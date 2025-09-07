Acer Nitro: conoce las últimas actualizaciones para gamers con experiencias inmersivas

Entre los principales lanzamientos destaca la laptop Acer Nitro V 16. (Acer)

La última apuesta de Acer en el segmento gamer y creativo llega renovada y cargada de innovación. La reconocida marca presentó una línea completamente actualizada de laptops, desktops y monitores de la serie Nitro, dirigida tanto a aficionados de los videojuegos como a quienes buscan potenciar su productividad. Los nuevos productos apuestan por hardware de máxima potencia, visuales de alta definición y soluciones de inteligencia artificial.

Laptops Acer Nitro V 16 y Nitro V 16S: IA y rendimiento

Entre los principales lanzamientos destaca la Acer Nitro V 16 (ANV16-72), una portátil diseñada para satisfacer las demandas de jugadores y creadores de contenido. Este modelo incorpora procesadores Intel Core 9 270H y una potente tarjeta gráfica para portátiles NVIDIA GeForce RTX 5070, logrando un desempeño a la altura de competidores premium.

La integración de la arquitectura NVIDIA Blackwell y la tecnología DLSS 4 desbloquea mejoras revolucionarias en la calidad visual, gracias a su capacidad de procesamiento con inteligencia artificial. Además, el acceso a los NVIDIA NIM Microservices facilita la creación de modelos y asistentes avanzados, permitiendo a los desarrolladores aprovechar la máxima eficiencia del sistema en entornos listos para IA.

Este portátil cuenta con una pantalla WQXGA de 2.560 x 1.600 píxeles y tasa de actualización de 180 Hz, lo que se traduce en imágenes vibrantes y movimientos sumamente fluidos. El sistema de refrigeración, que combina doble ventilador con múltiples entradas y salidas de aire, garantiza la estabilidad en las sesiones de juego prolongadas o durante las tareas de alta exigencia.

La otra integrante de la familia, la Acer Nitro V 16S (ANV16S-71), se presenta como una alternativa estilizada y portátil que responde a las necesidades de quienes requieren movilidad sin sacrificar potencia. Integra la misma configuración de procesamiento y GPU, aportando tecnología DLSS 4 y un renderizado neuronal que eleva la experiencia de juego y creación de contenido a nuevos niveles.

Su pantalla WQXGA de 16 pulgadas mantiene la calidad en la visualización de colores y la fluidez de cuadros, mientras que su chasis metálico de menos de 19,9 mm de grosor posibilita el uso en cualquier entorno.

Ambos modelos destacan por la inclusión de NitroSense para monitoreo y control en tiempo real del rendimiento, así como Acer Experience Zone, una suite de aplicaciones potenciadas por IA que potencian la productividad y la creatividad.

Acer Nitro desktops: potencia y refrigeración para el máximo rendimiento gaming

Dentro de la nueva serie, Acer presentó dos desktops pensadas para quienes buscan rendimiento competitivo y estabilidad térmica. La Acer Nitro 70 (N70X3D-100) monta procesadores AMD Ryzen 9 9950X3D y GPU NVIDIA GeForce RTX 5090, con soporte para hasta 128 GB de memoria DDR5 RGB RAM y 2 TB de almacenamiento SSD PCIe Gen 4.

Esta torre incorpora el sistema de refrigeración patentado Nitro CycloneX 360, que mejora la circulación del aire un 15% y, en el caso de la Nitro 70, suma enfriamiento líquido de CPU de 360 mm para evitar cualquier tipo de limitación térmica.

Por su parte, la Acer Nitro 50 (N50-100) ofrece una potente configuración con procesadores AMD Ryzen 7 8700G y GPU NVIDIA GeForce RTX 5080, admitiendo también hasta 128 GB de RAM y 2 TB SSD.

Ambas cuentan con conectividad Wi-Fi 7, herramientas inteligentes integradas y chasis de vidrio templado con iluminación ARGB personalizable. Destaca el uso de materiales reciclados, ya que el 65% de su composición plástica proviene de procesos de reutilización, alineándose con tendencias de sostenibilidad en la industria tecnológica.

Experiencia inmersiva para los jugadores

Para complementar la oferta, la línea Nitro incorpora cuatro nuevos monitores gaming diseñados para brindar imágenes ultranítidas y movimientos fluidos. El modelo Nitro XV275K V6 sobresale con una pantalla de 27 pulgadas 4K UHD y tasa de actualización de 180 Hz.

La tecnología Visual Response Boost Pro (VRB Pro) junto con AMD FreeSync Premium garantiza sesiones de juego exentas de interrupciones. El monitor alcanza 1.000 nits de brillo máximo y cubre el 97% del espectro DCI-P3, ofreciendo realismo y profundidad de color para gamers y creadores exigentes.

Otra alternativa, el Nitro XV273U W1, ofrece resolución WQHD y una frecuencia de actualización que puede ser overclockeada hasta 275 Hz, optimizando la experiencia de juego competitivo. Para quienes buscan ultra alta definición, el Nitro XV270X proporciona resolución 5K (5.120 x 2.880 píxeles), contraste avanzado y fidelidad cromática del 95% sobre el espectro DCI-P3, además de altavoces integrados.

Sobresale también el Nitro XZ403CKR, con una pantalla curva de 39,7 pulgadas 1000R, resolución 5K WUHD y capacidad de operar también en WFHD a 288 Hz. Con una velocidad de respuesta de 1 ms (VRB) y 0,5 ms (GTG), este modelo está dirigido a usuarios que buscan una experiencia envolvente de alto rendimiento en un formato panorámico.

Disponibilidad y precios de la nueva línea Acer Nitro

Los productos de la serie Nitro estarán disponibles en distintos mercados a partir de octubre de 2025 y durante el 2026. Las laptops Acer Nitro V 16 y Nitro V 16S podrán adquirirse en Norteamérica y EMEA desde precios que van de USD 999,99 a USD 1.099,99, mientras que las desktops estarán listas en EMEA desde EUR 1.999.

Los monitores Nitro abarcan una amplia gama de tamaños y resoluciones, desde el XV275K V6 de USD 699,99 hasta el imponente Nitro XZ403CKR disponible desde USD 999,99, adaptándose así a diferentes perfiles de gamer y necesidades tecnológicas.