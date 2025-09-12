Apple confirma: la traducción en vivo con AirPods no está disponible en la Unión Europea

La función de traducción en vivo de Apple no estará disponible en la UE ni para cuentas registradas allí. (Apple)

Apple ha confirmado que la función de traducción en vivo no estará disponible para los usuarios que se encuentren en la Unión Europea o cuyo ID de Apple esté registrado en un país de la UE.

Esta función, que permite traducir el audio entrante en tiempo real y se presenta como una de las principales novedades de los AirPods Pro 3, también iba a estar disponible en los AirPods 4 y AirPods Pro 2. Sin embargo, en el momento del lanzamiento no funcionará en la región europea.

Según la página oficial de Apple sobre iOS 26, los residentes de la UE no podrán acceder a la traducción en vivo, que utiliza Apple Intelligence.

Apple ya había experimentado retrasos en la UE; en 2024 pospuso ciertas funciones de IA debido a regulaciones. (Apple)

La compañía explicó a TechCrunch que el retraso se debe a requisitos de interoperabilidad de la Ley de Mercados Digitales (DMA), y aclaró que otras normativas de protección de datos no afectan esta función.

Este no es el primer retraso de Apple en la UE: en 2024 también tuvo que posponer algunas funciones de inteligencia artificial debido a regulaciones, y varios usuarios europeos no pudieron acceder a ellas hasta marzo de 2025.

Cómo son los AirPods Pro 3

Los AirPods Pro 3 se caracterizan por ofrecer una calidad de sonido excepcional y una mayor Cancelación Activa de Ruido (ANC) in-ear, capaz de eliminar hasta dos veces más ruido que la generación anterior y hasta cuatro veces más que los AirPods Pro originales.

Su nuevo diseño proporciona un ajuste más seguro y estable durante actividades como correr, HIIT o yoga.

El nuevo diseño promete mayor estabilidad y comodidad en actividades como correr, HIIT o yoga. (Apple)

Por primera vez, los usuarios pueden medir frecuencia cardíaca y registrar más de 50 tipos de entrenamientos mediante la nueva experiencia de la app Fitness del iPhone.

Además, los AirPods Pro 3 incorporan Traducción en Vivo, que permite conversar cara a cara aunque los interlocutores no hablen el mismo idioma, según Apple.

“Con la llegada de los AirPods Pro 3, los audífonos más populares del mundo dan un salto increíble, ofreciendo una calidad de sonido fenomenal y la mejor Cancelación Activa de Ruido del mundo en audífonos in-ear inalámbricos”, afirmó John Ternus, vicepresidente sénior de Hardware Engineering de Apple.

“Estos audífonos cuentan con un ajuste más estable, un sensor de frecuencia cardíaca, mayor duración de batería y Traducción en Vivo con Apple Intelligence, llevando la experiencia de audio personal al siguiente nivel”, agregó.

on la nueva app Fitness del iPhone, los usuarios pueden controlar su frecuencia cardíaca y registrar más de 50 tipos de entrenamientos con ayuda de sus AirPods. (Apple)

Otros productos que presentó Apple

En el mismo evento, Apple presentó otros productos, incluyendo la línea iPhone 17, así como el Apple Watch Series 11, el Apple Watch SE 3 y el Apple Watch Ultra 3.

Qué características tiene el iPhone 17

La nueva serie iPhone 17 llega equipada con el chip A19 de 3 nanómetros, ofreciendo un rendimiento superior y mayor eficiencia energética, lo que se traduce en una experiencia más ágil y hasta 8 horas adicionales de batería en comparación con la generación anterior, según Apple.

Su pantalla de 6,3 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz garantiza imágenes más nítidas y fluidas. En cuanto a fotografía, el modelo base cuenta con un sensor principal de 48 MP y un telefoto de 12 MP.

La cámara frontal, con inteligencia artificial, detecta automáticamente a más personas en la escena y ajusta el encuadre, incluso permitiendo capturas horizontales sin necesidad de girar el dispositivo.

La serie iPhone 17 estrena el chip A19 de 3 nanómetros. (Apple)

Entre las novedades de software destacan la traducción en tiempo real y la búsqueda de imágenes impulsada por IA.

El iPhone 17 Air se caracteriza por su diseño ultradelgado de 5,6 mm, disponible en negro, blanco, oro y azul cielo. Incluye una sola cámara trasera de 48 MP con zoom óptico 2x y una cámara frontal de 18 MP. Gracias a su delgadez, prescinde de la bandeja SIM y solo permite el uso de eSIM. Este modelo integra el chip A19 Pro.

Por su parte, el iPhone 17 Pro también cuenta con el chip A19 Pro, ofreciendo un rendimiento hasta un 40% superior. Además, incorpora un nuevo sistema de cámara de vapor que previene el sobrecalentamiento y un rediseño rectangular en el módulo de cámaras.