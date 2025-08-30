Tecno

¿Cómo se han comportado las criptomonedas hoy? Análisis de su volatilidad y tendencias

Las criptomonedas han tenido un boom en los últimos meses y el bitcoin ha conseguido su legalidad en El Salvador

Por Omar López

Guardar
Las criptomonedas se caracterizan por
Las criptomonedas se caracterizan por usar redes blockchain, no existir físicamente y carecer de regulación. (Archivo)

Las criptomonedas son un activo digital innovador que han experimentado un crecimiento monumental en los últimos tiempos debido a varios elementos que contribuyen a ello, entre ellos que algunos gobiernos hayan decidido darles una oportunidad como moneda de curso legal; no obstante, también han sufrido descalabros que han puesto en duda su viabilidad, como el más reciente episodio conocido como el "criptoinvierno".

Pese a este panorama, cada vez más personas han empezado a adquirir criptomonedas para poder invertir en algo "seguro" y "fiable" tanto a corto como a largo plazo, a pesar de los niveles extremos de inestabilidad que sufre constantemente.

No obstante, invertir o comprar en criptodivisas es más fácil de lo que parece. Hay que recordar que se trata de monedas virtuales, por lo que serán controladas en carteras o monederos que comparten esa peculiaridad, pues a diferencia del dinero corriente, no son un objeto físico.

El precio de las criptomonedas

Esta es la cotización de las criptodivisas más destacadas en este momento.

El bitcoin cotiza este día en 108.545,76 dólares, lo que implica un cambio de -3,55% en las últimas horas.

La segunda criptomoneda más popular del mercado, ethereum, ha mostrado un movimiento de -2,49% en las últimas 24 horas, por lo que su valor se ubica en 4.394,98 dólares.

Sobre Tether US, cotiza en 1 dólares, por lo que en el último día tuvo un movimiento de -0,01%.

Por su parte, BNB tiene un valor de 860,65 dólares, con un cambio de -1,57%, en tanto que el litecoin hace lo propio con 110,49 dólares tras una variación de -2,87%.

Finalmente, el dogecoin, una de las monedas digitales que fue impulsada por Elon Musk, tiene un valor de 0,22 dólares tras presentar un cambio de -3,95% en las últimas 24 horas.

Paso a paso para invertir en criptomonedas

Desde bitcoin hasta dogecoin, la forma más simple y segura de comprar criptos es a través de plataformas online, mejor conocidas como exchanges. Algunas de ellas ofrecen carteras virtuales y minar los activos a cambio de una comisión, para que el comprador se despreocupe de implementar estrategias constantemente para aumentar ganancias y simplemente revise lo que se ha generado.

Invertir o comprar en criptodivisas es más fácil de lo que parece. Hay que recordar que se trata de monedas virtuales, por lo que serán controladas en carteras o monederos que comparten esa característica, pues a diferencia del dinero corriente, no son un objeto físico.

Existen varias plataformas de exchanges, entre las más populares están Binance y Coinbase, que pueden ser localizadas fácilmente desde un buscador como Google. Una vez en sus sitios se debe seleccionar la opción de registro y elegir el método de pago para hacer las compras de las criptos que se deseen, ya que ofrecen varias con diferentes denominaciones en el mercado. No hay que olvidar que son volátiles, por lo que es importante siempre tener en cuenta su valor actual.

Cuál es su estatus en América Latina

Criptomonedas en México: el Banco de México (Banxico) ha determinado que ninguna de las instituciones que participan en el sistema financiero nacional podrá hacer uso o deberá permitir operaciones de ninguna clase a través de este medio de pago.

En México el empresario Ricardo Salinas Pliego, uno de los más ricos del país, ha mostrado interés en las criptomonedas y ha asegurado que varios de sus negocios aceptarán bitcoin en el futuro, incluido su banco; hasta el momento una de sus tiendas más populares ya lo hace.

Una representación de las criptomonedas.
Una representación de las criptomonedas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Criptomonedas en Perú: el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) ha dejado en claro que su misión no es ser el primero ni el segundo banco central que regule el uso de las criptomonedas, ello debido a la inestabilidad que las caracteriza. Sin embargo, hace días el presidente del (BCR) aseguró que el BCR trabajaba en un proyecto de moneda digital propia.

Criptomonedas en Colombia: en la nación sudamericana hay más de 500 sitios donde es permitido pagar con criptodivisas. Colombia ocupa el puesto 14 entre 26 países de adopción de criptomonedas, según el informe de Finder.

