Roban vendiendo el nuevo iPhone 17: ofrecen descuentos y un precio muy económico

Apple presentó recientemente su nueva línea de iPhone 17, y con su lanzamiento ya comienzan a circular estafas relacionadas con el dispositivo.
Ciberdelincuentes están enviando mensajes de texto a los usuarios, solicitando información personal con el pretexto de que podrán ser los primeros en conocer la llegada del celular a determinados distribuidores.
El engaño consiste, específicamente, en mensajes que incluyen textos como: “El nuevo iPhone 17 llega muy pronto a Falabella. Regístrate y sé el primero en tenerlo”, acompañados de un enlace malicioso que puede comprometer la seguridad de los datos del usuario.
Este tipo de enlaces suelen llevar a sitios falsos que buscan robar información sensible, como números de tarjetas de crédito o credenciales de acceso.
Cómo identificar cuando un SMS es una estafa
Para identificar cuando un SMS puede ser una estafa, es importante prestar atención a varios factores.
Primero, desconfía de los mensajes que generan urgencia o exclusividad, como ser “el primero” en algo. Segundo, verifica siempre los enlaces: si la dirección web parece extraña, contiene errores ortográficos o no pertenece al sitio oficial de la marca, no ingreses.
Tercero, nunca compartas datos personales, contraseñas o números de tarjetas a través de mensajes no verificados.
En el caso del SMS del iPhone 17, el mensaje intenta engañar al usuario con la promesa de acceso anticipado a un producto muy esperado.
Para protegerse, lo más seguro es consultar directamente los canales oficiales de Apple o de los distribuidores autorizados, y reportar cualquier mensaje sospechoso. La prevención y la atención a los detalles son clave para evitar ser víctima de estas estafas digitales.
Cómo es el nuevo iPhone 17
La nueva serie iPhone 17 llega equipada con el chip A19 de 3 nanómetros, que ofrece un rendimiento superior y mayor eficiencia energética, traducido en mayor fluidez y hasta 8 horas adicionales de batería en comparación con la generación anterior.
Su pantalla de 6,3 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz proporciona imágenes más nítidas y suaves.
En cuanto a fotografía, el modelo base cuenta con un sensor principal de 48 MP y un telefoto de 12 MP, mientras que la cámara frontal con inteligencia artificial detecta automáticamente a varias personas en la toma y ajusta el encuadre, incluso permitiendo capturas horizontales sin girar el teléfono.
Entre las novedades de software se incluyen la traducción en tiempo real y la búsqueda por imágenes, ambas potenciadas por inteligencia artificial.
El iPhone 17 Air destaca por su diseño ultradelgado de 5,6 mm y está disponible en negro, blanco, oro y azul cielo. Posee una sola cámara trasera de 48 MP con zoom óptico 2x y una frontal de 18 MP.
Su delgadez hace prescindir de la bandeja SIM, funcionando únicamente con eSIM, e integra el chip A19 Pro.
Por su parte, el iPhone 17 Pro incorpora el chip A19 Pro con un 40 % más de rendimiento, un sistema de cámara de vapor que evita el sobrecalentamiento y un módulo de cámaras rediseñado en forma rectangular.
Sus tres sensores traseros de 48 MP cada uno permiten zoom digital de 40x y capturan colores más realistas gracias a mejoras en la captación de luz.
Qué otros productos presentó Apple
Apple también presentó nuevos accesorios y relojes. LApple también presentó nuevos accesorios y relojes. Los AirPods Pro 3 destacan por su cancelación de ruido cuatro veces más potente que la generación anterior y traducción en tiempo real, con un diseño adaptable y certificación IP57 contra agua y sudor.
En relojes, el Apple Watch Series 11 ofrece una pantalla diez veces más resistente y un sistema de salud capaz de detectar hipertensión y enviar alertas, disponible en más de 150 países.
El Apple Watch Ultra 3 es el modelo más avanzado, con conexión satelital, batería de hasta 42 horas y pantalla más grande y brillante.
Por su parte, el Apple Watch SE 3 es una opción más económica, con funciones de salud esenciales, control por gestos, pantalla always-on y hasta 8 horas de autonomía tras solo 15 minutos de carga.