. OpenAI admite que no siempre es posible mantener estos tres valores en el mismo nivel, pero considera imprescindible reforzar la protección de los usuarios más jóvenes.

Cuáles son las medidas que implementará OpenAI enfocadas en los adolescentes

La compañía implementa sistemas de
La compañía implementa sistemas de estimación de edad y posibles verificaciones de identidad oficial para usuarios adolescentes. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Entre las medidas más destacadas figura la implementación de un sistema capaz de estimar la edad aproximada de los usuarios a partir de su interacción.

Si existe alguna duda sobre la edad, se activará automáticamente la experiencia diseñada para menores de 18 años. Además, en determinados países, se podría requerir una identificación oficial para verificar la edad.

Asimismo, las nuevas reglas para adolescentes incluyen la prohibición de mantener conversaciones de tipo coqueto con ChatGPT y la imposibilidad de tratar temas relacionados con el suicidio o las autolesiones, incluso cuando estos surjan en el contexto de ejercicios creativos.

OpenAI contempla notificar a padres
OpenAI contempla notificar a padres o autoridades si detecta riesgo inminente en adolescentes usuarios de ChatGPT. (Imagen Ilustrativa Infobae)

OpenAI ha subrayado que, en caso de que un adolescente exprese ideas suicidas, el chatbot intentará contactar primero con los padres. Si esto no resulta posible y se detecta un peligro inminente, la compañía contempla la opción de notificar a las autoridades competentes.

Cómo maneja OpenAI los temas relacionados con la privacidad y libre expresión

En su comunicado, OpenAI sostiene que las conversaciones con la inteligencia artificial deben contar con una protección equiparable a la que se espera en una consulta médica o legal.

No obstante, la empresa reconoce que, en situaciones extremas donde esté en juego la vida del usuario, la de terceros o la seguridad pública, se permitirá la intervención de humanos o sistemas automáticos.

El creador de ChatGPT ha
El creador de ChatGPT ha defendido estas restricciones. (Foto: Europa Press)

“No espero que todos estén de acuerdo con estas compensaciones, pero dado el conflicto es importante explicar nuestra toma de decisiones”, afirmó Sam Altman, CEO de OpenAI, en un mensaje publicado en X.

Según citó 20bits, la compañía ha dejado claro que, mientras se refuerzan las restricciones para los menores, los adultos seguirán disponiendo de un uso más amplio y flexible de ChatGPT.

Un usuario mayor de edad que desee escribir una obra de ficción con referencias al suicidio podrá recibir asistencia del chatbot, una posibilidad que quedará completamente vetada para los adolescentes.

Por qué crecen las dudas alrededor del uso de IA en menores

El debate sobre el impacto de la inteligencia artificial en la salud mental juvenil ha llegado hasta el Senado de Estados Unidos, donde expertos y familiares han calificado la situación como una “crisis de salud pública” y una “guerra de salud mental” que se está perdiendo.

La juridicción de Estados Unidos
La juridicción de Estados Unidos está analizando este fenómeno catalogado por algunos como una crisis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según datos presentados en una plenaria, tres de cada cuatro adolescentes utilizan algún tipo de compañero de IA, lo que incrementa la preocupación por la ausencia de barreras de seguridad en estas plataformas.

Además, el caso de Adam Raine, un adolescente que se quitó la vida tras meses de conversaciones con ChatGPT, ha intensificado la presión sobre OpenAI. La familia de Raine sostiene que el chatbot “le entrenó” para suicidarse y ha iniciado acciones legales contra la empresa.

Este episodio ha servido como catalizador para la adopción de las nuevas medidas, que la compañía considera un sacrificio necesario para reforzar la seguridad de los adolescentes, aunque implique limitar la experiencia de otros usuarios.

Temas Relacionados

ChatGPTAdolescentesSuicidioOpenAIInteligencia artificialLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo identificar cuando un WiFi público es peligroso y va a robar mis datos

Es recomendable que la red solicite al usuario iniciar sesión en alguna plataforma. Incluso si el servicio es gratuito, una conexión legítima suele exigir algún tipo de autenticación

Cómo identificar cuando un WiFi

El smartphone ya no soporta nuevas apps: cinco pistas para saber si llegó el momento de cambiarlo

La falta de soporte de software, aplicaciones incompatibles, lentitud extrema y almacenamiento insuficiente advierten que es momento de evaluar el recambio del dispositivo para evitar riesgos y limitaciones

El smartphone ya no soporta

Detectan error en la cámara del iPhone 17 Air y Apple anuncia pronta solución

Apple reconoció que el nuevo iPhone 17 Air presenta un error de imagen bajo luces LED intensas y prometió resolverlo con una actualización de software

Detectan error en la cámara

Cuánto valen las nuevas gafas Ray-Ban Meta (Gen 2) y qué novedades trae

Con una batería más duradera, carga rápida, grabación Ultra HD y modelos de edición limitada, las Ray-Ban Meta (Gen 2) consolidan su posición como unos de los accesorios tecnológicos de mayor expectativa

Cuánto valen las nuevas gafas

Gafas inteligentes y pulsera neural: la visión de Meta para una tecnología invisible y centrada en el usuario

La empresa propone una nueva interacción con lo digital, priorizando el diseño estético, la privacidad y el aprendizaje progresivo que adapten cada dispositivo a las necesidades y gestos únicos de cada persona

Gafas inteligentes y pulsera neural:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tragedia en Olavarría: una mujer

Tragedia en Olavarría: una mujer chocó su auto contra una columna y murió junto a su hija de 9 años

Descubrieron 27 bacterias y hongos que podrían triplicar el riesgo de desarrollar cáncer de páncreas

Un banco de inversión británico alertó sobre la sustentabilidad del esquema cambiario argentino

Nuevo capo narco: quién es el principal sospechoso detrás de los 350 kilos de droga transportados en avioneta por una ex reina de Bolivia

¿Autos con tecnología o teléfono con ruedas?: cómo los fabricantes de autos buscan atraer a los clientes del futuro

INFOBAE AMÉRICA
Donald Trump: “Putin realmente me

Donald Trump: “Putin realmente me ha decepcionado”

La Sagrada Familia de Gaudí alcanzará su cima en 2026

Se extienden los apagones en Cuba y este jueves superarán el 50% del país

Alumnas de 16 años crearon una app para facilitar el aprendizaje de niños neurodivergentes

Histórico: Bolivia prohíbe el matrimonio infantil y las uniones en menores de 18 años

TELESHOW
Eduardo Costantini festejó sus 79

Eduardo Costantini festejó sus 79 años rodeado de arte y amor: la tierna foto con su esposa Elina y su hija Kahlo

Andy Kusnetzoff habló de su llanto que se volvió viral: “Solo pedía un poco de empatía”

La sentida reflexión de Amalia Granata por el viaje de egresados de su hija Uma: “Un abrir y cerrar de ojos”

Entre recetas caseras y abrazos a la fe, el círculo íntimo de Thiago Medina se une a la espera de buenas noticias

Del blanco etéreo al estallido de color latino: Pampita deslumbró con sus looks en Madrid