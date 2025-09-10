Tecno

Cómo eliminar toda la información personal antes de deshacerse de una computadora y evitar fraudes

En caso de omitir los pasos puede dar posibilidad a que ciberdelincuentes accedan a información personal, contraseñas y datos bancarios almacenados en el disco duro, facilitando estafas y robos de identidad

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

Guardar
El proceso es sencillo y
El proceso es sencillo y no requiere programas externos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de vender, regalar o desechar una computadora, los usuarios pueden exponerse a riesgos de fraude si no eliminan correctamente toda su información personal almacenada en el dispositivo.

Según la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), los dispositivos desechados sin tomar precauciones adecuadas han contribuido al aumento del robo de identidad y al acceso no autorizado a datos financieros y personales.

Las computadoras suelen almacenar grandes volúmenes de información privada, desde declaraciones de impuestos hasta mensajes de correo y fotografías familiares. Por esta razón, la FTC sugiere seguir una serie de pasos para proteger los datos antes de desprenderse de una computadora.

Por qué hay que preocuparse por la información almacenada en una computadora

Este aparato suele almacenar datos
Este aparato suele almacenar datos confidenciales personales y laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de las computadoras guardan datos personales más allá de archivos de texto o imágenes visibles. Elementos ocultos o temporales, como contraseñas almacenadas, historiales de navegación y claves de acceso a cuentas bancarias, pueden permanecer disponibles en el disco duro a pesar de un borrado tradicional.

El acceso no autorizado a información sensible puede derivar en usos ilícitos, desde el acceso a cuentas financieras hasta la suplantación de identidad ante servicios oficiales.

La propia autoridad sugiere tratar cada computadora como un contenedor de documentos personales, cuya eliminación sin protocolos de seguridad puede exponer a su propietario a graves consecuencias.

Cómo realizar respaldos de datos importantes antes del borrado

Este tipo de almacenamiento ofrece
Este tipo de almacenamiento ofrece seguridad por largo tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparación para eliminar información profesional o personal comienza con la identificación de documentos, fotografías y otros archivos valiosos que necesitarán respaldo.

La FTC subraya que evaluar previamente qué archivos requieren conservación y cuánto espacio ocuparán ayuda a seleccionar la mejor alternativa de respaldo, porque una opción no cubre necesariamente todas las necesidades.

Existen diferentes alternativas para crear copias de seguridad. La transferencia directa a una computadora nueva evita el riesgo de perder información en el proceso. Otra solución, sugerida por la FTC, es el almacenamiento en la nube, a través de Google Drive, Dropbox o iCloud.

Si se requiere una solución física, los dispositivos USB o discos duros externos ofrecen una opción rápida y accesible. Muchos permiten programar copias automáticas y priorizar carpetas específicas.

Cuál es el método más efectivo para borrar el disco duro de una computadora

Los ordenadores cuentan con opciones
Los ordenadores cuentan con opciones nativas que permiten eliminar todos los datos. (Foto: Europa Press)

Borrar manualmente archivos o vaciar la papelera no elimina completamente la información. Los datos residuales pueden recuperarse utilizando herramientas especializadas, una técnica conocida como recuperación forense de datos.

Según la FTC, el procedimiento óptimo implica restaurar el sistema operativo a su configuración de fábrica utilizando los programas incluidos en Windows o MacOS.

En sistemas Windows, es posible acceder a la opción de “Restablecer este PC”, disponible en la sección de recuperación de la configuración del sistema. Este proceso elimina aplicaciones, archivos y configuraciones personalizadas.

Por su parte, en ordenadores de Apple, los usuarios pueden ingresar en “Utilidad de Discos” y formatear el disco duro, reinstalando posteriormente el sistema operativo desde un punto de inicio limpio. En ambos casos, la FTC sugiere realizar una copia de seguridad previa y consultar instructivos oficiales de los fabricantes.

