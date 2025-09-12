Tecno

Glosario de tecnología: qué significa Tipos de auriculares

La tecnología también ha impactado la salud con dispositivos novedosos y aplicaciones que ayudan a las personas enfermas

Por Omar López

Guardar
La tecnología es muy útil
La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

La tecnología evoluciona a pasos agigantados, transformando cada aspecto de nuestra vida cotidiana, desde cómo interactuamos con otros hasta la manera en que trabajamos y nos entretenemos. Con la aparición constante de nuevos términos, conceptos y dispositivos, mantenerse actualizado se ha vuelto una tarea imprescindible para personas en todos los ámbitos, ya sean profesionales, estudiantes o simplemente entusiastas del tema.

Este glosario de tecnología brinda información de MuyTecnológicos para que cualquier persona pueda tener una comprensión clara de los términos más relevantes en este campo que está en constante evolución. A través de definiciones, ejemplos y explicaciones es posible ampliar el conocimiento. Desde conceptos fundamentales hasta las últimas innovaciones, este glosario está destinado a ser una referencia indispensable para navegar con confianza en el inmenso mundo de la tecnología.

Qué significa Tipos de auriculares

La tecnología es sumamente útil
La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los auriculares son dispositivos de audio que se conectan a un dispositivo electrónico para permitir a los usuarios escuchar música, conversaciones o audio de video. Existen diferentes tipos de auriculares, entre los cuales se encuentran los inalámbricos, con cable y True Wireless (sin cables). Cada uno ofrece ventajas y desventajas únicas, como la calidad del sonido, la comodidad y el alcance.

¿Estás buscando los mejores auriculares para ti? Si es así, estás en el lugar correcto. En este artículo vamos a profundizar en los diferentes tipos de auriculares que hay para elegir, desglosando sus características y funcionalidades para que puedas encontrar la mejor opción según tus necesidades.

Tipos de auriculares

Los auriculares son un dispositivo electrónico que se utiliza para escuchar música, hablar por teléfono o para jugar videojuegos. Existen diferentes tipos de auriculares que se adaptan a las necesidades de los usuarios. A continuación, explicaremos los principales tipos de auriculares:

Auriculares inalámbricos . Estos auriculares son, sin duda, los más populares y ofrecen libertad de movimiento al no estar conectados por cables a ningún dispositivo. Los auriculares inalámbricos usan tecnologías como Bluetooth para transmitir audio desde el dispositivo al que estén conectados hasta los altavoces del auricular. Auriculares con cable . Este tipo de auriculares se conectan directamente con el dispositivo mediante cables y ofrecen una mayor calidad de audio en comparación con los inalámbricos. La longitud del cable puede variar dependiendo del modelo, pero generalmente es relativamente corta, lo que significa que no hay mucha libertad de movimiento al usarlas. Auriculares intrauriculares . Este tipo de dispositivos se insertan directamente en el oído y ofrecen un sonido muy intenso sin tener que aumentar el volumen al máximo. El diseño ergonómico permite que los usuarios lleven estos audífonos durante horas sin sentir molestias o incomodidad en el oído. Auriculares activos ruido . Están diseñados específicamente para bloquear el ruido externo y permitir a sus usuarios escuchar su contenido favorito sin interrupciones externas molestas como el ruido del tráfico o la gente hablando cerca. Están equipados con sensores especializados para detectar sonidos ambientales externos y generar ondas contrarias para bloquearlos antes de llegar a los altavoces. Auriculares gaming . Están diseñados especialmente para aquellas personas que disfrutan jugando videojuegos en línea o offline, ya que permiten escuchar todos los detalles importantes en la partida, como voces de otros jugadores u objetivos clave dentro del juego sin distorsiones en la calidad del audio ni retraso entre la imagen y el sonido emitido por ellos mismos gracias a tecnologías avanzadas como Dolby Atmos u otros formatos similares.

