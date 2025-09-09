Tecno

La tierna reacción de un adulto mayor al usar ChatGPT para volver a hablar su lengua originaria

La escena, compartida por su nieta, despertó un debate sobre la importancia de preservar y enseñar lenguas originarias en el Perú

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

La tierna reacción de un adulto mayor al usar ChatGPT para volver a hablar su lengua originaria. | TikTok.

Un adulto mayor protagonizó un emotivo momento que se volvió viral en redes sociales luego de lograr mantener una conversación con ChatGPT en su lengua originaria, el quechua. El hecho fue compartido en la plataforma TikTok por su nieta, identificada como Nelly, quien registró la reacción de su abuelo al escuchar cómo la inteligencia artificial respondía en quechua cusqueño.

El clip muestra al adulto mayor sonriendo con alegría y sorprendida emoción, lo que generó una ola de comentarios positivos en la red social. “Hace mucho tiempo que no hablaba quechua cusqueño con alguien”, expresó Nelly, al explicar el trasfondo del momento que rápidamente captó la atención de los usuarios.

El video acumuló más de 136.000 visualizaciones en poco tiempo y despertó una avalancha de comentarios cargados de ternura y orgullo cultural. Muchos destacaron la emoción reflejada en el rostro del adulto mayor al escuchar nuevamente su idioma materno en un entorno inesperado como el digital.

Abuelito conversó con ChatGPT y
Abuelito conversó con ChatGPT y su reacción se volvió viral. (TikTok)

Entre los mensajes, varios usuarios expresaron frases como: “Su carita de felicidad”, “Qué emoción, ojalá nos hubieran enseñado en el colegio nuestro idioma” y “Se emocionan mucho los abuelitos cuando les hablas en su idioma materno”. También hubo quienes resaltaron lo sorprendente del avance tecnológico: “Hasta hace poco no existía ni traductor de quechua y ahora se puede hablar con una inteligencia artificial”.

Importancia del quechua en la identidad peruana

Más allá de la sorpresa tecnológica, el hecho reavivó un debate sobre la relevancia de las lenguas originarias en la educación y la identidad cultural. Decenas de usuarios recordaron que el quechua es parte fundamental del patrimonio cultural del Perú y que debería tener mayor presencia en los espacios educativos.

“Es nuestro idioma, deberíamos saberlo todos los peruanos”, escribió un usuario. Otro señaló: “Deberían enseñar quechua en los colegios y universidades, eso nos ayudaría a estar más conectados entre peruanos”. Estas reacciones coincidieron en que la escena conmovió porque mostró la importancia de valorar las raíces lingüísticas en un país multicultural.

Abuelito conversó con ChatGPT y
Abuelito conversó con ChatGPT y su reacción se volvió viral. (TikTok)

Humor y pedidos de traducción

No todos entendieron el diálogo entre el adulto mayor y ChatGPT. En la sección de comentarios varios internautas pidieron ayuda con frases como “Traducción, por favor” o “Que alguien lo traduzca”. Otros, en tono humorístico, aseguraron que el intercambio había terminado en español porque la IA “se cansó de repetir varias veces que era de Lima”.

El contraste entre quienes entendieron el quechua y quienes no, reforzó aún más el debate sobre la necesidad de promover el aprendizaje de lenguas originarias en el sistema educativo.

Tecnología y cultura en un mismo espacio

El caso demuestra cómo los avances de la inteligencia artificial pueden cruzarse con aspectos culturales y emocionales. Que un adulto mayor pueda conversar con una herramienta digital en su lengua materna simboliza no solo el progreso tecnológico, sino también la posibilidad de que la tecnología se convierta en un medio de conexión intergeneracional y de preservación cultural.

ChatGPT logo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
ChatGPT logo. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Para muchos, el video fue un recordatorio de la importancia de mantener vivas las lenguas originarias y de cómo la inteligencia artificial puede convertirse en un aliado en este camino. La escena, sencilla pero poderosa, dejó en claro que la tecnología puede generar momentos profundamente humanos.

Temas Relacionados

ChatGPTInteligencia artificialLo último en tecnología

