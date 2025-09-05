Este nuevo celular traduce idiomas en tiempo real, toma fotos acuáticas e integra Gemini en todas sus funciones

Oppo lanzó al mercado su nuevo modelo de celular. (Foto: Oppo)

La industria de los smartphones continúa evolucionando con dispositivos que combinan diseño, resistencia y funciones de inteligencia artificial. En esta ocasión, un nuevo modelo de gama media destaca por integrar de manera nativa Gemini, la plataforma de IA de Google.

Además, ahora este smartphone suma características que hasta hace poco parecían exclusivas de equipos de alta gama: traducción en tiempo real, fotografía subacuática y un sistema avanzado de iluminación para escenas nocturnas.

El Oppo Reno 14F trabajó con Google para implementar Gemini y obtener procesos como responder mensajes o resumir notas, funciones avanzadas de productividad, generación de contenido, traducción de idiomas sin conexión y un asistente en tiempo real para reuniones de trabajo o clases virtuales.

Batería de 6000 mAh. (Urban Tecno)

Diseño del celular

El nuevo smartphone llega con un estilo denominado “Sirena Iridiscente”, inspirado en la corriente Mermaidcore que ha ganado popularidad en la moda y el diseño. La carcasa presenta un acabado prismático capaz de reflejar tonalidades cambiantes al contacto con la luz. A esto se suma un perfil ultradelgado de 7,69 milímetros y un peso de 180 gramos.

Además de la estética, incorpora bordes planos y un acabado ergonómico pensado para mejorar el agarre. De esta manera se busca equilibrar modernidad con comodidad, una combinación que se ha vuelto esencial para los usuarios que priorizan tanto la apariencia como la funcionalidad.

Fotografía acuática

Uno de los apartados más llamativos es el fotográfico. El equipo incluye un sensor principal Sony IMX882 de 50 megapíxeles con estabilización óptica, acompañado por una cámara ultra gran angular de 8MP y una cámara frontal de 32MP. El sistema promete capturar imágenes nítidas y con buena reproducción de color en distintos escenarios.

Cámara subacuática. (Coleccionista Minos)

Su gran novedad es la posibilidad de grabar videos en resolución 4K bajo el agua, sin necesidad de fundas especiales. Según las especificaciones, soporta hasta dos metros de profundidad durante un máximo de 30 minutos, lo que abre nuevas posibilidades para capturar escenas en viajes o actividades recreativas.

Otra innovación es el Flash Pro AI, un sistema de doble lámpara que ofrece el doble de brillo en distancias cortas, permitiendo retratos y selfies más definidos en ambientes con poca iluminación.

Potencia, pantalla y autonomía

Este smartphone cuenta con un procesador Snapdragon 6 Gen 1 de 4 nanómetros, que mejora en un 35% la potencia de CPU y en un 30% la de GPU respecto a su generación anterior.

El equipo cuenta con 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno, junto con un sistema de refrigeración dual ultradelgado para evitar sobrecalentamientos en sesiones intensivas de juego o multitarea.

Flash IA para mejorar fotos con poca luz. (Coleccionista Minos)

La pantalla es AMOLED de 6,57 pulgadas con resolución FHD+, tasa de refresco de 120 Hz y brillo máximo de 1.400 nits. También incluye tecnologías como Adaptive Tone, que ajusta automáticamente los colores a la luz ambiental, y Splash Touch, que permite usar la pantalla incluso con los dedos mojados.

La batería de 6.000 mAh ofrece hasta dos días de autonomía, mientras que el sistema de carga rápida 45W SUPERVOOC completa la recarga en poco más de una hora. Con apenas 10 minutos conectado, proporciona alrededor de siete horas de llamadas o música.