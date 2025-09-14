Tecno

Ethereum: cuál es la cotización de esta criptomoneda

Ethereum fue creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar una herramienta para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Por Armando Montes

Guardar
Ether es el token de
Ether es el token de Ethereum, una red basada en la tecnología blockchain que sirve de base para los famosos contratos inteligentes. (Infobae)

Ethereum es una plataforma digital que adopta la tecnología de cadena de bloques (blockchain) y expande su uso a una gran variedad de aplicaciones, mientras que ether es su criptomoneda nativa. En el mundo de las finanzas digitales es común que la criptomoneda sea llamada como la red, aunque en realidad no son lo mismo.

La plataforma ethereum, fundada en el 2015 por el programador Vitalik Buterin, buscaba ser un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas sobre las que se pueden hacer contratos inteligentes (dAPPs)

Al igual que el bitcoin, el precio de ether se disparó en un corto periodo de tiempo. En enero de 2016, ether cotizaba alrededor de un dólar y actualmente tiene un máximo histórico de 4953.73 unidades.

Precio de ethereum

Mientras el debate se acalora cada día más sobre la conveniencia o no de su uso, ethereum cotiza este día a las 09:30 horas (UTC) en 4664.12 dólares, lo que supone un cambio de -0.95% con respecto a las últimas 24 horas y una variación de -0.32% con referencia a su valor alcanzado en la última hora.

En cuanto a su capitalización de mercado, ha mantenido el puesto #2 entre las monedas digitales.

La nueva era de Ether

Tras varios meses de retraso y con el temor de que ya nunca pasaría, finalmente el 15 de septiembre de 2022 Ethereum llevó a cabo su tan ansiada fusión o actualización al nuevo nivel 2.0 con la promesa de mejorar la experiencia de los usuarios de esta criptomoneda.

“The Merge”, inglés para “La Fusión”, es una transformación en la forma en que Ethereum procesa las transacciones y en cómo se crean nuevos tokens de Ether.

Representación de la criptomoneda Ether.
Representación de la criptomoneda Ether. (REUTERS)

Esta fusión se trata de la combinación de la cadena de bloques de Ethereum con una nueva cadena de bloques separada conocido como proof-of-stake, el cual reduce el consumo de energía de la cadena de bloques de Ethereum en un 99,9 %, según sus propios desarrolladores, lo que la vuelve más “amigable” con el ambiente al tiempo que las transacciones serían más baratas.

Sus defensores creen que la fusión hará que Ethereum resulte favorecido con respecto al máximo rival, Bitcoin, pues podría aumentar su uso.

En el proceso Proof Stake los propietarios de Ether bloquearán cantidades establecidas de sus criptomonedas para verificar nuevos registros en la cadena de bloques, ganando nuevas monedas además de su criptografía “participada”.

Temas Relacionados

CriptomonedasEthereumNoticiasLo último en tecnologíaMundo Fintech

Últimas Noticias

Tether: cómo se ha movido en el mercado este día

Esta moneda digital se ha visto envuelta en diversas polémicas, principalmente por asegurar que cada token está respaldado por un dólar

Tether: cómo se ha movido

Paso a paso, cómo usar la IA de Gemini para generar fotos realistas y de calidad profesional

Explorar distintas combinaciones de detalles técnicos y descripciones específicas permite adaptar cualquier escena a estilos visuales únicos

Paso a paso, cómo usar

Lista de los artistas más reproducidos hoy en YouTube Argentina

La plataforma ha llegado a revolucionar la forma en la que se consume contenido audiovisual y ha funcionado como un trampolín para artistas emergentes

Lista de los artistas más

¿Cuáles son las nuevas tendencias en YouTube en Colombia?

Nuevos artistas y canciones han entrado en el ranking de los clips más vistos en la plataforma de videos más famosa del mundo

¿Cuáles son las nuevas tendencias

Esta es la tarea que la IA no puede ejecutar bien, según equipo de investigadores

Se puso a prueba una amplia gama de herramientas de IA, incluyendo las populares ChatGPT, Gemini y Grok

Esta es la tarea que
ÚLTIMAS NOTICIAS
Condenaron a un jubilado de

Condenaron a un jubilado de 77 años por transportar 500 kilos de dinamita en su camioneta

Atraparon a un puma salvaje, luego de que circulara por varias horas en un barrio de Goya

Golpeó a su pareja hasta casi matarla y atacó a la Policía de La Plata: quedó detenido

Francos calificó a Kicillof como jefe del peronismo: “La separó de la discusión a Cristina y él lidera ahora”

La joya energética argentina y los dólares que la economía necesita para crecer: ¿alcanza con Vaca Muerta?

INFOBAE AMÉRICA
Rusia lanzó un misil hipersónico

Rusia lanzó un misil hipersónico durante las maniobras conjuntas con Bielorrusia

El papa León XIV cumple 70 años y celebra su primer aniversario como líder de la Iglesia Católica

Marco Rubio llegó a Israel para reunirse con Benjamin Netanyahu y evaluar la guerra en Gaza

El aumento de la gasolina en Rusia golpea a los consumidores en medio de la inflación y los bombardeos

El misterio de Jordan Moray: salió de su casa en 2019, dejó el celular cargando y seis años después encontraron sus restos en un parque nacional

TELESHOW
Agustina Macri habla sobre su

Agustina Macri habla sobre su último film: “Miss Carbón tuvo fuerza propia para ir adelante, nada ni nadie la detuvo”

Magui Bravi le reveló a Mirtha Legrand el prejuicio que enfrentó en sus primeros pasos en la actuación

Pampita frenó a Barbie Simons tras sus pícaros comentarios sobre Franco Colapinto: “Mirá esos abdominales”

Los llamativos looks de Sofía Gonet en su viaje por Nueva York: moda urbana, brillo y sofisticación

Mirtha Legrand impactó en su programa con un vestido verde y negro de paillette, bordados y cristales