El control parental llega a PlayStation: la vigilancia se podrá hacer desde una app en el celular

Con la llegada de PlayStation Family, los padres pueden configurar y modificar parámetros clave de control parental directamente desde sus smartphones

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

El diseño de la app
El diseño de la app también contempla a aquellas familias donde hay varios niños o adolescentes que utilizan PlayStation. (Sony)

La gestión del tiempo y contenido al que acceden los niños en consolas ha tomado fuerza como preocupación entre familias frente al avance de la tecnología y el aumento del entretenimiento digital en los hogares. En respuesta, Sony ha dado un paso adicional con el lanzamiento de PlayStation Family, una aplicación gratuita disponible en teléfonos iPhone (iOS 14 o superior) y Android (Android 8 o más reciente), pensada para facilitar la supervisión adulta sobre las consolas PS4 y PS5 desde cualquier lugar.

Con la llegada de PlayStation Family, los padres pueden configurar y modificar parámetros clave de control parental directamente desde sus smartphones, sin depender del acceso físico a la consola o de navegar menús complejos en la interfaz de PlayStation.

A través de la aplicación, es posible crear perfiles infantiles, establecer límites personalizados de tiempo de juego y definir en qué franjas horarias está permitido usar la consola. Esta herramienta destaca por la posibilidad de aplicar distintas configuraciones para cada día de la semana, dando flexibilidad para adaptar las reglas a la rutina familiar.

PlayStation 5.
PlayStation 5. (Reuters)

En materia de contenido, PlayStation Family incorpora filtros que restringen el acceso a juegos y aplicaciones según la edad de cada niño. Los adultos pueden optar por unos ajustes predefinidos que se activan de modo automático o bien personalizar los filtros para adaptarlos a las necesidades individuales del menor, permitiendo mayor precisión en la protección y prevención del acceso a material inadecuado.

Uno de los aspectos más valorados de PlayStation Family es la capacidad de interactuar en tiempo real. La app envía notificaciones instantáneas cada vez que un menor inicia un nuevo juego en la consola, y facilita la aprobación o denegación de solicitudes para acceder a otros títulos o para extender el tiempo de uso. Estas notificaciones permiten una vigilancia inmediata y un diálogo constante, ya que el adulto puede responder a peticiones sin retrasos ni obstáculos.

Además del control sobre el tiempo y el contenido, la plataforma ofrece herramientas para gestionar los gastos en PlayStation Store. Con PlayStation Family, los responsables pueden agregar fondos a las cuentas infantiles y establecer un tope mensual de gastos, con la posibilidad de consultarlo y modificarlo en cualquier momento. Se incluye un detalle sobre en qué se ha invertido el dinero por parte de los niños, lo que ayuda a prevenir compras no autorizadas y fomenta una educación financiera básica.

Logo de Sony en la
Logo de Sony en la pantalla de un celular. (Reuters)

El diseño de la app también contempla a aquellas familias donde hay varios niños o adolescentes que utilizan la consola. Cada cuenta puede configurarse y supervisarse de manera independiente, posibilitando ajustes rápidos ante cambios de horario, vacaciones o cambios de rutina. Esto agiliza la gestión, evitando la incomodidad de intervenir en la consola principal para cada modificación que se requiera.

Con PlayStation Family, Sony refuerza su apuesta por facilitar el acceso a las configuraciones de control parental y apoyar a las familias en el uso responsable de la tecnología. Los interesados ya pueden descargar la aplicación desde la App Store y Play Store, utilizando cualquier terminal compatible. Esta novedad convierte la gestión parental en una tarea accesible, cómoda y flexible, alineándose con las demandas actuales de seguridad digital y bienestar familiar ante el auge de los videojuegos.

