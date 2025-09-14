QNED Mini LED AI de 100 pulgadas: características y usos del TV más grande

La inteligencia artificial Affectionate Intelligence ajusta imagen y sonido según los hábitos del usuario. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Las opciones de tamaño de pantalla en el hogar ya llegan a las 100 pulgadas. Opciones como el QNED Mini LED AI permiten a los usuarios contar con televisores que incluyen funciones de inteligencia artificial en un formato de gran tamaño.

Sin embargo, este tipo de dispositivos, como el presentado por LG, no es para todos los espacios y hogares, más allá de su precio, su formato debe ser pensado para espacios donde pueda ser aprovechado, al igual que su calidad.

Cómo es el televisor de 100 pulgadas con IA

La primera impresión de este televisor recae en su imponente tamaño, que supera ampliamente las opciones convencionales del mercado. Su pantalla de 2,54 metros (100 pulgadas) proporciona una superficie visual que se adapta a varios formatos.

Cuenta con la tecnología Mini LED, pensada en brindar la adecuada retroiluminación en la pantalla delgada y mejor que lo que hacen las opciones LED.

La tecnología Mini LED y Nano Cell ofrecen colores más precisos y negros profundos en pantallas gigantes. (LG)

Este sistema hace posible controlar zonas de luz mucho más pequeñas y precisas, logrando niveles superiores de contraste y negros profundos. Ya sea en escenas oscuras de una película o en la intensidad luminosa de un estadio. Esta precisión evita el efecto de halos y mejora la percepción de tridimensionalidad y realismo en todo tipo de contenidos.

La reproducción cromática también se ve beneficiada por la combinación de la tecnología Nano Cell, que garantiza colores fieles y brillantes, y el ecosistema Mini LED, el cual incrementa las zonas de atenuación local en la retroiluminación.

Cómo usa la IA este televisor

La tecnología usada por la marca surcoreana se llama Affectionate Intelligence. Este sistema despliega una comprensión avanzada de los hábitos del usuario, detectando patrones de consumo, preferencias y rutinas para ajustar automáticamente tanto la imagen como el sonido.

Gracias a este sistema, el usuario ya no tiene que navegar entre configuraciones complejas ni preocuparse por la calidad de la escena, porque el dispositivo analiza el contenido e identifica si se trata de un evento deportivo, un largometraje o un videojuego, aplicando la optimización necesaria en tiempo real.

El reconocimiento de voz permite controlar menús y recomendaciones personalizadas en el televisor LG. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También emplea reconocimiento de voz para ajustar menús, recomendar contenidos o cambiar las fuentes de entrada. La interfaz se adapta a las necesidades de cada usuario, ordenando las aplicaciones, accesos y plataformas basándose en el historial y los gustos expresados a través de comandos de voz o selección manual.

Otro aspecto es la tecnología AI Sound, que implementa un ajuste automático del volumen y la ecualización, diferenciando entre la voz de los locutores, los efectos ambientales y la música de fondo. Esto permite que la narración de un evento deportivo nunca compita en intensidad con los cánticos del público o que los diálogos de una película se escuchen con claridad, pese a una banda sonora intensa.

En qué espacios es ideal un televisor de 100 pulgadas

Aunque muchos quisieran tener un TV de gran tamaño para ver una película o disfrutar de videojuegos, la verdad es que estos dispositivos no son para todo el público ni todos los espacios.

Lo ideal es que la pantalla esté ubicada a 3 o 3.5 metros del lugar desde donde se va a ver. Es decir, que no es un televisor adecuado para una habitación o una sala pequeña.

El televisor de 100 pulgadas requiere una distancia mínima de 3 metros para una visualización óptima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo mejor es que se conserve esta distancia para disfrutar de la calidad de la resolución y no desgastar la visión al tener un panel tan grande al frente, teniendo que mover la cabeza para ver los diferentes detalles del contenido que tenemos al frente.

Además, el proceso de instalación se debe hacer con cuidado para no afectar la pantalla y tampoco el entorno, como paredes y muebles, ya que se trata de un dispositivo pesado que requerirá mínimo la intercesión de dos personas.