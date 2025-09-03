Apple declara obsoletos estos dispositivos: desde un icónico iPhone hasta un MacBook Pro

Apple actualiza su lista de dispositivos obsoletos e impacta a usuarios de MacBook Air, MacBook Pro y iPhone 8. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apple actualizó recientemente su lista de dispositivos considerados obsoletos. Esta decisión impacta tanto a usuarios como al ecosistema tecnológico en general, ya que involucra productos emblemáticos, Esta decisión impacta tanto a usuarios como al ecosistema tecnológico en general, ya que involucra productos emblemáticos, como el caso del iPhone 8.

Esta es una decisión que toma continuamente la empresa con aquellos productos que dejaron de venderse en tiendas desde hace más de 7 años y que ya no cuentan con soporte ni reparaciones.

Una vez que un producto entra en esta categoría, Apple suspende todo tipo de servicio de soporte de hardware y los proveedores de servicios dejan de tener acceso a piezas originales para realizar reparaciones.

La decisión afecta a quienes buscan reparaciones o actualizaciones para estos dispositivos, que ya no contarán con respaldo oficial de Apple. (APPLE)

Cuáles son los nuevos dispositivos que Apple considera obsoletos

MacBook Air de 11 pulgadas

Entre los dispositivos recientemente añadidos a la lista de obsoletos destaca uno de los productos más representativos de la historia reciente de la marca: el MacBook Air de 11 pulgadas. Este portátil, presentado en octubre de 2010 y discontinuado en 2015, revolucionó el segmento de ultrabooks y sentó un precedente en el mercado por su ligereza y formato minimalista.

El MacBook Air de 11 pulgadas contaba con un chasis de aluminio, un peso de apenas 1,06 kg y un grosor máximo de 1,7 cm, dimensiones que lo posicionaron como el portátil más ligero fabricado por Apple hasta esa fecha. Esa combinación lo convirtió en la puerta de entrada para muchos usuarios al ecosistema Apple, sobre todo por su tamaño compacto, portabilidad y precio accesible en comparación con otros modelos de la marca.

A partir de ahora, el MacBook Air de 11 pulgadas está completamente fuera del circuito oficial: sin actualizaciones, sin soporte y sin posibilidad de reparación, aunque, en ciertos casos, pueda extenderse un servicio limitado en relación con la batería.

MacBook Pro de 2017

En la actualización reciente, Apple también declaró obsoletos los MacBook Pro de 13 y 15 pulgadas lanzados en 2017, dispositivos que sucedieron a una de las etapas más controvertidas para la firma de Cupertino. Ambos modelos incorporaban el teclado con mecanismo de mariposa, un diseño que prometía reducir la altura de las teclas y mejorar la experiencia de escritura, pero que, en la práctica, generó numerosos problemas: atascos, pulsaciones dobles o fallos al escribir, incluso por partículas mínimas de polvo.

La empresa deja sin soporte ni reparaciones oficiales a modelos emblemáticos como el MacBook Air de 11 pulgadas y los MacBook Pro de 2017. (Mark Kauzlarich/Bloomberg)

El MacBook Pro de 13 pulgadas, en su versión con cuatro puertos Thunderbolt, y el MacBook Pro de 15 pulgadas adoptaron este mecanismo y sumaron la Touch Bar, una pantalla OLED táctil situada sobre el teclado que, a pesar de la innovación, nunca terminó de consolidarse como una utilidad imprescindible para los usuarios.

La transición a la categoría de obsoletos implica que ya no será posible reparar estos modelos en los centros oficiales, salvo por la cobertura específica sobre las baterías, que se mantiene gracias a una garantía extendida de 10 años. Sin embargo, cualquier otro problema de hardware que pueda presentarse, como fallos en teclado o pantalla, no encontrará solución oficial y deja a los usuarios sin alternativas dentro del servicio autorizado Apple.

iPhone 8 y 8 Plus

En el sector de móviles, la más reciente actualización de la lista de productos de Apple identifica al iPhone 8 y su versión Plus como equipos “vintage”. El iPhone 8 Plus, en sus variantes de 64 GB y 256 GB, debutó en 2017 y representó el último modelo de la firma californiana en incorporar el emblemático botón físico de inicio junto con el sistema Touch ID para la identificación biométrica.

El iPhone 8 y 8 Plus pasan a la categoría 'vintage', con soporte limitado según disponibilidad de piezas. (REUTERS)

Su comercialización cesó en abril de 2020 para dejar espacio al nuevo iPhone SE (segunda generación), una apuesta renovada para el mercado de entrada.

La categoría vintage para los iPhone 8 implica que todavía pueden optar a reparaciones y soporte técnico en los centros autorizados, siempre y cuando existan en inventario las piezas necesarias para cada caso.