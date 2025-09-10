Roban vendiendo el nuevo iPhone 17: ofrecen descuentos y un precio muy económico

Con el lanzamiento del iPhone 17, ya empiezan a surgir estafas vinculadas al nuevo dispositivo. (Apple)

Apple presentó recientemente su nueva línea de iPhone 17, y con su lanzamiento ya comienzan a circular estafas relacionadas con el dispositivo.

Ciberdelincuentes están enviando mensajes de texto a los usuarios, solicitando información personal con el pretexto de que podrán ser los primeros en conocer la llegada del celular a determinados distribuidores.

El engaño consiste, específicamente, en mensajes que incluyen textos como: “El nuevo iPhone 17 llega muy pronto a Falabella. Regístrate y sé el primero en tenerlo”, acompañados de un enlace malicioso que puede comprometer la seguridad de los datos del usuario.

Este tipo de enlaces suelen llevar a sitios falsos que buscan robar información sensible, como números de tarjetas de crédito o credenciales de acceso.

La comunicación para realizar la estafa es a través de SMS. (Infobae)

Cómo identificar cuando un SMS es una estafa

Para identificar cuando un SMS puede ser una estafa, es importante prestar atención a varios factores.

Primero, desconfía de los mensajes que generan urgencia o exclusividad, como ser “el primero” en algo. Segundo, verifica siempre los enlaces: si la dirección web parece extraña, contiene errores ortográficos o no pertenece al sitio oficial de la marca, no ingreses.

Tercero, nunca compartas datos personales, contraseñas o números de tarjetas a través de mensajes no verificados.

En el caso del SMS del iPhone 17, el mensaje intenta engañar al usuario con la promesa de acceso anticipado a un producto muy esperado.

Estar alerta y cuidar los detalles es fundamental para no caer en este tipo de fraudes digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para protegerse, lo más seguro es consultar directamente los canales oficiales de Apple o de los distribuidores autorizados, y reportar cualquier mensaje sospechoso. La prevención y la atención a los detalles son clave para evitar ser víctima de estas estafas digitales.

Cómo es el nuevo iPhone 17

La nueva serie iPhone 17 llega equipada con el chip A19 de 3 nanómetros, que ofrece un rendimiento superior y mayor eficiencia energética, traducido en mayor fluidez y hasta 8 horas adicionales de batería en comparación con la generación anterior.

Su pantalla de 6,3 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz proporciona imágenes más nítidas y suaves.

En cuanto a fotografía, el modelo base cuenta con un sensor principal de 48 MP y un telefoto de 12 MP, mientras que la cámara frontal con inteligencia artificial detecta automáticamente a varias personas en la toma y ajusta el encuadre, incluso permitiendo capturas horizontales sin girar el teléfono.

La nueva línea de iPhone incorpora el chip A19. (Apple)

Entre las novedades de software se incluyen la traducción en tiempo real y la búsqueda por imágenes, ambas potenciadas por inteligencia artificial.

El iPhone 17 Air destaca por su diseño ultradelgado de 5,6 mm y está disponible en negro, blanco, oro y azul cielo. Posee una sola cámara trasera de 48 MP con zoom óptico 2x y una frontal de 18 MP.

Su delgadez hace prescindir de la bandeja SIM, funcionando únicamente con eSIM, e integra el chip A19 Pro.

Por su parte, el iPhone 17 Pro incorpora el chip A19 Pro con un 40 % más de rendimiento, un sistema de cámara de vapor que evita el sobrecalentamiento y un módulo de cámaras rediseñado en forma rectangular.

El iPhone 17 Pro se caracteriza por un nuevo diseño en su módulo fotográfico. (Apple)

Sus tres sensores traseros de 48 MP cada uno permiten zoom digital de 40x y capturan colores más realistas gracias a mejoras en la captación de luz.

Qué otros productos presentó Apple

Apple también presentó nuevos accesorios y relojes. LApple también presentó nuevos accesorios y relojes. Los AirPods Pro 3 destacan por su cancelación de ruido cuatro veces más potente que la generación anterior y traducción en tiempo real, con un diseño adaptable y certificación IP57 contra agua y sudor.

En relojes, el Apple Watch Series 11 ofrece una pantalla diez veces más resistente y un sistema de salud capaz de detectar hipertensión y enviar alertas, disponible en más de 150 países.

Apple presentó AirPods Pro 3 que integran traducción en tiempo real. (Apple Event)

El Apple Watch Ultra 3 es el modelo más avanzado, con conexión satelital, batería de hasta 42 horas y pantalla más grande y brillante.

Por su parte, el Apple Watch SE 3 es una opción más económica, con funciones de salud esenciales, control por gestos, pantalla always-on y hasta 8 horas de autonomía tras solo 15 minutos de carga.