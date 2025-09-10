Llegan los doblajes en varios idiomas a YouTube: nueva función para todos creadores

YouTube informa que la función ha tenido éxito, con más del 25 % del tiempo de visualización en idiomas secundarios para quienes la probaron. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

YouTube anunció que la función de doblaje en varios idiomas ya está disponible para todos los creadores de contenido. Esto significa que cuando un creador en EE. UU. publique un video, fans en Corea, Brasil o India podrán verlo en su idioma nativo apenas unos segundos después.

La herramienta comenzó como prueba piloto en 2023, disponible solo para algunos creadores como MrBeast, Mark Rober y Jamie Oliver.

Antes, los creadores tenían que usar servicios de doblaje externos, pero ahora YouTube ofrece una herramienta de doblaje automático con inteligencia artificial, que utiliza la tecnología Gemini de Google para replicar el tono y las emociones del creador.

De acuerdo con la plataforma de videos de Google, los resultados han sido positivos: los usuarios que probaron la función lograron que más del 25 % del tiempo de visualización proviniera de idiomas secundarios del video.

Por ejemplo, el canal de Jamie Oliver triplicó sus visualizaciones tras añadir pistas de audio en varios idiomas.

YouTube también está probando miniaturas multilingües con algunos creadores. Desde junio de 2025, se pueden personalizar para mostrar texto en distintos idiomas, adaptándose al público internacional y facilitando que los espectadores identifiquen contenido relevante en su idioma.

Para qué son útiles estos doblajes para los creadores de contenido

Los doblajes en varios idiomas que YouTube ha puesto a disposición de los creadores de contenido son una herramienta clave para expandir su alcance y conectar con audiencias internacionales.

Antes, los creadores que querían llegar a espectadores de otros países dependían de subtítulos o servicios externos de doblaje, lo que podía ser costoso y lento.

Ahora, con la función de doblaje automático impulsada por inteligencia artificial, los videos pueden ofrecerse en distintos idiomas casi al instante, manteniendo el tono y las emociones originales del creador.

Esto tiene múltiples beneficios. En primer lugar, aumenta el alcance y las visualizaciones, ya que más personas pueden disfrutar del contenido en su idioma nativo.

En segundo lugar, mejora la experiencia del espectador, al facilitar la comprensión y generar una conexión más cercana con el creador. Además, los doblajes ayudan a incrementar el tiempo de visualización, ya que los usuarios tienden a quedarse más tiempo viendo videos que entienden completamente.

También representan una oportunidad de monetización, ya que la expansión internacional puede atraer anunciantes de distintos mercados y aumentar los ingresos del canal.

Los doblajes fomentan la inclusión cultural, permitiendo que el contenido llegue a audiencias que antes no podían acceder a él por barreras lingüísticas.

Qué otras funciones con IA de YouTube ayudan a los creadores

YouTube ha integrado varias funciones basadas en inteligencia artificial (IA) para ayudar a los creadores a optimizar su contenido, aumentar el alcance y mejorar la experiencia del espectador. Algunas de las más destacadas son:

Sugerencias de títulos, descripciones y etiquetas : La IA analiza el contenido del video y sugiere títulos, descripciones y etiquetas optimizadas para mejorar la visibilidad en búsquedas y recomendaciones.

Miniaturas automáticas y personalizadas : La plataforma puede generar miniaturas atractivas y, recientemente, también multilingües, adaptadas a los intereses de audiencias internacionales.

Subtítulos automáticos: Los subtítulos generados por IA permiten que los videos sean accesibles en distintos idiomas, facilitando la comprensión para espectadores con diferentes niveles de idioma o con discapacidad auditiva.

Análisis de rendimiento : YouTube utiliza IA para ofrecer métricas avanzadas sobre retención de audiencia, interacción y tendencias, ayudando a los creadores a tomar decisiones basadas en datos.

Detección de contenido inapropiado : Los algoritmos de IA revisan los videos para identificar violaciones de normas comunitarias, reduciendo riesgos de sanciones y manteniendo la seguridad de la plataforma.

Recomendaciones de contenido: La IA ayuda a sugerir temas o formatos populares, lo que permite a los creadores generar contenido más relevante y atractivo para su público.