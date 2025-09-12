Cuánto valdrá el iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max en Colombia

Apple presentó recientemente el iPhone 17, una generación que llega con varias novedades. La más destacada es el lanzamiento del iPhone 17 Air, un modelo ultradelgado con pantalla de 6,5 pulgadas.

Todos los dispositivos de esta línea incorporan el nuevo chip A19, diseñado para potenciar funciones de inteligencia artificial, según la compañía.

En cuanto a precios en Colombia, los modelos estarán disponibles desde:

iPhone 17 : 799 USD (256 GB), aproximadamente $3.130.881 COP.

iPhone 17 Air : 999 USD (256 GB), cerca de $3.914.581 COP.

iPhone 17 Pro : 1.099 USD (256 GB), alrededor de $4.306.431 COP.

iPhone 17 Pro Max: 1.199 USD (256 GB), equivalente a unos $4.698.281 COP.

Apple presentó su nueva línea de celulares, con la novedad del chip A19 y el modelo Air. (Apple)

Qué características tiene el nuevo iPhone 17

La nueva serie iPhone 17 se presenta con el chip A19 de 3 nanómetros, el cual ofrece un rendimiento superior y una eficiencia energética mejorada, según explica Apple.

Su pantalla de 6,3 pulgadas brinda una tasa de refresco de 120 Hz, lo que proporciona imágenes nítidas y una visualización fluida.

En el aspecto fotográfico, el modelo base cuenta con un sensor principal de 48 MP y un telefoto de 12 MP. La cámara frontal incorpora inteligencia artificial capaz de detectar más personas en la imagen, ajustar el encuadre de manera automática y realizar capturas horizontales sin que el usuario deba girar el dispositivo.

Entre las novedades en software se destacan la función de traducción en tiempo real y la búsqueda con imágenes potenciadas por inteligencia artificial. Estas características amplían las posibilidades de uso, ofreciendo soluciones prácticas en el día a día.

El modelo Pro y Pro Max se caracteriza por su nuevo módulo fotográfico. (Apple)

El iPhone 17 Air sobresale por su diseño ultradelgado de 5,6 mm, disponible en negro, blanco, oro y azul cielo. Cuenta con una única cámara trasera de 48 MP, zoom óptico 2x y una cámara frontal de 18 MP. Debido a su delgadez, el dispositivo elimina la bandeja SIM física y se limita al uso de eSIM. Está equipado con el chip A19 Pro.

Por otro lado, el iPhone 17 Pro integra el potente A19 Pro (igual que el iPhone 17 Air), que mejora el rendimiento en un 40% respecto a sus predecesores, de acuerdo con Apple.

EL iPhone Air tiene el chip A19 Pro. (Apple)

Asimismo, introduce un sistema de cámara de vapor para evitar el sobrecalentamiento y renueva el diseño del módulo de cámaras, ahora rectangular y ocupando la totalidad de la parte superior del celular.

Sus tres sensores traseros alcanzan 48 MP cada uno, ofrecen zoom digital de 40x y muestran mejoras en la captación de luz para lograr colores más realistas, según presentó Apple.

Apple presentó más productos

Además de la nueva línea del iPhone 17, Apple presentó otros productos como:

AirPods Pro 3 : 249 USD, equivalente a $975.700 COP.

Apple Watch Series 11 : 399 USD, equivalente a $1.563.481 COP.

Apple Watch SE 3 : 249 USD, equivalente a $975.700 COP.

Apple Watch Ultra 3: 799 USD, que es $3.130.881 COP.

Los AirPods Pro 3 sobresalen por ofrecer una cancelación de ruido cuatro veces más potente que la generación anterior y contar con traducción en tiempo real, que permite seguir conversaciones en el idioma seleccionado. Su diseño se ajusta a distintos tamaños de oreja y cuenta con certificación IP57, asegurando resistencia al agua y al sudor.

Los nuevos modelos de relojes inteligentes de Apple cuentan con notificaciones de posible hipertensión. (Apple)

En cuanto a relojes, el Apple Watch Series 11 incluye una pantalla diez veces más resistente y un sistema de salud avanzado capaz de detectar hipertensión y enviar alertas, disponible en más de 150 países.

El Apple Watch Ultra 3 se posiciona como el modelo más completo, con conectividad satelital para mensajes y llamadas de emergencia, batería de hasta 42 horas y una pantalla más grande y brillante.

Por su parte, el Apple Watch SE 3 representa la opción más económica, ofreciendo funciones esenciales de salud, control mediante gestos, reproducción multimedia, pantalla always-on y hasta 8 horas de autonomía con solo 15 minutos de carga.