Qué hacer después de borrar la información de la computadora

Este tipo de contenido debe
Este tipo de contenido debe ser supervisado por el propietario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FTC enfatiza como buena práctica desconectar o eliminar las cuentas asociadas a la computadora, como correos, cuentas bancarias o servicios de mensajería antes de deshacerse físicamente del dispositivo.

Además, sugiere retirar y destruir físicamente el disco duro si existen dudas sobre su limpieza, sobre todo para ordenadores antiguos o con información confidencial. Una vez completados todos los pasos, el riesgo de que la información personal llegue a terceros se reduce de forma sustancial.

El seguimiento de estas medidas es fundamental en un contexto de digitalización creciente y ciberamenazas persistentes, según reiteran diversas campañas de las autoridades.

Temas Relacionados

ComputadoraFraudesCiberdelincuentesContraseñasRobo de identidadLo último en tecnología

Últimas Noticias

Roban vendiendo el nuevo iPhone 17: ofrecen descuentos y un precio muy económico

La nueva estafa que circula promete a los usuarios ser de los primeros en enterarse de cuándo el iPhone 17 llegará a determinado distribuidor

Roban vendiendo el nuevo iPhone

Xiaomi despide a su jefe de marketing en China por supuestas filtraciones

El despido de Wang Teng se fundamenta en la estricta política de la compañía china respecto a la ética corporativa

Xiaomi despide a su jefe

El control parental llega a PlayStation: la vigilancia se podrá hacer desde una app en el celular

Con la llegada de PlayStation Family, los padres pueden configurar y modificar parámetros clave de control parental directamente desde sus smartphones

El control parental llega a

Elon Musk dice que ya ha puesto los chips cerebrales de Neuralink a 12 personas en todo el mundo

La expansión internacional de la empresa y los primeros resultados en pacientes con parálisis muestran cómo la tecnología de interfaz cerebro-ordenador empieza a transformar la vida de aquellos movilidad reducida

Elon Musk dice que ya

Quiénes son los hombres más ricos del mundo de la tecnología según Forbes: Musk, Zuckerberg y Bezos lideran

Elon Musk posee un patrimonio neto de 342.000 millones de dólares. A sus 53 años, lidera empresas como Tesla y SpaceX, consolidándose como una de las figuras más influyentes en la industria automotriz y aeroespacial

Quiénes son los hombres más
ÚLTIMAS NOTICIAS
Javier Milei recibirá el lunes

Javier Milei recibirá el lunes en Olivos a la mesa bonaerense: crecen las internas por la campaña de octubre

Receta de flan de dulce de leche, rápida y fácil

Crecen las alertas por los incendios forestales en el centro del país: en Córdoba controlaron ocho focos en un día

La Justicia de Neuquén archivó la denuncia contra los fiscales que autorizaron el desalojo de mapuches

Argentina será sede de un encuentro clave sobre biobancos y conservación de muestras para investigación médica

INFOBAE AMÉRICA
“Blindaje para el cora”: universidad

“Blindaje para el cora”: universidad peruana presenta programa para potenciar la salud emocional de sus estudiantes

La presidenta Maia Sandu advirtió que Rusia libra una “guerra híbrida sin precedentes” para influir en las elecciones de Moldavia

Controversia por la eliminación del nuevo mural de Banksy en Londres

Jefferson Farfán: el top 10 jugadores de la historia según la ‘Foquita’

El primer ministro de Qatar dijo que el ataque de Israel a Doha “mató cualquier esperanza” de un acuerdo por los rehenes en Gaza

TELESHOW
Nicki Nicole habló por primera

Nicki Nicole habló por primera vez de su romance con Lamine Yamal: “Estoy muy enamorada”

Marcela Tinayre habló del furor de su audio viral “Voy a ir, pero con la peor de las ondas”: “Es impresionante”

La palabra de Jimena Buttigliengo tras la denuncia a su exmarido: “El mentiroso reúne pruebas de sus mentiras”

La emoción de Tamara Báez por el cumpleaños de Jamaica: “Mamá siempre va a estar para verte brillar”

El fuerte ida y vuelta ente Wanda Nara y Mauro Icardi: nuevos tatuajes, lobos e indirectas