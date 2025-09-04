Tecno

Cómo ver por internet el eclipse lunar total del 7 de septiembre de 2025

En el momento cumbre de este fenómeno, la Luna se tornará roja, también conocida como ‘luna de sangre’

Renzo Gonzales

Por Renzo Gonzales

Guardar
Un eclipse lunar tiene lugar
Un eclipse lunar tiene lugar cuando la Tierra se posiciona justo entre el Sol y la Luna. (AP)

El próximo domingo 7 de septiembre, parte del planeta podrán observar un fenómeno astronómico: un eclipse lunar total teñirá la luna llena de un intenso color rojo, conocido popularmente como ‘luna de sangre’.

Mientras que en gran parte de Europa occidental el acontecimiento será visible solo de manera parcial, quienes se encuentren en el este de África, Oriente Medio, varias zonas de Asia y el oeste de Australia tendrán la oportunidad de contemplar el eclipse en su totalidad, presenciando todas sus fases.

Dado que millones de personas no podrán presenciar este fenómeno astronómico debido a su ubicación o las condiciones climáticas, se llevará a cabo una serie de transmisiones en directo. Te mostramos las más relevantes.

¿Cómo ver por internet el eclipse lunar?

El portal especializado Time and Date iniciará su transmisión en vivo a las 16:00 UTC (tiempo universal coordinado). Esta mostrará la observación del eclipse desde distintos puntos de la Tierra.

Por su parte, el canal de YouTube Virtual Telescope Project, dirigida por el astrofísico Gianluca Masi, mostrará en directo la visibilidad del eclipse desde Roma, Italia, a partir de las 17:45 UTC.

Fases del eclipse lunar: horas y momentos clave

Para quienes deseen seguir el evento desde el primer instante, la fase penumbral, donde la Luna comienza su desplazamiento por la parte más tenue de la sombra terrestre, iniciará a las 15:28 UTC.

Una hora más tarde, a las 16:27 UTC, arrancará la etapa del eclipse parcial: la Luna entrará en la sombra central de la Tierra, la umbra, y empezará a oscurecerse de manera visible.

Finalmente, se producirá la fase de eclipse total a las 17:30 UTC, cuando la totalidad de la cara lunar recibirá únicamente la luz filtrada por la atmósfera de la Tierra, mostrando el característico tono rojizo asociado a la ‘Luna de sangre’.

Instantes antes de la fase
Instantes antes de la fase total del eclipse lunar total. (Europa Press)

¿En qué consiste un eclipse lunar y la “luna de sangre”?

Un eclipse lunar tiene lugar cuando la Tierra se posiciona justo entre el Sol y la Luna, interrumpiendo el paso de la luz solar y generando una sombra que oscurece la superficie lunar. Existen tres clases principales: el eclipse total (la Luna se cubre completamente con la sombra terrestre y suele enrojecerse), el parcial (solo una porción cae en la sombra) y el penumbral, que provoca solamente un leve oscurecimiento muy sutil.

Durante la fase total, la Luna adquiere un tono rojizo intenso. Esta coloración, conocida como “luna de sangre”, es consecuencia directa de la dispersión de Rayleigh: “A lo largo de la historia, la gente lo consideró un mal presagio. Pero en realidad, es simplemente la refracción de la luz a través de la atmósfera terrestre, el mismo efecto que nos da los atardeceres rojos”, de acuerdo a las declaraciones del Dr. Edward Bloomer, astrónomo del Real Observatorio de Greenwich, recogidas por la BBC.

En este proceso, la atmósfera de la Tierra dispersa la luz azul, permitiendo que los rayos rojos lleguen hasta la Luna y la iluminen de manera peculiar. De este modo, se puede afirmar que durante el eclipse, la Luna se alumbra con los amaneceres y atardeceres de la Tierra.

