Tecno

Este nuevo celular traduce idiomas en tiempo real, toma fotos acuáticas e integra Gemini en todas sus funciones

El nuevo smartphone combina diseño ultraligero, fotografía subacuática y traducción en tiempo real gracias a la integración nativa de Gemini

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
Oppo lanzó al mercado su
Oppo lanzó al mercado su nuevo modelo de celular. (Foto: Oppo)

La industria de los smartphones continúa evolucionando con dispositivos que combinan diseño, resistencia y funciones de inteligencia artificial. En esta ocasión, un nuevo modelo de gama media destaca por integrar de manera nativa Gemini, la plataforma de IA de Google.

Además, ahora este smartphone suma características que hasta hace poco parecían exclusivas de equipos de alta gama: traducción en tiempo real, fotografía subacuática y un sistema avanzado de iluminación para escenas nocturnas.

El Oppo Reno 14F trabajó con Google para implementar Gemini y obtener procesos como responder mensajes o resumir notas, funciones avanzadas de productividad, generación de contenido, traducción de idiomas sin conexión y un asistente en tiempo real para reuniones de trabajo o clases virtuales.

Batería de 6000 mAh. (Urban
Batería de 6000 mAh. (Urban Tecno)

Diseño del celular

El nuevo smartphone llega con un estilo denominado “Sirena Iridiscente”, inspirado en la corriente Mermaidcore que ha ganado popularidad en la moda y el diseño. La carcasa presenta un acabado prismático capaz de reflejar tonalidades cambiantes al contacto con la luz. A esto se suma un perfil ultradelgado de 7,69 milímetros y un peso de 180 gramos.

Además de la estética, incorpora bordes planos y un acabado ergonómico pensado para mejorar el agarre. De esta manera se busca equilibrar modernidad con comodidad, una combinación que se ha vuelto esencial para los usuarios que priorizan tanto la apariencia como la funcionalidad.

Fotografía acuática

Uno de los apartados más llamativos es el fotográfico. El equipo incluye un sensor principal Sony IMX882 de 50 megapíxeles con estabilización óptica, acompañado por una cámara ultra gran angular de 8MP y una cámara frontal de 32MP. El sistema promete capturar imágenes nítidas y con buena reproducción de color en distintos escenarios.

Cámara subacuática. (Coleccionista Minos)
Cámara subacuática. (Coleccionista Minos)

Su gran novedad es la posibilidad de grabar videos en resolución 4K bajo el agua, sin necesidad de fundas especiales. Según las especificaciones, soporta hasta dos metros de profundidad durante un máximo de 30 minutos, lo que abre nuevas posibilidades para capturar escenas en viajes o actividades recreativas.

Otra innovación es el Flash Pro AI, un sistema de doble lámpara que ofrece el doble de brillo en distancias cortas, permitiendo retratos y selfies más definidos en ambientes con poca iluminación.

Potencia, pantalla y autonomía

Este smartphone cuenta con un procesador Snapdragon 6 Gen 1 de 4 nanómetros, que mejora en un 35% la potencia de CPU y en un 30% la de GPU respecto a su generación anterior.

El equipo cuenta con 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno, junto con un sistema de refrigeración dual ultradelgado para evitar sobrecalentamientos en sesiones intensivas de juego o multitarea.

Flash IA para mejorar fotos
Flash IA para mejorar fotos con poca luz. (Coleccionista Minos)

La pantalla es AMOLED de 6,57 pulgadas con resolución FHD+, tasa de refresco de 120 Hz y brillo máximo de 1.400 nits. También incluye tecnologías como Adaptive Tone, que ajusta automáticamente los colores a la luz ambiental, y Splash Touch, que permite usar la pantalla incluso con los dedos mojados.

La batería de 6.000 mAh ofrece hasta dos días de autonomía, mientras que el sistema de carga rápida 45W SUPERVOOC completa la recarga en poco más de una hora. Con apenas 10 minutos conectado, proporciona alrededor de siete horas de llamadas o música.

Temas Relacionados

SmartphoneOppoGeminiLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo se vería Brad Pitt si fuera de México, según la inteligencia artificial

El famoso actor estadounidense luciría vestuario tradicional mexicano, adaptando su estilo a trajes típicos, colores y bordados representativos de la cultura del país

Cómo se vería Brad Pitt

Cómo saber si están usando tu cuenta de Netflix sin autorización

Detectar perfiles extraños, cambios en el historial y bloqueos de sesión es esencial para cortar el uso indebido. Consejos de seguridad y recuperación para no dejar tu cuenta expuesta a fraudes digitales

Cómo saber si están usando

Cómo saber en segundos si la app que descargaste tiene virus

Los celulares suelen mostrar señales claras cuando una aplicación peligrosa se instala sin permiso

Cómo saber en segundos si

WhatsApp renovará su apariencia en iOS 26 con el efecto visual Liquid Glass

Usuarios que prueban la beta de WhatsApp ya experimentan menús y botones con transparencias, mientras la aplicación ajusta detalles para salvaguardar la legibilidad y la accesibilidad en toda la gama de dispositivos Apple

WhatsApp renovará su apariencia en

Estos camiones pueden determinar si has bebido alcohol para evitar accidentes en carretera

Asimismo, detectan peatones y ciclistas, y emiten alertas de frenado cuando la distancia con otros vehículos es muy corta

Estos camiones pueden determinar si
ÚLTIMAS NOTICIAS
Mercados: el riesgo país superó

Mercados: el riesgo país superó los 900 puntos antes de las elecciones bonaerenses

Cayó en Córdoba un jubilado acusado de abusar del hijo de su ex mujer en Santa Fe: estuvo prófugo 3 meses

La conexión entre el cerebro y el corazón: cómo las emociones impactan en la salud cardiovascular

¿Qué pasa si como los “hilitos blancos” de la banana?

Elecciones Bonaerenses: qué espera JP Morgan para el dólar y las tasas del día después según el resultado de los comicios

INFOBAE AMÉRICA
Qué leer esta semana: el

Qué leer esta semana: el libro de la vieja, secretos de Fangio y una “espía” en la Unión Soviética

Daniel Noboa vinculó el asesinato de Miguel Uribe Turbay con estructuras criminales regionales

Crisis de gobierno en el Reino Unido: Starmer remodelará su gabinete tras la renuncia de su viceprimera ministra

La Corte Constitucional aprobó parcialmente el referéndum impulsado por Noboa

“Agárrame, por favor”: la súplica de un niño rescatado tras el accidente que dejó 16 muertos en Lisboa

TELESHOW
Euge Quevedo enfrentó las críticas

Euge Quevedo enfrentó las críticas tras cantar el himno en la despedida de Lionel Messi: “Es fácil desde tu casa”

La travesía mediterránea de Floppy Tesouro: “El verano mejor se vive en bikini y con sol”

Los homenajes familiares a Romina Yan el día en que hubiera cumplido 51 años: “Te amamos siempre, mamita”

Marcela Tauro contó la insólita propuesta que le hizo un exnovio: “Hacía 30 años que no lo veía”

Noche de emociones y reencuentros: las postales de la familia Nara en la despedida de Lionel Messi del Monumental