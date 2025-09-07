Tecno

Acer Nitro: conoce las últimas actualizaciones para gamers con experiencias inmersivas

Los productos de la serie Nitro estarán disponibles en distintos mercados a partir de octubre de 2025 y durante el 2026

Rafael Montoro

Por Rafael Montoro

Guardar
Entre los principales lanzamientos destaca
Entre los principales lanzamientos destaca la laptop Acer Nitro V 16. (Acer)

La última apuesta de Acer en el segmento gamer y creativo llega renovada y cargada de innovación. La reconocida marca presentó una línea completamente actualizada de laptops, desktops y monitores de la serie Nitro, dirigida tanto a aficionados de los videojuegos como a quienes buscan potenciar su productividad. Los nuevos productos apuestan por hardware de máxima potencia, visuales de alta definición y soluciones de inteligencia artificial.

Laptops Acer Nitro V 16 y Nitro V 16S: IA y rendimiento

Entre los principales lanzamientos destaca la Acer Nitro V 16 (ANV16-72), una portátil diseñada para satisfacer las demandas de jugadores y creadores de contenido. Este modelo incorpora procesadores Intel Core 9 270H y una potente tarjeta gráfica para portátiles NVIDIA GeForce RTX 5070, logrando un desempeño a la altura de competidores premium.

La integración de la arquitectura NVIDIA Blackwell y la tecnología DLSS 4 desbloquea mejoras revolucionarias en la calidad visual, gracias a su capacidad de procesamiento con inteligencia artificial. Además, el acceso a los NVIDIA NIM Microservices facilita la creación de modelos y asistentes avanzados, permitiendo a los desarrolladores aprovechar la máxima eficiencia del sistema en entornos listos para IA.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Este portátil cuenta con una pantalla WQXGA de 2.560 x 1.600 píxeles y tasa de actualización de 180 Hz, lo que se traduce en imágenes vibrantes y movimientos sumamente fluidos. El sistema de refrigeración, que combina doble ventilador con múltiples entradas y salidas de aire, garantiza la estabilidad en las sesiones de juego prolongadas o durante las tareas de alta exigencia.

La otra integrante de la familia, la Acer Nitro V 16S (ANV16S-71), se presenta como una alternativa estilizada y portátil que responde a las necesidades de quienes requieren movilidad sin sacrificar potencia. Integra la misma configuración de procesamiento y GPU, aportando tecnología DLSS 4 y un renderizado neuronal que eleva la experiencia de juego y creación de contenido a nuevos niveles.

Su pantalla WQXGA de 16 pulgadas mantiene la calidad en la visualización de colores y la fluidez de cuadros, mientras que su chasis metálico de menos de 19,9 mm de grosor posibilita el uso en cualquier entorno.

Acer continúa evolucionando al adoptar
Acer continúa evolucionando al adoptar la innovación en toda su oferta, que incluye computadoras y monitores. REUTERS/Stringer

Ambos modelos destacan por la inclusión de NitroSense para monitoreo y control en tiempo real del rendimiento, así como Acer Experience Zone, una suite de aplicaciones potenciadas por IA que potencian la productividad y la creatividad.

Acer Nitro desktops: potencia y refrigeración para el máximo rendimiento gaming

Dentro de la nueva serie, Acer presentó dos desktops pensadas para quienes buscan rendimiento competitivo y estabilidad térmica. La Acer Nitro 70 (N70X3D-100) monta procesadores AMD Ryzen 9 9950X3D y GPU NVIDIA GeForce RTX 5090, con soporte para hasta 128 GB de memoria DDR5 RGB RAM y 2 TB de almacenamiento SSD PCIe Gen 4.

Esta torre incorpora el sistema de refrigeración patentado Nitro CycloneX 360, que mejora la circulación del aire un 15% y, en el caso de la Nitro 70, suma enfriamiento líquido de CPU de 360 mm para evitar cualquier tipo de limitación térmica.

Por su parte, la Acer Nitro 50 (N50-100) ofrece una potente configuración con procesadores AMD Ryzen 7 8700G y GPU NVIDIA GeForce RTX 5080, admitiendo también hasta 128 GB de RAM y 2 TB SSD.

La Acer Experience Zone brinda
La Acer Experience Zone brinda acceso a un conjunto de aplicaciones potenciadas por IA, mejorando productividad y creatividad para una experiencia fluida y optimizada. REUTERS/Dado Ruvic

Ambas cuentan con conectividad Wi-Fi 7, herramientas inteligentes integradas y chasis de vidrio templado con iluminación ARGB personalizable. Destaca el uso de materiales reciclados, ya que el 65% de su composición plástica proviene de procesos de reutilización, alineándose con tendencias de sostenibilidad en la industria tecnológica.

Experiencia inmersiva para los jugadores

Para complementar la oferta, la línea Nitro incorpora cuatro nuevos monitores gaming diseñados para brindar imágenes ultranítidas y movimientos fluidos. El modelo Nitro XV275K V6 sobresale con una pantalla de 27 pulgadas 4K UHD y tasa de actualización de 180 Hz.

