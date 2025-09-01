Tecno

Ethereum y otras criptomonedas: así ha cambiado su valor

El bitcoin, una de las principales monedas digitales, presentó un cambio de -0,17% en las últimas 24 horas

Por Omar López

Guardar
Las criptomonedas se caracterizan por
Las criptomonedas se caracterizan por usar redes blockchain, no existir físicamente y carecer de regulación. (Archivo)

Las monedas digitales han experimentado un sube y baja en los últimos meses, pues ciertos personajes multimillonarios -como Elon Musk- y gobiernos han optado por darles un empujón como moneda de curso legal, pero también han vivido algunos tropiezos como el "criptocrash", ocurrido a principios de mayo de 2022 que puso en jaque a muchas criptodivisas.

Pese a este panorama, cada vez son más las personas que optan por incursionar en el mundo de las criptomonedas con la esperanza de tener una inversión a mediano y largo plazo, ello pese a la volatilidad que las caracteriza.

El precio de las criptomonedas

Esta es la cotización de las principales criptomonedas para este 1 de septiembre.

El bitcoin cotiza este día en 108.624,41 dólares, lo que implica un cambio de -0,17% en las últimas horas.

La segunda moneda digital más popular del mercado, ethereum, ha mostrado un movimiento de 0,6% en las últimas 24 horas, por lo que su valor se ubica en 4.400,21 dólares.

Sobre Tether US, cotiza en 1 dólares, por lo que en el último día tuvo un movimiento de -0,01%.

Por su parte, BNB tiene un valor de 854,29 dólares, con un cambio de -0,94%, en tanto que el litecoin hace lo propio con 109,81 dólares tras una variación de -0,9%.

Finalmente, el dogecoin, una de las monedas virtuales que fue impulsada por Elon Musk, tiene un valor de 0,22 dólares tras presentar un cambio de 0,23% en las últimas 24 horas.

Paso a paso para invertir en criptomonedas

Desde bitcoin hasta solana, la forma más simple y segura de comprar criptos es a través de plataformas en línea, popularmente conocidas como exchanges. Algunas de ellas ofrecen carteras virtuales y minar los activos a cambio de una comisión, para que el comprador se despreocupe de implementar estrategias constantemente para aumentar ganancias y simplemente revise lo que se ha generado.

Invertir o comprar en criptodivisas es más fácil de lo que parece. Hay que recordar que se trata de monedas virtuales, por lo que serán controladas en carteras o monederos que comparten esa peculiaridad, pues a diferencia del dinero corriente, no tienen un soporte físico.

Existen varias plataformas de exchanges, entre las más populares están Binance y Coinbase, que pueden ser localizadas fácilmente desde un buscador como Google. Una vez en sus sitios se debe seleccionar la opción de registro y elegir el método de pago para hacer las compras de las criptos que se deseen, ya que ofrecen varias con diferentes denominaciones en el mercado. No hay que olvidar que son volátiles, por lo que es importante siempre tener en cuenta su valor actual.

Su avance en Latinoamérica

Criptomonedas en México: el Banco de México (Banxico) ha determinado que ninguna de las instituciones que participan en el sistema financiero nacional podrá hacer uso o deberá permitir operaciones de ninguna clase a través de este medio de pago.

En México el empresario Ricardo Salinas Pliego, uno de los más ricos del país, ha mostrado interés en las criptomonedas y ha asegurado que varios de sus negocios aceptarán bitcoin en el futuro, incluido su banco; hasta el momento una de sus tiendas más populares ya lo hace.

Una representación de las criptomonedas.
Una representación de las criptomonedas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Criptomonedas en Perú: el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) ha dejado en claro que su misión no es ser el primero ni el segundo banco central que regule el uso de las criptomonedas, ello debido a la inestabilidad que las caracteriza. Sin embargo, hace días el presidente del (BCR) aseguró que el BCR trabajaba en un proyecto de moneda digital propia.

Criptomonedas en Colombia: en la nación sudamericana hay más de 500 sitios donde es permitido pagar con criptodivisas. Colombia ocupa el puesto 14 entre 26 países de adopción de criptomonedas, según el informe de Finder.

