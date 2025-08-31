Tecno

Criptomonedas: cuál es la cotización de tether este 31 de agosto

Esta moneda digital se ha convertido en la tercera más usada a nivel mundial detrás de bitcoin y ethereum

Por Infobae Noticias

Guardar
El precio de la criptomoneda
El precio de la criptomoneda Tether hoy. (Infobae)

Tether, la criptomoneda del tipo stablecoin que afirma que cada uno de sus tokens está respaldado por un dólar estadounidense, es emitida por la empresa Tether Limited y desde sus orígenes ha estado envuelta en diversas polémicas.

Tether fue la primera stablecoin en existir. Fue lanzada en el 2014 por el empresario Reeve Collins; el inversor de bitcoin, Brock Pierce; y el desarrollador, Craig Stellers. Desde entonces se ha convertido en la más importante por capitalización del mercado.

Originalmente tether estaba disponible a través de Omni Layer, pero ahora se puede acceder a ellas en varias blockchains. Con la aprobación de Tether Limited, se puede alternar entre USD y Tether, un mecanismo que ayuda a mantener el anclaje de la stablecoin.

La red de Tether Limited a su vez es controlada por los propietarios del exchange de criptomonedas Bitfinex, que fue acusado por la Fiscalía de Nueva York de usar fondos de Tether para cubrir 850 millones en fondos faltantes desde mediados de 2018.

Precio de Tether

El valor de la criptomoneda de Tether a las 08:30 horas (UTC) de hoy es de 1.0 dólares por unidad.

Esto quiere decir que el activo digital registró un cambio del -0.01% en el último día, así como una variación del -0.01% en la última hora.

Actualmente, Tether se encuentra en el lugar #4 de popularidad en el mercado digital. Cabe mencionar que el máximo histórico que ha alcanzado esta criptodivisa es de 1.21549 dólares por unidad.

Criptomoneda, ¿qué es y cómo funciona?

Las monedas virtuales nacieron en 2008 como una alternativa ante la devaluación de varias divisas a consecuencia de la crisis económica de aquel año.

El primer activo digital creado fue el bitcoin y con el tiempo surgieron otras como litecoin, ethereum, bitcoin, cash, ripple, dogecoin, algunas de las más populares.

Las criptomonedas funcionan mediante un cifrado criptográfico que garantiza la seguridad de las transacciones, así como el control de la creación de sus unidades .

Para hacer transacciones, las criptomonedas utilizan una base de datos descentralizada, blockchain o registro contable compartido.

Es importante mencionar que las criptomonedas son activos digitales que no existen físicamente y, a diferencia de monedas como el dólar, el euro o el peso, no están reguladas por ninguna institución y no requieren de intermediarios en las transacciones.

Esto último ha provocado que las criptomonedas no sean vistas con buenos ojos por el mercado formal acusándolos de ser inconfiables, volátiles, propiciar fraudes, no tener un marco legal que respalde a sus usuarios, permitir la operación de actividades ilegales, entre otros.

Representaciones físicas de varias criptomonedas
Representaciones físicas de varias criptomonedas sobre la placa base de un ordenador(EFE/Sedat Suna)

Aún así, poco a poco se ha abierto el paso a tal grado que empresas, millonarios y hasta gobiernos han incentivado o legalizado su uso.

Uno de los hombres más ricos del mundo, Elon Musk, ha hecho comentarios a favor de monedas virtuales como bitcoin y dogecoin, permitiendo temporalmente su uso en la empresa de automóviles eléctricos Tesla, lo cual desencadenó, en su momento, el incremento de su valor.

Temas Relacionados

CriptomonedasTetherNoticiasLo último en tecnologíaMundo Fintech

Últimas Noticias

Argentina: lista de los 10 videos musicales que son tendencia en YouTube este sábado

Desde sus inicios en el año 2005, la plataforma de YouTube se ha colocado rápidamente en el gusto del público y se ha convertido en la biblioteca digital de videos más grande del mundo

Argentina: lista de los 10

Lista de los 10 videos en tendencia este sábado en YouTube Colombia

Tal es la popularidad de la plataforma de YouTube que se trata del segundo sitio más buscado sólo detrás del propio Google

Lista de los 10 videos

Lo mejor de YouTube Chile: lista de los videos del momento

Google compró YouTube en el 2006 por un valor de 1650 millones de dólares; en ese entonces se visualizaban 100 millones de videos al día

Lo mejor de YouTube Chile:

Qué significa el emoji de carita con la mano sobre la boca en WhatsApp

Esta figura sirve para expresarse en mensajes que incluyen una broma ligera o un comentario pícaro

Qué significa el emoji de

Starlink en Argentina: qué costo tiene el internet satelital de Elon Musk en el país

En este país, los planes residenciales, diseñados para hogares en una ubicación fija con datos ilimitados, comienzan desde 38.000 pesos argentinos al mes

Starlink en Argentina: qué costo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Condenaron a perpetua a cuatro

Condenaron a perpetua a cuatro acusados del crimen de “Popito” Zalazar, el preso baleado en venganza de Los Monos

Detuvieron a hombre acusado de haber estado involucrado en el crimen del narco César “Oreja” Martínez

Guillermo Montenegro: “En esta elección hay que ponerle un freno al kirchnerismo, así sea lo último que haga”

A qué hora llega la tormenta de Santa Rosa y cuáles serán las zonas que estarán bajo alerta meteorológica

Estaba prófugo por un homicidio y lo detuvieron en Rosario: investigan una presunta saga de venganzas

INFOBAE AMÉRICA
Von der Leyen se reunirá

Von der Leyen se reunirá con el primer ministro de Polonia para tratar las garantías de seguridad para Ucrania y cuestiones de defensa

Dónde voto en Corrientes: cómo consultar el padrón para las elecciones de este 31 de agosto

Cómo la Escuela Quiteña revolucionó el arte barroco en América entre los siglos XVII y XVIII

Cómo funciona el entrenamiento piramidal, la nueva tendencia en el fitness

El Cartel de los Soles y el Cartel de los Sapos

TELESHOW
Khea vuelve a las raíces

Khea vuelve a las raíces del trap en su nuevo EP: la tristeza que lo impulsó y el equilibrio entre exigencia y descanso

La vida de Silvina Luna en fotos: la infancia en Rosario, la explosión mediática y el recuerdo imborrable a dos años de su muerte

Julio Chávez: “Soy profundamente vulnerable a la mirada del otro”

El llamativo video de Antonio de la Rúa en el show de Shakira: aumentan los rumores de acercamiento

La reacción de Vanina Escudero cuando Mirtha Legrand le preguntó si estaba peleada con su hermana