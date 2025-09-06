Tecno

Ethereum: cómo se ha movido en el mercado este día

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar una herramienta para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Por Armando Montes

Guardar
Ether es el token de
Ether es el token de Ethereum, una red basada en la tecnología blockchain que sirve de base para los famosos contratos inteligentes. (Infobae)

Ethereum es una plataforma digital que adopta la tecnología de cadena de bloques (blockchain) y expande su uso a una gran variedad de aplicaciones, mientras que ether es su criptomoneda nativa. En el mundo de las finanzas digitales es común que la criptomoneda sea llamada como la red, aunque en realidad no son lo mismo.

La plataforma ethereum, creada en el 2015 por el programador Vitalik Buterin, buscaba ser un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas sobre las que se pueden hacer contratos inteligentes (dAPPs)

Al igual que el bitcoin, el precio de ether se disparó en un corto periodo de tiempo. En enero de 2016, ether cotizaba alrededor de un dólar y actualmente tiene un máximo histórico de 4953.73 unidades.

Costo de la criptomoneda ethereum

La cotización de ethereum para hoy a las 09:30 horas (UTC) es de 4300.99 dólares, es decir, que la criptomoneda registró un cambio de -2.27% en el último día.

Por otro lado, registró un cambio de -0.15% con respecto a su valor hace una hora. En cuanto a su popularidad, se ubica en la posición #2.

La nueva era de Ether

Tras varios meses de retraso y con el temor de que ya nunca pasaría, finalmente el 15 de septiembre de 2022 Ethereum llevó a cabo su tan ansiada fusión o actualización al nuevo nivel 2.0 con la promesa de mejorar la experiencia de los usuarios de esta criptomoneda.

“The Merge”, inglés para “La Fusión”, es una transformación en la forma en que Ethereum procesa las transacciones y en cómo se crean nuevos tokens de Ether.

Representación de la criptomoneda Ether.
Representación de la criptomoneda Ether. (REUTERS)

Esta fusión se trata de la combinación de la cadena de bloques de Ethereum con una nueva cadena de bloques separada conocido como proof-of-stake, el cual reduce el consumo de energía de la cadena de bloques de Ethereum en un 99,9 %, según sus propios desarrolladores, lo que la vuelve más “amigable” con el ambiente al tiempo que las transacciones serían más baratas.

Sus defensores creen que la fusión hará que Ethereum resulte favorecido con respecto al máximo rival, Bitcoin, pues podría aumentar su uso.

En el proceso Proof Stake los propietarios de Ether bloquearán cantidades establecidas de sus criptomonedas para verificar nuevos registros en la cadena de bloques, ganando nuevas monedas además de su criptografía “participada”.

Temas Relacionados

CriptomonedasEthereumNoticiasLo último en tecnologíaMundo Fintech

Últimas Noticias

Criptomonedas: cuál es el valor de bitcoin este 6 de septiembre

La criptomoneda más popular del mercado de activos digitales

Criptomonedas: cuál es el valor

Cuál es el valor en el mercado de la criptomoneda tether este 6 de septiembre

Esta moneda digital se ha visto envuelta en diversas polémicas, principalmente por asegurar que cada token está respaldado por un dólar

Cuál es el valor en

Autores demandan a Apple por usar libros para entrenar a su inteligencia artificial

El caso contra Apple evidencia el creciente conflicto entre desarrolladores de inteligencia artificial y los titulares de derechos de autor

Autores demandan a Apple por

Glosario de tecnología: qué significa Business intelligence

Con el paso de los años es cada vez más difícil imaginar la vida sin tecnología, por lo que es necesario saber más de ella

Glosario de tecnología: qué significa

Elon Musk podría triplicar su fortuna: Tesla le ofrece bonificación de un billón de dólares

La propuesta surge en un momento crucial marcado por la feroz competencia tecnológica

Elon Musk podría triplicar su
ÚLTIMAS NOTICIAS
Mínimas de hasta 3 grados

Mínimas de hasta 3 grados pero sin lluvias: qué dice el pronóstico del tiempo del fin de semana en el AMBA

Se entregó uno de los sospechosos de haber participado del tiroteo que organizó una mujer contra su propia casa

Tras la crecida del río Carcarañá, comenzaron las tareas para evaluar los daños en la ex ruta 9

El presunto asesino serial de Jujuy fue sometido a nuevas pericias psiquiátricas tras hallarse a otras dos víctimas

Detuvieron a un joven en Mar del Plata por fomentar ataques de Hamas en redes sociales

INFOBAE AMÉRICA
El Ejército israelí pidió la

El Ejército israelí pidió la evacuación de Ciudad de Gaza antes de la anunciada ofensiva terrestre

Un congresista republicano afirmó que EEUU envió una señal “muy clara” al régimen chavista tras el despliegue de aviones en Puerto Rico

El último adiós a Giorgio Armani: miles de admiradores despedirán al ícono de la moda en Milán durante el fin de semana

Vecinos contra vecinos: el cruel sistema de vigilancia ciudadana en Nicaragua

Carlo Acutis, el “influencer de Dios” que será canonizado por el papa León XIV

TELESHOW
Joaquín Martínez, de La Voz:

Joaquín Martínez, de La Voz: “Dejé la comodidad de mi hogar para realizar mis sueños”

El Rufián, personal trainer de los famosos: “Entrenaba para recuperar a mi ex”

Juan Minujín, sobre Adulto, el reciente estreno que protagoniza: “Un silencio pueden ser muy narrativo también”

Andrea Politti recordó cómo fue el día que le ganó un Martín Fierro a Mirtha Legrand y Susana Giménez

La ingeniosa respuesta de Maxi López luego de que un negocio utilizara su imagen sin su consentimiento