Criptomonedas en Centroamérica: en el gobierno de El Salvador, el bitcoin, que en septiembre de 2021 se convirtió en moneda de curso legal, ha perdido oficialmente este estatus en este enero del 2025 tras una reforma aprobada por la Asamblea Legislativa del país. Según informó la prensa local, la modificación de la Ley Bitcoin fue impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele y respaldada por la mayoría oficialista en el órgano legislativo. Este cambio marca el fin de una política que había colocado al país centroamericano en el centro del debate global sobre las criptomonedas.

¿Cómo crear una criptomoneda?

Al momento de crear una criptomoneda es importante primero determinar qué se desea tener: una moneda o un token. La primera usa su propia blockchain, mientras que la segunda se basa en una red preexistente.

De acuerdo con el sitio de Binance, para crear una criptomoneda se necesita de un gran equipo de desarrolladores y expertos; mientras que para el token sí se requieren conocimientos técnicos pero es posible crearlo en minutos a través del uso de otras blockchains como Ethereum o BNB, que son las más populares.

Los costos de creación, el tiempo requerido y el uso de fuerza de trabajo dependerá de si se opta por hacer una moneda virtual o un token. En éste último caso también se puede usar un código establecido para crear tokens o pagar para usar un servicio de creación de monedas.

Es importante saber que antes de crear una criptomoneda se debe considerar su utilidad y estado legal.

En el caso de elegir crear una criptomoneda, entonces se debe elegir una blockchain, posteriormente se debe hacer un plan acorde al funcionamiento y la funcionalidad de la blockchain para diseñar los nodos y la interfaz.

Temas Relacionados

CriptomonedasBitcoinEthereumLo último en tecnologíaMundo FintechNoticias

Últimas Noticias

Cómo cargar de forma segura un celular cuando no hay luz en casa

La variedad de opciones disponibles, desde baterías portátiles hasta cargadores solares y soluciones con otros dispositivos, permite afrontar cortes de electricidad con mayor autonomía

Cómo cargar de forma segura

El iPhone 17 llegaría con un giro inesperado en su modelo básico: cambio total con la SIM

Esta es una decisión que Apple ya ha estado implementando en Estados Unidos desde 2022

El iPhone 17 llegaría con

La tecla del cajero que siempre debes oprimir al retirar dinero para evitar estafas

Desde la inspección visual del terminal hasta el envío de notificaciones por mensajes de texto, las medidas integran tecnología y educación financiera para anticipar amenazas

La tecla del cajero que

Cuál es el valor en el mercado de la criptomoneda ethereum este 1 de septiembre

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar una herramienta para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Cuál es el valor en

Bitcoin: cómo se ha movido en el mercado este 1 de septiembre

El bitcoin fue la primera moneda virtual creada en el mundo y ha llegado a superar las 68 mil unidades de dólar

Bitcoin: cómo se ha movido
ÚLTIMAS NOTICIAS
Procesaron al jefe de Seguridad

Procesaron al jefe de Seguridad de Nordelta por haber ayudado a escapar a uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina

No alcanza con dormir bien: descubren que la fatiga podría asociarse a procesos biológicos y no solo a la falta de descanso

La tormenta de Santa Rosa provocó inundaciones y dejó calles anegadas

Pensiones por discapacidad: un estudio alerta sobre bajas incorrectas e ineficiencias en el sistema

Las celebridades deslumbraron en la alfombra roja de la quinta jornada del Festival de Cine de Venecia

INFOBAE AMÉRICA
El desesperado pedido de las

El desesperado pedido de las víctimas del terremoto en Afganistán: “Necesitamos ayuda urgente”

Guillermo del Toro saca a la venta su colección de rarezas

Una operación policial descubrió un negocio que generó 10 mil millones de dólares para el mayor grupo criminal de Brasil

Modi y Putin reforzaron su alianza en la cumbre en China y acordaron otro encuentro en Nueva Delhi

El volcán más peligroso de Europa está en erupción: impresionantes imágenes del monte Etna

TELESHOW
Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Nicolás Cabré y Rocío Pardo disfrutan de un viaje romántico a Los Ángeles: amor, paseos y atardecer en Santa Mónica

Palito Ortega habló de su hijo Martín, internado en una clínica de salud mental: “Por momentos está en casa”

Eliana Guercio mostró su faceta desconocida en la intimidad de su hogar: “Pocas cosas me motivan más”

Christian Sancho tuvo que ser internado y habló sobre su salud: “A veces el cuerpo avisa que hay que frenar”

Luck Ra sorprendió a un participante con un regalo inesperado en La Voz Argentina: “Te puede ayudar mucho”