La tecnología es un aliado
La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia de conocer el significado de términos tecnológicos

A pesar de que la tecnología se encuentra en todos los ámbitos de la vida, es posible que haya personas que aún no sepan usarla o no sepan actuar adecuadamente frente algunas situaciones; sin embargo, la mejor manera de seguir así, es aprender más para estar mejor preparado.

Por ejemplo, solo una persona que sabe distinguir el phishing puede evitar ser víctima de un fraude y alertar a otros en caso de notar algo anormal en los sitios que visita.

Temas Relacionados

Glosario de tecnologíaLo último en tecnologíaNoticias

Últimas Noticias

Detectan 99 millones de ataques con mensajes falsos en Colombia: así puedes evitar caer en esta trampa

Las bandas criminales han adoptado tecnología de Inteligencia Artificial para perfeccionar sus estrategias y aumentar la cantidad de ataques

Detectan 99 millones de ataques

Jaguar Land Rover confirma robo de datos tras ciberataque que paralizó su producción

La compañía ha expresado sus disculpas públicamente por las molestias causadas y ha subrayado que informará sobre los avances conforme progrese la indagación

Jaguar Land Rover confirma robo

iPhone 17 Pro vs iPhone 16 Pro: comparación de los dos móviles de Apple para decidir cuál comprar

Son dos dispositivos del segmento premium que comparten numerosas características emblemáticas de la marca

iPhone 17 Pro vs iPhone

Oracle se dispara en la nube de IA y Larry Ellison se acerca a Elon Musk como el hombre más rico del mundo

El patrimonio neto de Ellison se incrementó en cerca de 102.000 millones de dólares tras el último ascenso de las acciones de la compañía, alcanzando aproximadamente los 395.000 millones

Oracle se dispara en la

Cómo los robots pueden ayudar a los niños a superar el miedo en clase

Un experimento realizado con chicos de entre 8 y 11 años demostró que esta presencia reduce el estrés asociado a la lectura en voz alta, crea un ambiente de menor presión social y facilita la participación

Cómo los robots pueden ayudar
ÚLTIMAS NOTICIAS
Para Luis Caputo “las elecciones

Para Luis Caputo “las elecciones de octubre se están sobredimensionando”

Delivery de drogas en moto y vigilancia con “soldaditos”: así operaba un clan familiar narco en Pergamino

Agradable, pero con poco sol: cómo estará el tiempo durante el fin de semana en el AMBA, según el SMN

Encontraron muerto a un turista argentino que había desaparecido hacía cuatro días en Río de Janeiro

El Senado de EEUU podría confirmar a Peter Lamelas como embajador en la Argentina en la sesión del lunes

INFOBAE AMÉRICA
Bolsonaro se convirtió en el

Bolsonaro se convirtió en el tercer ex presidente condenado de Brasil y se une al grupo de ex mandatarios latinoamericanos procesados

La OTAN acusó a Rusia de coordinar un ataque deliberado en Polonia para “provocar” una reacción

El Gobierno de Brasil rechazó las “amenazas” de Estados Unidos tras la condena a Bolsonaro y defendió la independencia judicial

La inteligencia artificial frente al razonamiento y la creatividad, según un físico

Estados Unidos “no está lejos” de cerrar acuerdos comerciales con India, Taiwán y Suiza, según funcionarios estadounidenses

TELESHOW
Quién es el futbolista que

Quién es el futbolista que fue visto junto a Evangelina Anderson paseando en un shopping: el video

El primer viaje de Wanda Nara con Martín Migueles, su nuevo novio: “Están yendo a Punta del Este”

Melody Luz habló sobre su relación con el Tucu López: “No la pasé bien”

Trueno confirmó su relación con la modelo Teresa Prettel: “Mi wacha es andaluza”

Yami Safdie deslumbró con un llamativo look en la Vogue Fashion’s Night Out: tejido metálico y pedrería brillante