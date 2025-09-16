Alerta por nuevas estafas en la preventa del iPhone 17: detectan sitios falsos y loterías fraudulentas

El auge de fraudes digitales acompaña la preventa del iPhone 17 en América Latina - (Apple)

El inicio de la preventa del iPhone 17 ha provocado un aumento de estafas cibernéticas orientadas a aprovechar la expectativa generada por el nuevo dispositivo. Investigadores de Kaspersky han identificado múltiples campañas fraudulentas que utilizan páginas web falsas, loterías inexistentes y falsas ofertas de “usuarios de prueba” para captar datos personales y financieros de los usuarios.

Esta situación pone en riesgo la seguridad de miles de personas, quienes se exponen al robo de información y a pérdidas económicas importantes.

El nuevo iPhone ha despertado el interés comercial a nivel mundial - APPLE

Una de las regiones con mayor riesgo de estafas digitales

El riesgo es especialmente alto en América Latina, donde un gran número de consumidores busca ofertas en sitios internacionales o portales alternativos para adquirir el último modelo de Apple a precios más bajos.

Este comportamiento es aprovechado por estafadores, quienes lanzan páginas que imitan la web oficial, usando mensajes atractivos como “preventa exclusiva” o “reservar ahora”, que redirigen a formularios orientados a robar datos bancarios.

Entre las tácticas más usadas se encuentran sitios web que simulan la tienda real, animando a los usuarios a aportar datos confidenciales bajo la promesa de asegurar el producto antes de su agotamiento.

A menudo, estos sitios incluyen logotipos oficiales y mensajes persuasivos que dificultan distinguirlos de las plataformas legítimas.

Preventa del iPhone 17: ciberestafas proliferan con webs falsas y fraudes de usuarios de prueba - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Loterías fraudulentas y programas falsos de “usuarios de prueba”

Otra modalidad detectada es la organización de loterías fraudulentas que ofrecen el nuevo iPhone como premio. Los usuarios deben completar encuestas, ingresar direcciones de correo y números de teléfono, o incluso pagar tarifas de servicio. Estos sitios cuentan con secciones de comentarios falsos en las que supuestos ganadores alientan a los demás a participar.

De forma similar, han proliferado programas de “usuarios de prueba”, que invitan a las personas más interesadas en la tecnología a ceder datos de contacto, direcciones de envío y, en algunos casos, a abonar una tasa de entrega.

En ningún caso se entregan los dispositivos prometidos; las víctimas solo reciben spam y se convierten en objetivos de nuevas campañas de phishing o fraude.

El auge de compras a través de canales no oficiales amplía las posibilidades para los ciberdelincuentes. Falsos programas como el “Apple Loyalty Program” o supuestos regalos de celebración por el lanzamiento del iPhone 17 han sido reportados, todos ellos persiguiendo el mismo objetivo: apropiarse de los datos y el dinero de usuarios confiados.

De acuerdo con Fabio Assolini, director del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky para América Latina, “los ciberdelincuentes prosperan con la emoción que generan los grandes lanzamientos de productos, convirtiendo el entusiasmo de los consumidores en una puerta de entrada para filtraciones de datos. Hemos visto cómo estas tácticas han evolucionado de intentos burdos de phishing a sitios altamente elaborados que pueden parecer auténticos. Los usuarios deben priorizar la verificación por encima del impulso para mantenerse seguros y evitar caer en estas amenazas oportunistas”.

Sitios y programas fraudulentos, bajo apariencia legítima, buscan apropiarse de información bancaria, datos personales y recursos de quienes buscan precios bajos en la preventa del esperado smartphone - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones de seguridad para evitar fraudes

Frente a esta ola de amenazas, los expertos de Kaspersky comparten consejos clave para protegerse durante la preventa del iPhone 17:

Comprar solo en fuentes oficiales , como la página web de Apple, minoristas autorizados o distribuidores verificados.

Verificar cuidadosamente las URL y evitar hacer clic en enlaces que llegan por mensajes o anuncios no solicitados.

No compartir información personal ni datos bancarios a cambio de supuestos regalos o promociones extraordinarias.

Habilitar la autenticación en dos pasos tanto en la cuenta de Apple como en servicios financieros y revisar regularmente los estados de cuenta.

El entusiasmo por el lanzamiento de nuevos dispositivos, como el iPhone 17, actúa como terreno fértil para los estafadores. Ante cada nuevo anuncio, la verificación de la fuente y la prudencia son fundamentales para no caer en trampas digitales que pueden costar caro tanto a nivel personal como financiero.