Tecno

Steam regala para siempre este juego en el que debes conducir hasta el fin del mundo

El juego invita a recorrer Estados Unidos de costa a costa con una historia cargada de introspección y música envolvente

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
15/11/2024 Logo de Steam POLITICA INVESTIGACIÓN
15/11/2024 Logo de Steam POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA VALVE

La plataforma de videojuegos Steam sigue sorprendiendo a sus usuarios con lanzamientos gratuitos que se pueden canjear y conservar para siempre. En esta ocasión, la compañía ha puesto a disposición de toda su comunidad el título “Road Trip to the End of the World”, un juego que combina narrativa, exploración y largas rutas en carretera, pensado para quienes disfrutan de experiencias introspectivas y emocionales.

Para reclamar esta entrega, los jugadores solo necesitan contar con una cuenta activa en Steam. Una vez dentro de la tienda digital, basta con ingresar a la ficha oficial del título y pulsar en el botón “añadir a la biblioteca”. Con este simple paso, el juego quedará registrado en el catálogo personal del usuario, lo que significa que podrá descargarlo y jugarlo cuando quiera, sin límite de tiempo y sin costo alguno.

A diferencia de las promociones temporales que permiten acceder a un título solo durante algunos días, esta iniciativa asegura que el juego pase a formar parte del inventario de manera permanente, siempre que se canjee dentro del periodo habilitado por Steam.

Road Trip to the End
Road Trip to the End of the World. (Steam)

Una aventura narrativa en carretera

“Road Trip to the End of the World” invita a los jugadores a embarcarse en un viaje por carretera a lo largo de Estados Unidos, atravesando miles de kilómetros desde la costa Atlántica hasta la costa del Pacífico. En esta travesía, los protagonistas enfrentarán no solo el desgaste físico y el cansancio propio de un viaje tan extenso, sino también una fuerte carga emocional y reflexiva que acompaña la narrativa.

El título se centra en la experiencia personal de sus personajes, con un ritmo pausado, cargado de introspección y acompañado de una banda sonora cuidada que potencia la inmersión en cada etapa del recorrido. Más que acción o competitividad, este juego propone un enfoque diferente: detenerse a observar, escuchar y sentir la historia que se va desarrollando en cada carretera recorrida.

Road Trip to the End
Road Trip to the End of the World. (Steam)

La diversidad de la biblioteca de Steam

Con esta iniciativa, Steam refuerza su estrategia de ofrecer experiencias variadas para todos los gustos. La plataforma no solo destaca por su enorme popularidad entre los jugadores de PC, sino también por la diversidad de su catálogo, que incluye desde grandes producciones de acción y aventuras hasta títulos de gestión, simuladores, juegos independientes y propuestas narrativas como la de “Road Trip to the End of the World”.

En los últimos años, la compañía ha mantenido la costumbre de lanzar promociones que permiten acceder de manera gratuita a videojuegos de diferentes géneros. Este modelo no solo aumenta la visibilidad de desarrolladores independientes, sino que también fideliza a millones de jugadores que encuentran en Steam un espacio con alternativas casi infinitas.

Road Trip to the End
Road Trip to the End of the World. (Steam)

Una oportunidad para ampliar la colección

Para quienes disfrutan de las experiencias narrativas, este nuevo regalo representa la ocasión ideal para probar un título que de otro modo podría pasar desapercibido en medio de un catálogo tan amplio. Además, al tratarse de un juego gratuito y permanente, no hay riesgos de perderlo una vez que se haya agregado a la biblioteca personal.

Con “Road Trip to the End of the World”, Steam recuerda nuevamente que su plataforma es más que un simple servicio de distribución digital: es también un espacio para descubrir nuevas formas de jugar y explorar historias distintas. Y lo mejor de todo, en esta oportunidad, sin gastar un solo dólar.

Temas Relacionados

SteamVideojuegoLo último en tecnología

Últimas Noticias

Estafadores usan correos falsos de DocuSign para robar cuentas de Apple Pay

Los delincuentes adoptan la imagen y el lenguaje corporativo de empresas reconocidas: Apple, Netflix y Expedia, entre otras

Estafadores usan correos falsos de

Siete carreras que puedes estudiar antes de 2030 para trabajar en inteligencia artificial

La ingeniería de prompts para la IA cumple un papel similar al que tuvo la programación en los primeros años de internet. Este trabajo se centra en crear indicaciones precisas que orienten el desempeño de herramientas como ChatGPT

Siete carreras que puedes estudiar

Cómo recuperar mensajes borrados en WhatsApp con un método sencillo en Android

El historial de notificaciones de Android permite leer mensajes de WhatsApp borrados sin necesidad de instalar aplicaciones externas

Cómo recuperar mensajes borrados en

YouTube Premium endurece reglas: el plan familiar será solo para quienes vivan en la misma casa

Google empieza a restringir el uso compartido de YouTube Premium fuera del mismo domicilio

YouTube Premium endurece reglas: el

En qué consiste el fraude del “sí” al contestar una llamada telefónica y cómo evitar caer en la trampa

Esta modalidad de estafa implica que ciberdelincuentes graben la voz de la víctima para utilizar esa confirmación en transacciones bancarias, contratación de servicios o suplantación de identidad, entre otros delitos

En qué consiste el fraude
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cómo es el nuevo centro

Cómo es el nuevo centro médico inaugurado en Pilar para abordar más de 40 especialidades

Asociaciones de abogados le reclamaron a Javier Milei el envío de pliegos para cubrir vacantes judiciales

Cuándo se conocerán los primeros resultados de las elecciones en la provincia de Buenos Aires

A seis meses del temporal en Bahía Blanca, comenzó la reconstrucción de los puentes destruidos por la inundación

Ricardo Lorenzetti: “La Argentina necesita un cambio profundo en sus instituciones”

INFOBAE AMÉRICA
Merz intenta evitar que la

Merz intenta evitar que la pelea por el presupuesto detone el Gobierno en Alemania

Macron anunció que Europa está dispuesta a ofrecer garantías de seguridad a Ucrania en caso de un acuerdo de paz

Protestas en Estambul: miles de personas se manifestaron contra la destitución de un referente de la oposición a Erdogan

Trump pidió a Hamas la liberación de todos los rehenes con vida para un alto el fuego en Gaza

Radiohead anuncia su regreso a los escenarios con una gira europea de 20 conciertos

TELESHOW
Mauro Icardi volvió a apuntar

Mauro Icardi volvió a apuntar contra Wanda Nara por la tenencia de sus hijas: “De 40 días, estuvo afuera 36″

Mirtha Legrand recordó a Antonio Gasalla a casi seis meses de su muerte con un emotivo video de La Abuela

Las increíbles imágenes de las vacaciones de Ángel de Brito en Europa: “Ahora, Londres”

Fede Bal confirmó que está iniciando una relación con Evelyn Botto: “Tenemos que romper con la palabra novio”

El emotivo mensaje de Nico Vázquez a Lionel Messi por ir a ver Rocky: “Nos regaló una noche que jamás voy a olvidar”