Tecno

WhatsApp soluciona una falla de seguridad en dispositivos Apple

El ataque estuvo activo durante tres meses y afectó a decenas de personas

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

Guardar
No es la primera vez
No es la primera vez que WhatsApp enfrenta intentos de espionaje de alto nivel. (Reuters)

WhatsApp ha corregido una peligrosa vulnerabilidad en sus aplicaciones para iOS y Mac, utilizada recientemente para atacar a usuarios seleccionados de dispositivos Apple. La falla, catalogada oficialmente como CVE-2025-55177, se relaciona con un sofisticado ataque diseñado para obtener acceso y robar información confidencial directamente desde los equipos afectados.

La situación generó preocupación debido a la combinación de esta brecha con otra detectada en el propio sistema operativo de Apple, CVE-2025-43300, que la compañía corrigió la semana anterior.

Ataque sofisticado dirigido a usuarios específicos

Especialistas en ciberseguridad, entre ellos Donncha Ó Cearbhaill, jefe del Security Lab de Amnistía Internacional, calificaron la campaña como un ejemplo de espionaje avanzado. Según sus investigaciones, el ataque estuvo activo durante tres meses y afectó a decenas de personas que, en su mayoría, pertenecen a grupos específicos con perfiles de alto interés para los atacantes.

Apple. (Reuters)
Apple. (Reuters)

La principal característica de este incidente radica en la llamada técnica “zero-click”, que permite comprometer un dispositivo sin requerir interacción directa de la víctima. De este modo, los agresores pudieron encadenar ambas vulnerabilidades e introducir un exploit malicioso a través de WhatsApp, con la capacidad de acceder y extraer información, incluidas comunicaciones privadas del usuario.

El ataque resultó especialmente peligroso por no requerir que el usuario abriera enlaces ni descargara archivos, lo que complica su detección y aumenta el riesgo potencial para cualquier persona seleccionada como objetivo. Según Ó Cearbhaill, WhatsApp notificó a quienes se vieron afectados y les informó que sus mensajes y datos pudieron haber quedado comprometidos.

Por el momento, ni Meta —propietaria de WhatsApp— ni Apple han podido identificar de manera definitiva al grupo o empresa responsable de estos ataques. Aunque ha trascendido la implicación de menos de 200 usuarios afectados a nivel mundial, la naturaleza selectiva y dirigida de la campaña sugiere la intervención de grupos con altas capacidades técnicas, posiblemente vinculados al sector del spyware profesional.

Meta. (Reuters)
Meta. (Reuters)

Medidas adoptadas, precedentes y prevención futura

Meta confirmó que, tras detectar la vulnerabilidad, se procedió a parchear el problema hace algunas semanas y que, posteriormente, se enviaron notificaciones personalizadas a los usuarios potencialmente afectados. Margarita Franklin, portavoz de la compañía, indicó que el equipo de seguridad continúa monitoreando posibles intentos similares y mantendrá la comunicación directa con la comunidad en caso de incidentes futuros.

No es la primera vez que WhatsApp enfrenta intentos de espionaje de alto nivel. En 2019, más de 1.400 usuarios sufrieron ataques dirigidos a través del famoso software Pegasus, desarrollado por la empresa NSO Group. Este caso terminó con una sentencia judicial contra la firma israelí, que debió pagar USD 167 millones en concepto de daños a WhatsApp.

Asimismo, a principios de este año, la plataforma bloqueó otra campaña de spyware destinada a periodistas y miembros de la sociedad civil en Italia, desatada por la utilización de herramientas desarrolladas por Paragon.

Representación de un hacker. (Unsplash)
Representación de un hacker. (Unsplash)

El creciente interés de grupos especializados en explotar vulnerabilidades previamente desconocidas, conocidas como “zero-day”, ha provocado que las grandes tecnológicas intensifiquen inversiones en seguridad y actualización de sus productos. En consecuencia, tanto WhatsApp como Apple recomiendan a todos los usuarios mantener siempre sus sistemas y aplicaciones actualizados, ya que una actualización oportuna puede ser la diferencia entre proteger la información personal y quedar expuesto a amenazas invisibles.

La reciente reacción de WhatsApp ante este incidente refuerza el valor de una respuesta rápida y transparente frente a riesgos complejos, y subraya la importancia de la cooperación entre compañías tecnológicas y organizaciones de derechos humanos para salvaguardar la privacidad de los usuarios en el entorno digital actual.

Temas Relacionados

WhatsappAppleHackersCiberseguridadTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Estetoscopio con IA detecta problemas cardíacos en 15 segundos

Los pacientes examinados con el estetoscopio inteligente tuvieron hasta el triple de probabilidades de recibir un diagnóstico correcto de fibrilación auricular

Estetoscopio con IA detecta problemas

Cuál es el método correcto para limpiar la pantalla del televisor o el monitor de computadora

Es importante conocer y aplicar la técnica adecuada para limpiar este tipo de dispositivos, evitando riesgos y conservando su funcionalidad

Cuál es el método correcto

Apple está desarrollando un buscador con IA para competir con OpenAI y Perplexity

La compañía planea integrar este motor de búsqueda en su asistente de voz Siri

Apple está desarrollando un buscador

Sony convierte en suscripción una función gratuita en los Xperia

Monitor & Control ofrecía la posibilidad de conectar prácticamente cualquier teléfono Android o iPhone a una cámara Sony vía USB-C o adaptadores HDMI

Sony convierte en suscripción una

Aprender idiomas con inteligencia artificial: las mejores opciones desde tu celular

Herramientas como Google Traductor, ChatGPT y Gemini transforman el móvil en un profesor portátil disponible las 24 horas

Aprender idiomas con inteligencia artificial:
ÚLTIMAS NOTICIAS
La víctima del ex fiscal

La víctima del ex fiscal Julio Castro exige ser informada sobre sus salidas transitorias y pide protección

Otro golpe a la TV ilegal: vendían accesos a packs premium de la televisión por cable

Fijaron una audiencia clave para que la Justicia se pronuncie sobre la imprescriptibilidad de la corrupción

Alertan que el almacenamiento subterráneo de carbono tiene un límite menor al estimado: las consecuencias

Quién es Cristian Mercatante, el ex participante de El Bar herido en el acto de Milei en Moreno

INFOBAE AMÉRICA
Estados Unidos incautó 13.000 barriles

Estados Unidos incautó 13.000 barriles de químicos para metanfetamina que iban de China a México

El OIEA advirtió que Irán aceleró su ritmo de producción de uranio enriquecido al 60%

La viceprimera ministra británica Angela Rayner admitió irregularidades en la compra de una vivienda

Bolivia confirmó la deportación desde Estados Unidos de un ex ministro del Gobierno de Jeanine Áñez

Cómo 18 países lograron frenar delitos digitales masivos gracias a la innovación tecnológica

TELESHOW
Gimena Accardi habló de su

Gimena Accardi habló de su separación: “Con Nico Vázquez nos amamos; él y su familia me acompañan”

La publicación de Mauro Icardi que encendió las alarmas por un detalle que lo vincula con Wanda Nara

El desmayo al aire de una mujer que acusa a la madre de Ayelén Paleo de estafarla: “Me quitaba el 70% de lo que ganaba”

Marta Fort mostró los avances de su flamante departamento de soltera: “Lo primero que instalé”

Camilota fulminó a Charlotte Caniggia y la dejó expuesta en vivo: “Pensé que era copada”