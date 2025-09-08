Tecno

TikTok lanza un programa gratuito para mejorar la forma en que los maestros enseñan

En alianza con el Ministerio de Educación de Colombia, la iniciativa está dirigida a fortalecer las habilidades en la creación de contenido educativo y promover el uso seguro de la aplicación. Más de 25.000 maestros de Latinoamérica ya forman parte

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

El uso de este tipo de canales se ha vuelto común dentro y fuera de los salones de clase. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La red social TikTok, en asociación con Movimiento STEM+ y el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, anunció el lanzamiento de #AprendeEnTikTok, un programa gratuito dirigido a docentes, con el objetivo de mejorar las estrategias educativas mediante la creación y difusión de contenido en su plataforma.

La iniciativa busca dotar a los maestros de herramientas para potenciar los procesos de aprendizaje, fortaleciendo el uso seguro de espacios digitales en el aula y fuera de ella.

Asimismo, la presentación de este programa coincide con la llegada a Colombia del nuevo Feed STEM, un espacio exclusivo dentro de la aplicación que agrupa material formativo sobre ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, producido por algunos de los más reconocidos creadores especializados.

Este tipo de iniciativas buscan fortalecer áreas de aprendizaje relacionadas con la ciencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

TikTok confirmó que más de 25.000 docentes latinoamericanos ya se inscribieron en el programa y existen más de 3 millones de publicaciones que utilizan el hashtag #AprendeEnTikTok.

En qué consiste el programa gratuito lanzado por TikTok para los maestros

El programa está diseñado para brindar a los profesores habilidades y conocimientos que impulsen su capacidad de generar contenido educativo en la plataforma de TikTok.

La propuesta contempla distintos formatos para ajustarse a las necesidades y horarios de los interesados, permitiendo que cada docente seleccione su modalidad de aprendizaje preferida entre un curso completo y una guía rápida de consulta.

Los docentes pueden potenciar sus habilidades digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El curso, de 8 horas de duración, puede cursarse tanto en modalidad en vivo como autodirigida. Su enfoque principal es mostrar cómo los docentes pueden aprovechar el potencial de la aplicación, aprender a crear contenido STEM y optimizar sus perfiles, e incorporar técnicas avanzadas para la producción de videos didácticos.

Movimiento STEM+ entrega certificación a quienes concluyan la formación y les brinda acceso a la comunidad de #AprendeEnTikTok, lo que ayuda a fomentar el intercambio de experiencias entre colegas de toda la región.

“Con esta iniciativa, queremos dar más y mejores herramientas a los docentes para que puedan impulsar y enriquecer el aprendizaje, además de promover la innovación educativa sin importar la materia a enseñar”, mencionó Gabriel Parra, Gerente de Políticas Públicas de TikTok para la Región Andina.

Qué temas aborda el programa y cómo fomenta el uso responsable de la tecnología

Se busca que la dinámica digital proteja la privacidad de los estudiantes y las instituciones educativas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desarrollo del programa incorpora contenidos orientados a la creación efectiva y segura de recursos educativos digitales. Uno de sus apartados centrales es la sensibilización sobre la protección de la privacidad y la importancia de evitar la divulgación de información sensible o institucional que pueda poner en riesgo a los estudiantes.

Además es necesario que los docentes eviten el uso de contenido duplicado y el manejo inadecuado de información, con el fin de salvaguardar tanto la integridad de los alumnos como la reputación de las instituciones educativas.

“Podemos aportar conocimiento muy valioso para la seguridad de los estudiantes que usan la plataforma, entendiendo el rol tan importante e influyente que tienen los docentes en la comunidad”, agregó Parra.

Cómo funciona el nuevo Feed STEM y cuáles creadores de contenido participan

Todas estas opciones se encuentran en la app. (Foto: Europa Press)

La red social anunció la disponibilidad del Feed STEM, una sección propia dentro de la plataforma dedicada a la divulgación de conocimientos en áreas como ciencia, matemáticas, tecnología e ingeniería, mediante videos realizados por especialistas y docentes de prestigio.

El objetivo es centralizar y facilitar el acceso a contenido confiable y de alta calidad. Entre los divulgadores más activos figuran perfiles como La Profe Mónica, licenciada en Lengua Castellana y Comunicación, y Zuluagajorge, profesor e investigador en la Universidad de Antioquia y doctor en Física.

A través de sus cuentas, varios usuarios pueden resolver dudas idiomáticas o acceder a explicaciones simplificadas sobre mecánica cuántica y otros temas complejos, utilizando formatos breves y cercanos para el público escolar y universitario.

