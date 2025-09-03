Tecno

Bitcoin: cuál es la cotización de esta criptomoneda

El bitcoin fue creado por Satoshi Nakamoto en el 2008 y arrancó sus operaciones oficialmente el 3 de enero de 2009 con “el bloque de génesis” de 50 monedas

Por Armando Montes

Guardar
Bitcoin, la criptomoneda más popular
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, ha sido impulsada por empresarios como Elon Musk, en donde su uso es legal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bitcoin fue la primera criptomoneda que salió al mercado. Ideada por Satoshi Nakamoto en 2008, esta divisa digital promovía un ideal libertario y buscaba poner en jaque a las instituciones monetarias y financieras tradicionales luego de la crisis financiera global que se vivió ese año.

La victoria electoral de Donald Trump significó un movimiento positivo para las principales criptomonedas del mercado. A finales de 2024, bitcoin registró un nuevo máximo histórico que logró superar los 107.000 dólares por unidad, después de que el presidente estadounidense reiteró su idea de crear una reserva estratégica de la criptodivisa en Estados Unidos.

Las divisas digitales serán un foco de atención durante este año, las iniciativas del presidente de Estados Unidos y el desarrollo de nuevos modelos de inteligencia artificial fungirán un papel importante en la cotización de estos activos. Después del lanzamiento del nuevo modelo de IA chino DeepSeek, BTC y otras criptos cayeron en la mayoría de los mercados de valores.

Representaciones físicas de varias criptomonedas
Representaciones físicas de varias criptomonedas sobre la placa base de un ordenador(EFE/Sedat Suna)

Precio de bitcoin

El costo de la criptomoneda de bitcoin para hoy a las 09:00 horas (UTC) es de 111083.64 dólares por unidad.

Esto quiere decir que el activo digital tuvo un cambio del 0.79% en las últimas 24 horas , así como una variación del 0.19% enlos últimos 60 minutos.

Actualmente, bitcoin se encuentra en el lugar #1 de popularidad en el mercado digital. Cabe mencionar que el máximo histórico que ha alcanzado esta moneda digital es de 124457.12 dólares por unidad.

El flujo histórico de inversiones impulsa a bitcoin a máximos nunca antes vistos

En marzo del año pasado el bitcoin ha logrado un nuevo máximo histórico, superando los valores anteriores y reafirmándose como la criptomoneda más importante en el mercado, acercándose a los 73 mil dólares. Este récord se obtuvo en medio de un flujo sin precedentes de inversiones hacia las criptomonedas, un acontecimiento notable para el sector financiero digital.

El aumento en el valor de bitcoin ocurre en un contexto donde hay un entrante masivo de capital hacia las criptomonedas, lo que indica un creciente interés y confianza de los inversores en estos activos. La subida del precio beneficia no solo a bitcoin sino que también tiene un impacto positivo en el mercado de las criptomonedas en general, favoreciendo una mayor estabilidad y visibilidad, de acuerdo a un análisis de Bloomberg.

Expertos financiaron este aumento a diferentes factores, como la adopción institucional de las criptomonedas, la búsqueda de alternativas de inversión debido a la incertidumbre económica mundial y la innovación continua en la tecnología blockchain que respalda a bitcoin y otras divisas digitales. Esta combinación de factores ha creado un entorno propicio para el crecimiento continuo en el valor de Bitcoin.

Cómo adquirirlas

Para adquirirlas e intercambiarlas se utilizan portales especializados. Su valor varía en función de la oferta, de la demanda y del compromiso de los mineros, por lo que puede cambiar más rápido que el dinero tradicional, pero mientras más gente esté interesada y quiera comprar determinada moneda, mayor será su precio.

Un cajero para comprar
Un cajero para comprar criptomonedas. (EFE/Cristobal Herrera)

No obstante, quien invierte en este tipo de monedas digitales debe tener muy claro que esta forma trae consigo un elevado riesgo al capital, pues, así como puede haber un incremento, también puede tener inesperadamente un desplome y acabar con los ahorros de sus usuarios.

Para almacenarlas, los usuarios deben contar con un monedero digital o wallet, que en realidad es un software a través del cual es posible guardar, enviar y hacer transacciones de las criptomonedas. En realidad, este tipo de monederos sólo guarda las claves que marcan la propiedad y el derecho de una persona sobre cierta criptomoneda, por lo que estos códigos son los que en realidad se deben proteger.

Temas Relacionados

CriptomonedasBitcoinNoticiasLo último en tecnologíaMundo Fintech

Últimas Noticias

Este es el valor de la criptomoneda tether este 3 de septiembre

Fue la primera moneda virtual de tipo stablecoin que se dio a conocer y actualmente es la tercera más usada

Este es el valor de

Así puedes convertir tu TV LG en el centro artístico de la sala

Para utilizar Gallery+ es importante que el televisor LG cuente con la última versión de webOS

Así puedes convertir tu TV

¿Cuál es el verdadero significado de tecnología?

La tecnología es algo que puede parecer complicada pero en realidad es más simple si se le dedican unos minutos para aprender sobre ella

¿Cuál es el verdadero significado

MrBeast planea tener su propia compañía telefónica, al estilo de Luisito Comunica

De acuerdo con un documento filtrado, el proyecto podría ver la primera luz en 2026

MrBeast planea tener su propia

Consiguen manipular a ChatGPT para que haga cosas que no debe

Un equipo demostró que incluso los sistemas con filtros diseñados para evitar respuestas riesgosas pueden ser convencidos de quebrantar sus propias reglas

Consiguen manipular a ChatGPT para
ÚLTIMAS NOTICIAS
Para qué sirve tirar sal

Para qué sirve tirar sal y bicarbonato de sodio al inodoro

Lo detuvieron por abusar de su hijastra y los presos lo atacaron a golpes cuando llegó a la celda

Vidal le empieza a dar forma al PRO rebelde y comenzó una recorrida para apoyar a los candidatos que compiten contra LLA

Buscan desesperadamente a una adolescente en Mar del Plata que dejó una nota y se fue de su casa

Juicio por corrupción en un penal de Salta: un ex interno reconoció que obtuvo beneficios a cambio de dinero

INFOBAE AMÉRICA
Represión en Indonesia: al menos

Represión en Indonesia: al menos 10 muertos y miles de detenidos tras diez días de protestas contra el Congreso

Crisis política en Tailandia: el primer ministro interino presentó un decreto para disolver el Parlamento

Rusia lanzó un ataque masivo con más de 500 drones y 24 misiles contra Ucrania: al menos 5 heridos

Ecuador advirtió que el Cartel de los Soles estaría operando en el país a través de bandas criminales locales

Tras la operación de EEUU en el Caribe, María Corina Machado aseguró que el régimen de Maduro está al borde del colapso

TELESHOW
Se estrena Verano Trippin: Zoe

Se estrena Verano Trippin: Zoe Hochbaum y Miranda de la Serna en un viaje iniciático y la pérdida de la inocencia

Natalia Oreiro presentó su película La mujer de la fila: el deslumbrante look que eligió y la compañía de Ricardo Mollo

Un triple empate sorprendió en La Voz Argentina y dejó fuera a un participante del Team Luck Ra

La Tora Villar se quebró en llanto al hablar de su separación de Maxi Kilates: “No quiero llorar”

La respuesta de Carmen Barbieri ante los rumores de romance entre Fede Bal y Evelyn Botto