La nueva actualización de Gmail mejora el seguimiento de tus compras y entregas de paquetes

Una nueva pestaña llamada Compras se suma a Gmail y ofrece a los usuarios un acceso centralizado a la información sobre entregas de paquetes próximos, según informó Google este jueves. Este espacio reúne en un solo lugar todos los correos electrónicos vinculados con compras, tanto de pedidos recientes como pasados, lo que facilita la consulta y el seguimiento de envíos.

Quienes usan cuentas personales de Google en cualquier parte del mundo, tanto en la versión móvil como en la web, comenzarán a recibir la actualización desde el 11 de septiembre. Aunque Gmail ya muestra en la parte superior de la bandeja de entrada los paquetes que llegarán en las siguientes 24 horas, la nueva pestaña ahora concentra todos los datos relevantes sobre adquisiciones bajo una sola vista y permite gestionar de manera sencilla las compras hechas a través de diferentes comercios o plataformas.

Esta mejora amplía la función de seguimiento de paquetes que Gmail incorporó en 2022, la cual permitía a los usuarios rastrear la llegada de sus envíos desde el propio correo, sin necesidad de acceder a las páginas web de los transportistas. La compañía sostiene que esta herramienta será especialmente útil durante las campañas navideñas.

Un estudio de PwC prevé que el 39% del gasto total planeado para obsequios de temporada se concentrará en los cinco días incluidos entre Acción de Gracias y el Cyber Monday, por lo que la nueva función ayudará a gestionar de manera eficiente la llegada y seguimiento de cada paquete.

Junto a la pestaña de Compras, Google anunció cambios en la sección de Promociones de Gmail. Pronto, los usuarios podrán ordenar los mensajes promocionales por “los más relevantes”. Esta optimización permitirá priorizar las ofertas de las marcas de mayor interés para el usuario. Además, el sistema enviará notificaciones sobre descuentos y promociones importantes que estén a punto de finalizar, con el objetivo de que ninguna oportunidad pase desapercibida.

Se espera que la actualización en Promociones comience a implementarse en las próximas semanas para cuentas personales en dispositivos móviles.

Estos lanzamientos se añaden a una función reciente de Gmail que ayuda a los usuarios a gestionar mejor sus suscripciones y a mantener su bandeja de entrada más ordenada. Ahora, todos los correos relacionados con suscripciones aparecen en un solo lugar y es posible anular aquellas que ya no se desean recibir, lo que simplifica el control sobre la recepción de mensajes promocionales.

Cómo liberar espacio en Gmail sin pagar por más almacenamiento

Hay métodos prácticos para liberar espacio en Gmail sin necesidad de abonar por almacenamiento extra. Google sugiere revisar la bandeja de entrada para identificar correos electrónicos con archivos adjuntos grandes —superiores a 15 MB—, así como localizar mensajes antiguos de más de tres años y newsletters o mensajes repetitivos de empresas o grupos. Eliminar este tipo de correos contribuye de manera efectiva a reducir el uso de espacio y mantener el servicio operativo.

Para aplicar esta recomendación, la barra de búsqueda de Gmail permite usar comandos específicos como larger:15MB para ubicar los mensajes de mayor tamaño, o before:AAAA/MM/DD para hallar correos antiguos y descartarlos si ya no resultan relevantes. Una vez cumplidos estos pasos, se aconseja vaciar la papelera para asegurarse de que el espacio se libere de forma definitiva y disponer de una bandeja de entrada más ordenada.