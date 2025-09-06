Evita hacer esto al calentar alimentos en el microondas: podría incrementar el consumo energético en casa

En muchos hogares el microondas es un aliado para calentar alimentos, pero con pequeños gestos se puede aprovechar mejor su uso y ahorrar energía.
Según la plataforma Precios Luz Hoy, calentar la comida en táperes con la tapa puesta no solo es seguro, sino que permite un calentamiento más rápido y eficiente. Indican que esta práctica puede suponer un ahorro de hasta el 25% de energía al año.
Otro consejo clave es desconectar el microondas cuando no se esté utilizando. Aunque parezca inofensivo, los electrodomésticos en stand-by siguen consumiendo electricidad, lo que se conoce como “gasto fantasma”.
Para reducirlo, basta con desenchufar el aparato o, más cómodamente, utilizar regletas con interruptor que permiten apagar varios dispositivos a la vez con solo pulsar un botón.
Este hábito no solo se aplica al microondas, también a la televisión y otros aparatos electrónicos que permanecen conectados las 24 horas.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) calcula que este consumo fantasma puede representar entre 100 y 150 euros al año por hogar en España, un gasto evitable con acciones simples.
Con estas prácticas fáciles de implementar, el ahorro energético en casa se vuelve más tangible y beneficioso para el bolsillo.
Qué tanta energía consume un microondas
El microondas es uno de los electrodomésticos más utilizados en los hogares españoles.
A pesar de su frecuente uso, no es de los que más energía consume en términos absolutos; sin embargo, su uso constante lo convierte en un foco importante para quienes buscan ahorrar y realizar un consumo más eficiente. Conocer cómo y cuándo utilizarlo permite optimizar su rendimiento y reducir el gasto energético.
Según el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía), el microondas permite un ahorro de hasta el 65% en la factura de la luz en comparación con el horno eléctrico.
Esto se debe a que calienta los alimentos de manera más rápida y directa, evitando pérdidas de energía en procesos largos de cocción.
Para controlar el gasto con este aparato, bastan algunos simples consejos: calentar la comida en recipientes adecuados, mantener la tapa puesta para acelerar el calentamiento y desconectar el microondas cuando no esté en uso.
Además, utilizar regletas con interruptor permite apagar varios electrodomésticos a la vez, eliminando el gasto fantasma que se produce cuando los aparatos permanecen conectados en stand-by.
Con estas prácticas, es posible aprovechar la comodidad del microondas sin comprometer el consumo energético, logrando un hogar más eficiente y una factura de luz más baja.
Qué electrodomésticos suelen gastar más energía
En el hogar, no todos los electrodomésticos consumen la misma cantidad de energía, y conocer cuáles son los que más impactan en la factura de luz permite tomar decisiones más inteligentes.
Entre los que consumen más energía se encuentran los aires acondicionados y calefactores eléctricos, especialmente cuando funcionan durante muchas horas al día.
Estos aparatos regulan la temperatura del hogar, pero su potencia y uso constante los convierten en los mayores responsables del gasto energético.
Otro grupo significativo son los electrodomésticos de cocción, como el horno eléctrico, la vitrocerámica y la placa de inducción.
Aunque los microondas y las ollas eléctricas consumen menos, la frecuencia de uso de hornos y cocinas tradicionales puede aumentar considerablemente la factura.
Los electrodomésticos con motor, como lavadoras, secadoras y frigoríficos, también son grandes consumidores de energía, sobre todo si son antiguos o de baja eficiencia. Los frigoríficos funcionan las 24 horas, y las secadoras requieren altas temperaturas para secar la ropa, lo que se traduce en un consumo elevado.
Por último, los aparatos en stand-by, como televisores, decodificadores o cargadores, generan el llamado gasto fantasma, que aunque individualmente sea pequeño, sumado representa entre 100 y 150 euros al año por hogar.