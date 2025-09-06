Glosario de tecnología: qué significa Business intelligence

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

En los últimos años la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar labores sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Qué es Business intelligence

Business Intelligence (BI) es el proceso de recopilación, organización y análisis de datos para extraer conocimiento y generar información relevante que permita a las empresas tomar mejores decisiones comerciales. Esto se logra a través de la utilización de herramientas tecnológicas, como sistemas de información gerencial, software de análisis estadístico, herramientas visuales y plataformas para el análisis predictivo.

¿Alguna vez te has preguntado cómo una empresa toma decisiones estratégicas? La respuesta es Business Intelligence (BI). El objetivo de BI es ayudar a las organizaciones a entender mejor el comportamiento de los consumidores, los mercados y la competencia mediante la recopilación, organización y análisis de grandes volúmenes de datos. Esto facilita que las empresas identifiquen tendencias y patrones que les ofrezcan una visión profunda del negocio para tomar decisiones inteligentes sobre el futuro.

En el presente artículo profundizaremos en las herramientas utilizadas para implementar BI, sus ventajas y desventajas así como algunas tendencias en el campo.

Herramientas de Business intelligence

Existen varias herramientas de Business Intelligence disponibles para ayudar a las organizaciones a alcanzar sus objetivos. Algunos ejemplos incluyen:

Tablero de mandos . Los tableros de mando le permiten al usuario ver una vista general del rendimiento y estado actual, tanto interno como externo. Estas herramientas proporcionan gráficos, visualizaciones y métricas para ayudar a los usuarios a identificar tendencias y patrones en los datos. Análisis predictivo . El análisis predictivo proporciona información sobre los factores que pueden influir en el futuro del negocio, como el comportamiento de los clientes, el impacto de la competencia o el impacto del mercado. Esta herramienta ofrece consejos prácticos sobre cómo evolucionarán ciertos aspectos del negocio en el futuro. Analítica avanzada . La analítica avanzada es un tipo especializado de análisis que combina diferentes fuentes de datos para ayudar a las empresas a comprender mejor sus datos y tomar decisiones más inteligentes. Esta herramienta se utiliza para predecir resultados futuros basados en patrones pasados y tendencias actuales. Minería de datos . La minería de datos es un conjunto único de técnicas utilizadas para extraer información valiosa (conocida como «minería») desde grandes cantidades de datos no estructurados o semi-estructurados. Esta herramienta se utiliza principalmente para descubrir patrones ocultos dentro del volumen enorme disponible en la base de datos corporativa.

Las herramientas BI permiten que las empresas obtengan un mejor entendimiento profundo sobre su negocio y tomen decisiones más precisamente basadas en hechos realistas. Por lo tanto, están cambiando rápidamente la forma en que la mayoría de las organizaciones administran sus operaciones diarias al proporcionarles conocimiento valioso acerca del rendimiento actual y futuro.

Implementación de Business intelligence

La implementación de Business Intelligence (BI) es una parte importante del éxito empresarial y la toma de decisiones. Esto se debe a que BI proporciona un marco para la recopilación, almacenamiento y análisis de la información de los negocios. Esto ofrece a las empresas información valiosa sobre cómo está funcionando su negocio, lo que les permite tomar decisiones más inteligentes basadas en datos.

Implementar BI en una organización no es algo que se haga sin antes considerar varios factores. Aquí hay cuatro pasos clave para ayudarlo a comenzar con la implementación de BI:

Definir los objetivos . Antes de comenzar a buscar herramientas o tecnología, es importante tener claros los objetivos de la empresa con respecto al uso y beneficio real del BI. Planificar el proyecto . Una vez que se han definido claramente los objetivos, el siguiente paso es planificar el proyecto para garantizar que todos los elementos estén cubiertos adecuadamente. Esto incluye dónde se obtendrán los datos, qué herramientas necesitarán ser utilizadas para recopilarlos y analizarlos, quién tendrá acceso a los datos y cualquier costo estimado asociado con el proyecto. Seleccionar herramientas . Hay muchas herramientas disponibles para satisfacer las necesidades particulares de su organización con respecto al uso del BI. Algunas herramientas comunes son Tableau, Microsoft Power BI, IBM Cognos Analytics y Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (OBIEE). Puede encontrar aquí una lista completa con sus características principales para ayudarlo a elegir la mejor opción para sus necesidades comerciales específicas. Entrenamiento . Una vez que ha identificado e implementado las herramientas adecuadas para su usuario final (administradores, gerentes, etc.), es importante brindarles capacitación adecuada sobre cómo utilizarlas correctamente y sacar el máximo provecho del BI en su organización. Esta capacitación puede ser interna o externa dependiendo de las necesidades particulares de su organización. Sin embargo, sea cual sea el método elegido, siempre es importante asegurarse de que todos entiendan claramente cómo usar correctamente las herramientas para obtener resultados óptimos del sistema implementado.