Eclipse lunar al amanecer. (Reuters)
Eclipse lunar al amanecer. (Reuters)

Recomendaciones para observar el eclipse

Para quienes quieran disfrutar del eclipse, será esencial buscar un lugar con una vista amplia del horizonte, idealmente un mirador o una colina alta si se está en una ciudad. Los eclipses lunares pueden observarse sin riesgo con la vista desnuda, ya que la luz no tiene la intensidad necesaria para dañar los ojos.

Sin embargo, usar binoculares o telescopio aportará un nivel de detalle mayor. La presencia de nubes podría impedir la visibilidad, por lo que se recomienda consultar el pronóstico del tiempo con antelación. A diferencia de los eclipses solares, no es preciso tomar precauciones especiales para la protección ocular durante un eclipse lunar.

Temas Relacionados

eclipse lunarluna de sangrestreamingen vivoTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Apple lanzaría un iPad plegable en 2028

El dispositivo llegaría equipado con una pantalla de entre 18 y 20 pulgadas, una medida que supera la dimensión de la mayoría de los portátiles disponibles en el mercado

Apple lanzaría un iPad plegable

WhatsApp para personas mayores: cómo se configura la aplicación móvil de forma fácil

Uno de los cambios más importantes es ajustar el tamaño de la letra del celular, ya que esto mejora la lectura de los mensajes y disminuye el esfuerzo visual

WhatsApp para personas mayores: cómo

Ranking semanal de Webtoons: cuáles son los más populares

Conoce las historias favoritas de las personas de esta semana

Ranking semanal de Webtoons: cuáles

Colombia vs. Bolivia: quién va a ganar el partido según la IA

En todos los escenarios analizados, la favorita es la selección colombiana, dado que llega con un mejor rendimiento en los últimos encuentros y cuenta con jugadores de mayor experiencia internacional

Colombia vs. Bolivia: quién va

Estos son los nombres más populares de niñas para un bebé nacido en septiembre de 2025

La decisión suele implicar la evaluación de factores como la tradición familiar, la influencia de tendencias actuales, la sonoridad, el significado y la originalidad. Además, los padres consideran referencias culturales y la facilidad de adaptación del nombre en distintos lugares

Estos son los nombres más
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un motociclista fue atropellado por

Un motociclista fue atropellado por un auto, el otro conductor escapó y ahora buscan testigos para dar encontrarlo

La CNV simplifica la normativa para el mercado de capitales: cuáles serán los cambios para los inversores

Cristina Kirchner tildó a Milei de “cobarde” y “cara de piedra” y pidió que la gente vaya a votar el domingo

Axel Kicillof: “No podemos votar al que está destruyendo el país”

Uno por uno: cómo votaron los senadores el rechazo al veto de la ley de emergencia en discapacidad

INFOBAE AMÉRICA
Ratas entrenadas en Tanzania ayudan

Ratas entrenadas en Tanzania ayudan a salvar vidas: detectan explosivos, desaparecidos y tuberculosis

Tras casi 50 años, recuperan patentes originales de Alfred Nobel ocultas en una casa de verano en Suecia

Estados Unidos y Panamá urgen a la ONU a autorizar una nueva fuerza multinacional en Haití frente al violento avance de las pandillas

Los tres animales más ruidosos del planeta viven bajo el agua y sorprenden a la ciencia por su poder sonoro

Ucrania solicitó ante la ONU el despliegue de una “misión militar de aliados sobre el terreno” para detener la invasión rusa

TELESHOW
Ángela Torres reveló las consecuencias

Ángela Torres reveló las consecuencias de su relación con Rusherking: “Vivía fingiendo que era millonaria”

Dolor en el mundo de la radio por la muerte de Mariano Twerski: el productor y periodista tenía 54 años

La China Suárez mostró el picnic que armó para sus hijos en el jardín de su casa con postres y galletitas turcas

Chechu Bonelli habló por primera vez tras su separación de Darío Cvitanich: “Estoy recuperando mi esencia”

Cachete Sierra y Fio Giménez a puro amor y baile en las playas de Miami