Tecno

Criptomonedas: el costo de bitcoin para este 30 de agosto

El bitcoin fue la primera criptomoneda creada en el mundo y ha llegado a superar las 68 mil unidades de dólar

Por Armando Montes

Guardar
Bitcoin, la criptomoneda más popular
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, ha sido impulsada por empresarios como Elon Musk, en donde su uso es legal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bitcoin fue la primera criptomoneda que salió al mercado. Ideada por Satoshi Nakamoto en 2008, esta divisa digital promovía un ideal libertario y buscaba poner en jaque a las instituciones monetarias y financieras tradicionales luego de la crisis financiera mundial que se vivió ese año.

La victoria electoral de Donald Trump significó un movimiento positivo para las principales criptomonedas del mercado. A finales de 2024, bitcoin registró un nuevo máximo histórico que logró superar los 107.000 dólares por unidad, después de que el presidente estadounidense reiteró su idea de crear una reserva estratégica de la criptodivisa en Estados Unidos.

Las divisas digitales serán un foco de atención durante este año, las iniciativas del presidente de Estados Unidos y el desarrollo de nuevos modelos de inteligencia artificial fungirán un papel importante en la cotización de estos activos. Después del lanzamiento del nuevo modelo de IA chino DeepSeek, BTC y otras criptos cayeron en la mayoría de los mercados de valores.

Representaciones físicas de varias criptomonedas
Representaciones físicas de varias criptomonedas sobre la placa base de un ordenador(EFE/Sedat Suna)

Precio de la criptomoneda bitcoin

La cotización de bitcoin para este día a las 09:00 horas (UTC) es de 108237.68 dólares, es decir, que la criptomoneda sufrió un cambio de -2.71% en las últimas 24 horas.

Por otro lado, registró un cambio de -0.09% con respecto a su valor hace una hora. En cuanto a su popularidad, se ubica en la posición #1.

Bitcoin alcanzó su máximo histórico

En marzo del año pasado el bitcoin ha logrado un nuevo máximo histórico, superando los valores anteriores y reafirmándose como la criptomoneda más importante en el mercado, acercándose a los 73 mil dólares. Este récord se obtuvo en medio de un flujo sin precedentes de inversiones hacia las criptomonedas, un acontecimiento notable para el sector financiero digital.

El aumento en el valor de bitcoin ocurre en un contexto donde hay un entrante masivo de capital hacia las criptomonedas, lo que indica un creciente interés y confianza de los inversores en estos activos. La subida del precio beneficia no solo a bitcoin sino que también tiene un impacto positivo en el mercado de las criptomonedas en general, favoreciendo una mayor estabilidad y visibilidad, de acuerdo a un análisis de Bloomberg.

Expertos financiaron este aumento a diferentes factores, como la adopción institucional de las criptomonedas, la búsqueda de alternativas de inversión debido a la incertidumbre económica mundial y la innovación continua en la tecnología blockchain que respalda a bitcoin y otras divisas digitales. Esta combinación de factores ha creado un entorno propicio para el crecimiento continuo en el valor de Bitcoin.

Cómo adquirir criptomonedas

Para adquirirlas e intercambiarlas se utilizan portales especializados. Su valor varía en función de la oferta, de la demanda y del compromiso de los usuarios, por lo que puede cambiar más rápido que el dinero tradicional, pero mientras más gente esté interesada y quiera comprar determinada divisa, mayor será su precio.

Juan Mayén, director ejecutivo de
Juan Mayén, director ejecutivo de la firma hondureña TGU Consulting Group, muestra cómo usar un cajero automático de criptomonedas en Tegucigalpa, Honduras. (REUTERS/Fredy Rodriguez)

No obstante, quien invierte en este tipo de monedas digitales debe tener muy claro que esta forma trae consigo un elevado riesgo al capital, pues, así como puede haber un incremento, también puede tener inesperadamente un desplome y acabar con los ahorros de sus usuarios.

Para almacenarlas, los usuarios deben contar con un monedero digital o wallet, que en realidad es un software a través del cual es posible guardar, enviar y hacer transacciones de las criptomonedas. En realidad, este tipo de monederos sólo guarda las claves que marcan la propiedad y el derecho de una persona sobre cierta criptomoneda, por lo que estos códigos son los que en realidad se deben proteger.

Temas Relacionados

CriptomonedasBitcoinNoticiasLo último en tecnologíaMundo Fintech

Últimas Noticias

Cómo ha cambiado el valor de la criptomoneda tether en las últimas 24 horas

Esta moneda digital se ha convertido en la tercera más usada a nivel mundial detrás de bitcoin y ethereum

Cómo ha cambiado el valor

Spotify cambia las reglas de juego: solo podrás usar la versión disponible en tu país al precio local

El servicio de streaming musical indicó a sus usuarios, mediante un correo electrónico, sobre cambios en las formas de publicar y compartir contenido dentro de la aplicación

Spotify cambia las reglas de

Esta es la primera empresa educativa online en superar ventas de 92 millones de dólares en Hotmart

El ascenso de la edtech brasileña se selló con la entrega del casco de fibra de carbono ante referentes del emprendimiento digital latino

Infobae

Bill Gates: cuál era su coeficiente intelectual de pequeño

Un alto puntaje puede reflejar capacidad cognitiva, pero no mide la creatividad, la inteligencia emocional ni la comprensión social

Bill Gates: cuál era su

Cómo prevenir que se quemen los electrodomésticos

Es recomendable instalar protectores de voltaje o supresores de picos eléctricos, ya que estos dispositivos ayudan a prevenir daños en los electrodomésticos causados por subidas de tensión

Cómo prevenir que se quemen
ÚLTIMAS NOTICIAS
Robo a Chicho Serna: ordenaron

Robo a Chicho Serna: ordenaron al acusado a abandonar Villa La Angostura en menos de 48 horas

Detuvieron a los acusados de asesinar a un joven y robarle el auto en la puerta de un supermercado de Escobar

Cuenta regresiva para Santa Rosa: cuándo llegarán las tormentas y ráfagas de viento al AMBA y el resto del país

Efecto Spagnuolo: qué hipótesis tiene el Gobierno de los audios y cómo puede impactar en el Gabinete

Semana Financiera: se recalentó el dólar mientras los bonos y las acciones siguen en rojo

INFOBAE AMÉRICA
Cómo es la nueva “Cortina

Cómo es la nueva “Cortina de Hierro” que está construyendo Europa ante la amenaza rusa

De héroe a villano, la historia del nuevo Codirector de la Policía sandinista

El desmantelamiento constitucional del régimen sandinista para blindar la sucesión de Rosario Murillo en Nicaragua

De mendiga a reina sin corona: la boda secreta de Luis XIV, cartas quemadas y el poder oculto de la Marquesa de Maintenon

Carolyn Shoemaker, la mujer que descubrió cometas desde el patio de su casa

TELESHOW
Daniela Batlle Casas: “Piensan que

Daniela Batlle Casas: “Piensan que Gerson me mantiene”

Soledad definió los cinco participantes que integrarán su equipo en La Voz Argentina: el pedido de ayuda al público

Una historia de ida, de sueños y de vuelta: Yayo Cáceres emociona con su regreso al país al frente de Ron Lalá

Thomas Guzmán: “Si alguna vez me pasa algo en la calle, en mi lápida pongan que fui libre y feliz”

Nancy Anka recuerda el irrepetible éxito que vivió con Grande Pá: “Sin la contención correcta terminaba psiquiátrica“