Ventajas y desventajas del Business intelligence

El Business Intelligence (BI) se está volviendo cada vez más popular entre las empresas de todos los tamaños. Esta tecnología ofrece una gran cantidad de ventajas y desventajas. En las próximas líneas, examinaremos las principales ventajas y desventajas del BI para ayudar a las organizaciones a decidir si esta herramienta es la adecuada para su empresa.

Ventajas:

Mejora la productividad . El BI permite a los usuarios acceder a los datos de forma fácil y rápida, lo que mejora significativamente la productividad al reducir el tiempo necesario para recopilar información. Aumento de la rentabilidad . El BI puede ayudar a las empresas a identificar áreas en las que se pueden mejorar sus operaciones y reducir costos, lo que resulta en un mayor rendimiento financiero. Toma de decisiones más informadas . Gracias al BI, los gerentes tendrán acceso inmediato a todas las estadísticas relevantes cuando se trata de tomar decisiones comerciales importantes. Mejor comprensión del mercado . Con el BI, es posible obtener una mejor comprensión del mercado al recopilar datos sobre los clientes actuales y potenciales para obtener información valiosa sobre sus preferencias y hábitos de compra. Mayor eficiencia en los procesos . El BI reduce drásticamente el tiempo necesario para completar operaciones complejas, lo que resulta en un mayor nivel de eficiencia general dentro de la organización.

Desventajas:

Alto costo inicial . Debido al nivel avanzado de tecnología involucrada en el uso del BI, los costos iniciales pueden ser bastante elevados para implementarlo adecuadamente en su empresa. Sin embargo, este gasto inicial se compensará con el tiempo ya que ofrece grandes beneficios financieros a largo plazo. Puede ser difícil entender los resultados . El hecho es que muchos usuarios no son capaces o no entienden cómo interpretar correctamente los resultados generados por el análisis realizado por el software de inteligencia empresarial. Por lo tanto, es importante contar con personal preparado para ayudar con este proceso. Riesgo limitado debido al uso acertado . La información generada por el software no siempre será precisa. Por esta razón, es fundamental contar con personal altamente calificado para verificar si la información presentada es válida antes de tomar decisiones comercialmente importantes basadas en dichos datos. Requiere mantenimiento regular . El software utilizado para implementar soluciones BI necesita ser actualizado periódicamente para garantizar su funcionamiento correcto.

Tendencias en Business intelligence

Las tendencias en Business Intelligence (BI) están cambiando la forma en que las organizaciones toman decisiones para mejorar sus resultados. Estas tendencias se centran en el uso de herramientas y tecnologías para obtener una mejor comprensión de los datos, proporcionando una visión clara y detallada. Algunas de las principales tendencias actuales incluyen:

Uso de Big Data . La Big Data se está convirtiendo rápidamente en la herramienta principal para muchas empresas a la hora de tomar decisiones. Esto es debido al hecho de que los grandes conjuntos de datos permiten a las organizaciones obtener más información sobre sus operaciones, lo que les permite ver patrones y tendencias únicos. Análisis predictivo . Los análisis predictivos tiene su fundamento enn en el uso de modelos avanzados para predecir el comportamiento futuro con base en los datos recopilados del pasado. Esto les permite a las empresas anticipar problemas antes de que ocurran, así como también identificar oportunidades potencialmente rentables para invertir su tiempo y dinero. Inteligencia Artificial . La Inteligencia Artificial (IA) está cada vez más presente en la BI moderna. La razón es que permite a las empresas automatizar parte del procesamiento de datos y realizar análisis avanzados con mayor rapidez y eficiencia que nunca antes. La IA también ayuda a reducir los costos al proporcionar información precisa al mismo tiempo que reduce el tiempo necesario para llegar a un resultado final óptimo. Analítica avanzada . Las herramientas analíticas avanzadas permiten obtener insights profundos sobre los datos mediante la visualización, el descubrimiento y el aprendizaje automatizado (machine learning). Esta tecnología es invaluable porque le permite a los usuarios descubrir patrones complejos dentro de sus conjuntos de datos. Lo cual puede resultar en descubrimientos importantes sobre nuevas formas eficientes de hacer negocios. Información geográfica . El uso creciente del análisis geográfico ha transformado radicalmente la forma en que muchas organizaciones toman decisiones estratégicas relacionadas con su ubicación física actual o futura. Los mapas interactivos permiten ver gráficamente patrones espacialmente relevantes comunes entre varios conjuntos diferentes de datos en un solo lugar. Lo cual es invaluable para aquellas empresas interesadas en abrir sucursales o expandir su presencia geográfica globalmente.