La tecnología Visual Response Boost Pro (VRB Pro) junto con AMD FreeSync Premium garantiza sesiones de juego exentas de interrupciones. El monitor alcanza 1.000 nits de brillo máximo y cubre el 97% del espectro DCI-P3, ofreciendo realismo y profundidad de color para gamers y creadores exigentes.

Otra alternativa, el Nitro XV273U W1, ofrece resolución WQHD y una frecuencia de actualización que puede ser overclockeada hasta 275 Hz, optimizando la experiencia de juego competitivo. Para quienes buscan ultra alta definición, el Nitro XV270X proporciona resolución 5K (5.120 x 2.880 píxeles), contraste avanzado y fidelidad cromática del 95% sobre el espectro DCI-P3, además de altavoces integrados.

Los gamers buscan experiencias inmersivas
Los gamers buscan experiencias inmersivas al usar sus laptops. (Foto: Shutterstock)

Sobresale también el Nitro XZ403CKR, con una pantalla curva de 39,7 pulgadas 1000R, resolución 5K WUHD y capacidad de operar también en WFHD a 288 Hz. Con una velocidad de respuesta de 1 ms (VRB) y 0,5 ms (GTG), este modelo está dirigido a usuarios que buscan una experiencia envolvente de alto rendimiento en un formato panorámico.

Disponibilidad y precios de la nueva línea Acer Nitro

Los productos de la serie Nitro estarán disponibles en distintos mercados a partir de octubre de 2025 y durante el 2026. Las laptops Acer Nitro V 16 y Nitro V 16S podrán adquirirse en Norteamérica y EMEA desde precios que van de USD 999,99 a USD 1.099,99, mientras que las desktops estarán listas en EMEA desde EUR 1.999.

Los monitores Nitro abarcan una amplia gama de tamaños y resoluciones, desde el XV275K V6 de USD 699,99 hasta el imponente Nitro XZ403CKR disponible desde USD 999,99, adaptándose así a diferentes perfiles de gamer y necesidades tecnológicas.

Temas Relacionados

Acer NitroGamersExperiencia inmersivaIAAcerLo último en tecnología

Últimas Noticias

Este es el celular Motorola que dicen que se parece a un iPhone

El sistema de cámaras del Motorola Edge 50 Pro apunta a usuarios que priorizan la fotografía y el video, rivalizando con otros smartphones de gama alta

Este es el celular Motorola

Qué es la búsqueda de clic cero y por qué está revolucionando Google Chrome

La compañía ha integrado funciones avanzadas como la ‘descripción general de la IA’, donde la inteligencia artificial sintetiza información de múltiples fuentes

Qué es la búsqueda de

Nvidia, la empresa más valiosa del mundo, toma una decisión drástica con Wall Street con nueva inversión

A través de NVentures, su división de capital riesgo, la compañía concretó su primera inversión en Quantinuum, la unidad de computación cuántica de Honeywell

Nvidia, la empresa más valiosa

Luces de giro, llaves a distancia y más funciones tecnológicas que tienen hoy las motos automáticas

Estas opciones están pensadas en que el conductor tenga más herramientas para afrontar los retos de la ciudad

Luces de giro, llaves a

La función de Windows 11 que podría poner fin al clic derecho del mouse

Esta herramienta también permite abrir la ubicación del archivo o consultar a Copilot, la IA integrada de Microsoft

La función de Windows 11
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones bonaerenses: otra vez hubo

Elecciones bonaerenses: otra vez hubo apatía y más de 5 millones de electores no fueron a votar

Javier y Karina Milei llegaron al búnker de La Libertad Avanza en La Plata para recibir los resultados

Dólar cripto: cómo evolucionó antes de conocerse los primeros resultados de la elección bonaerense el mercado que nunca cierra

El “Colo” Cappelletti se sumó a la lista de los 10 delincuentes más buscados de Santa Fe

El futuro de los océanos bajo amenaza: los efectos del daño humano se duplicarán en solo 25 años

INFOBAE AMÉRICA
Netanyahu acusó a los terroristas

Netanyahu acusó a los terroristas de Hamas de disparar a las piernas a mujeres y niños para evitar que salgan de Gaza

El grupo terrorista Hamas aceptó negociar “inmediatamente” las propuestas de EEUU para alcanzar un acuerdo en Gaza

Iba a ser el villano de “Volver al Futuro” pero lo reemplazaron por el motivo menos pensado

Miles de seguidores de Bolsonaro se movilizaron para respaldar al ex presidente en el tramo final del juicio en su contra por golpismo

Trump lanzó una “última advertencia” a los terroristas de Hamas para alcanzar un acuerdo en Gaza: “¡No habrá más!”

TELESHOW
El nuevo amor de Juanita

El nuevo amor de Juanita Tinelli: su video bailando juntos y cómo habrían iniciado su romance

Lizy Tagliani celebró los 5 años de Tati, su hijo: todas las fotos de su gran fiesta

Andrés Gil y Cande Vetrano, juntos después de la polémica con Gimena Accardi: su salida al show de Lali Espósito

Lanzaron el primer trailer de la serie de Yiya Murano con Julieta Zylberberg y Cristina Banegas como “La envenenadora de Monserrat”

El mal momento que pasó Adrián Pallares en el Monumental que tuvo un final feliz: “Los honestos siempre somos más”