Criptomonedas en Centroamérica: en el gobierno de El Salvador, el bitcoin, que en septiembre de 2021 se convirtió en moneda de curso legal, ha perdido oficialmente este estatus en este enero del 2025 tras una reforma aprobada por la Asamblea Legislativa del país. Según informó la prensa local, la modificación de la Ley Bitcoin fue impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele y respaldada por la mayoría oficialista en el órgano legislativo. Este cambio marca el fin de una política que había colocado al país centroamericano en el centro del debate global sobre las criptomonedas.

¿Cómo crear una criptomoneda?

Al momento de crear una criptomoneda es importante primero determinar qué se desea tener: una moneda o un token. La primera usa su propia blockchain, mientras que la segunda se basa en una red preexistente.

De acuerdo con el sitio de Binance, para crear una criptomoneda se necesita de un gran equipo de desarrolladores y expertos; mientras que para el token sí se requieren conocimientos técnicos pero es posible crearlo en minutos a través del uso de otras blockchains como Ethereum o BNB, que son las más populares.

Los costos de creación, el tiempo requerido y el uso de fuerza de trabajo dependerá de si se opta por hacer una moneda virtual o un token. En éste último caso también se puede usar un código establecido para crear tokens o pagar para usar un servicio de creación de monedas.

Es importante saber que antes de crear una criptomoneda se debe considerar su utilidad y estado legal.

En el caso de elegir crear una criptomoneda, entonces se debe elegir una blockchain, posteriormente se debe hacer un plan acorde al funcionamiento y la funcionalidad de la blockchain para diseñar los nodos y la interfaz.

Temas Relacionados

CriptomonedasBitcoinEthereumLo último en tecnologíaMundo FintechNoticias

Últimas Noticias

Ethereum: cuál es la cotización de esta criptomoneda

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar una herramienta para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Ethereum: cuál es la cotización

Criptomonedas: el costo de bitcoin para este 30 de agosto

El bitcoin fue la primera criptomoneda creada en el mundo y ha llegado a superar las 68 mil unidades de dólar

Criptomonedas: el costo de bitcoin

Cómo ha cambiado el valor de la criptomoneda tether en las últimas 24 horas

Esta moneda digital se ha convertido en la tercera más usada a nivel mundial detrás de bitcoin y ethereum

Cómo ha cambiado el valor

Spotify cambia las reglas de juego: solo podrás usar la versión disponible en tu país al precio local

El servicio de streaming musical indicó a sus usuarios, mediante un correo electrónico, sobre cambios en las formas de publicar y compartir contenido dentro de la aplicación

Spotify cambia las reglas de

Esta es la primera empresa educativa online en superar ventas de 92 millones de dólares en Hotmart

El ascenso de la edtech brasileña se selló con la entrega del casco de fibra de carbono ante referentes del emprendimiento digital latino

Infobae
ÚLTIMAS NOTICIAS
Coimas en Discapacidad: ¿los audios

Coimas en Discapacidad: ¿los audios de Diego Spagnuolo son válidos o podrían llevar a la nulidad de la causa?

La Boca: un policía mató a un hombre que le apuntó con una pistola y quiso sacarle su arma reglamentaria

El pedido desesperado de un electricista desempleado que se volvió viral: “No queremos quedar en la calle”

“Están manoseando de más mi apellido”: Eduardo Menem defendió a “Lule” de las acusaciones por presuntas coimas

Robo a Chicho Serna: ordenaron al acusado abandonar Villa La Angostura en menos de 48 horas

INFOBAE AMÉRICA
Narendra Modi llegó a China

Narendra Modi llegó a China para reunirse con Xi Jinping y Vladimir Putin en medio de las tensiones arancelarias con EEUU

Un hombre atropelló a una multitud en Francia: al menos un muerto y cinco heridos

Asesinaron a tiros al diputado ucraniano Andriy Parubiy en la ciudad de Leópolis

Volodimir Zelensky advirtió que Rusia está preparando una nueva ofensiva a gran escala: “Se necesitan medidas concretas”

De héroe a villano, la historia del nuevo Codirector de la Policía sandinista

TELESHOW
Daniela Batlle Casas: “Piensan que

Daniela Batlle Casas: “Piensan que Gerson me mantiene”

Soledad definió los cinco participantes que integrarán su equipo en La Voz Argentina: el pedido de ayuda al público

Una historia de ida, de sueños y de vuelta: Yayo Cáceres emociona con su regreso al país al frente de Ron Lalá

Thomas Guzmán: “Si alguna vez me pasa algo en la calle, en mi lápida pongan que fui libre y feliz”

Nancy Anka recuerda el irrepetible éxito que vivió con Grande Pá: “Sin la contención correcta terminaba psiquiátrica“