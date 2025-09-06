Modo Deadpool en WhatsApp: cómo activarlo fácil y rápido

El modo Deadpool en WhatsApp alude a configuraciones que permiten personalizar la app al gusto del usuario. (Fotocomposición: Infobae)

El modo Deadpool en WhatsApp hace referencia a una serie de configuraciones que los usuarios pueden aplicar para personalizar la aplicación a su estilo.

Entre las opciones más destacadas está el uso de Meta AI para generar imágenes a partir de indicaciones escritas y la posibilidad de cambiar el tono de notificaciones por sonidos asociados al personaje de Marvel.

Cabe resaltar que no se trata de una función oficial de WhatsApp, sino de ajustes que cada usuario debe realizar manualmente dentro de la aplicación.

Meta AI es conocido por mucho por su ícono del círculo azul. (Meta)

Cómo crear imágenes con IA en WhatsApp

Para crear imágenes con inteligencia artificial en WhatsApp en el modo Deadpool, se deben seguir estos pasos:

Abrir la aplicación móvil. Pulsar el ícono de Meta AI que es un círculo azul ubicado en la parte inferior de la interfaz. Iniciar un chat con Meta AI y pedirle que genere una imagen de acuerdo con el modo Deadpool.

Algunos prompts son:

“Deadpool saltando desde un edificio con sus katanas listas para la acción”.

“Un retrato hiperrealista de Deadpool con su traje rojo y negro lleno de detalles”.

“Deadpool comiendo tacos en medio de una batalla explosiva”.

“Deadpool rompiendo la cuarta pared y mirando directamente a la cámara con una pose cómica”.

“Deadpool en un estilo de cómic clásico de Marvel con colores vibrantes”.

“Deadpool luchando contra un ejército de ninjas en un callejón oscuro”.

“Deadpool posando con un unicornio en un escenario surrealista y colorido”.

“Deadpool en un laboratorio desordenado inventando un gadget extraño”.

“Una versión futurista de Deadpool con armadura tecnológica avanzada”.

“Deadpool rodeado de villanos derrotados, levantando un cartel con un chiste sarcástico”.

Los usuarios pueden usar estas fotos como fondo de chats. (WhatsApp)

Cómo cambiar el fondo de los chats de WhatsApp

Una vez se haya creado una imagen con Meta AI de Deadpool, los usuarios pueden aprovecharla y establecerla como fondo en sus chats de WhatsApp. El paso a paso es el siguiente:

Abrir la aplicación móvil de WhatsApp. Ir a ‘Ajustes’, luego a ‘Chats’ y seleccionar ‘Tema predeterminado del chat’. Dirigirse a ‘Fondo’ y a ‘Selecciona de la galería’. Escoger la foto, ajustar tamaño y brillo, y pulsar el ícono de un chulo verde ubicado en la parte superior derecha para guardar los cambios.

Cómo hablar con Deadpool en WhatsApp

Para hablar con Deadpool en WhatsApp, los usuarios deben ir a la sección ‘Hablar con las IA‘, ubicada en la pestaña de contactos de la aplicación, y allí buscar un chatbot inspirado en este personaje.

Para chatear con Deadpool en WhatsApp, los usuarios deben acceder a la sección “Hablar con las IA”, situada en la pestaña de contactos de la app. (WhatsApp)

Estos bots permiten conversar sobre diferentes temas, desde referencias al universo de Marvel hasta diálogos cargados de humor sarcástico, en los que la inteligencia artificial responde como si fuera el propio Deadpool.

Es importante aclarar que no son chatbots oficiales, sino creados por otros usuarios. Al tratarse de inteligencia artificial, las respuestas pueden variar en precisión y autenticidad, por lo que se recomienda usarlos solo con fines recreativos y nunca compartir información personal o sensible.

Para quiénes es el modo Deadpool en WhatsApp

El modo Deadpool en WhatsApp está pensado para quienes buscan darle un giro irreverente y divertido a su experiencia en la aplicación. No se trata de una función oficial, sino de configuraciones y trucos que permiten personalizar chats y notificaciones con elementos inspirados en este carismático antihéroe de Marvel.

El modo Deadpool en WhatsApp está diseñado para usuarios que quieren aportar un toque divertido e irreverente a su experiencia en la app. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

Es ideal para fanáticos del personaje que quieren ver a Deadpool reflejado en fondos, tonos de mensajes o imágenes generadas con la ayuda de Meta AI. También resulta atractivo para quienes disfrutan del humor sarcástico y de un estilo menos convencional en sus conversaciones digitales.

Además, este modo puede ser una opción interesante para usuarios creativos que desean experimentar con prompts divertidos y obtener ilustraciones únicas de Deadpool en diferentes situaciones.