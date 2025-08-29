Personaliza tus chats: trucos para modificar letra y color en WhatsApp rápidamente

WhatsApp pone a disposición varios métodos para adaptar el formato visual de los mensajes. (El Español)

La comunicación global ha encontrado en WhatsApp una herramienta medular para conectar a miles de millones de personas día a día. Más allá de las funciones tradicionales de mensajería, la plataforma propiedad de Meta ofrece varias posibilidades de personalización para aquellos usuarios que buscan darle un toque único a sus conversaciones.

Actualmente, existen distintos trucos que permiten modificar el formato de los textos y ajustar el color de los mensajes, aportando versatilidad y creatividad a la experiencia de chatear.

Trucos de WhatsApp para personalizar letras y colores en los mensajes

WhatsApp pone a disposición varios métodos para adaptar el formato visual de los mensajes. Entre ellos, se pueden destacar opciones para transformar el texto en cursiva, negrita, tachado o monoespaciado. Los pasos son simples: añadir ciertos símbolos antes y después de la palabra o frase.

WhatsApp ofrece varias posibilidades de personalización para aquellos usuarios que buscan darle un toque único a sus conversaciones.

Por ejemplo, un texto encerrado entre guiones bajos se convertirá en cursiva, mientras que los asteriscos logran el efecto de negrita. Las listas, ya sean numeradas o con viñetas, y la posibilidad de insertar citas o fragmentos de código alineado, también se pueden lograr con combinaciones específicas de caracteres al inicio de cada línea o palabra.

A continuación se explica cómo realizarlo:

Para hacer una lista con viñetas, coloca un asterisco o un guion y un espacio antes de cada ítem.

Si deseas formatear una lista numerada, escribe el número seguido de un punto y un espacio antes de cada línea.

Para insertar una cita, utiliza un corchete angular y un espacio delante del texto.

Si tu objetivo es mostrar texto como código alineado, escribe un acento grave antes y después del fragmento.

Otro elemento distintivo para personalizar los chats es la selección del color de las burbujas de mensajes. Accediendo al menú de “Ajustes” y luego a la sección de “Chats”, el apartado “Tema predeterminado del chat” brinda la opción “Color del chat”, donde el usuario escoge el tono de su preferencia.

Si deseas formatear una lista numerada, escribe el número seguido de un punto y un espacio antes de cada línea. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Es importante mencionar que este cambio solo será visible para quien lo realiza y no afectará los chats externos. Además, si se considera instalar aplicaciones adicionales para ampliar las opciones de color, se debe actuar con precaución dada la exposición potencial de datos personales.

Es preciso señalar que optar siempre por las funciones oficiales de Meta constituye la alternativa más segura para personalizar la experiencia sin poner en riesgo los datos personales.

Cómo puedes crear stickers personalizados en WhatsApp

La creación de stickers personalizados en WhatsApp es un proceso sencillo y divertido que permite expresar emociones de una manera única. Para comenzar, abre cualquier chat y pulsa el ícono de emoji en la barra de texto. A continuación, selecciona la pestaña de stickers y luego haz clic en el símbolo “+” para acceder al menú de nuevas creaciones.

Una simple notificación en WhatsApp puede convertirse en un secuestro digital - (Fotomontaje Infobae)

WhatsApp te ofrece la opción de usar imágenes propias desde la galería o crear dibujos directamente en la aplicación. Una vez elegido el diseño, añade decoraciones, textos o recortes según tu preferencia. Guarda el sticker creado y utilízalo en tus conversaciones para personalizar tus mensajes.

Cómo puedes aprovechar al máximo WhatsApp en tu celular

Para sacar el mayor provecho a WhatsApp en celulares, es recomendable explorar todas sus funciones de personalización y seguridad. Puedes crear grupos para mantenerte en contacto con familiares o equipos de trabajo, utilizar listas de difusión para enviar mensajes a varios contactos simultáneamente y configurar respuestas automáticas en WhatsApp Business.

Aprovecha las opciones de privacidad, como bloquear contactos o limitar quién ve tu última conexión. Utiliza la copia de seguridad para resguardar tus chats importantes y experimenta con nuevas funciones como stickers personalizados y el envío de archivos multimedia. Así, lograrás una experiencia eficiente y adaptada a tus necesidades en la aplicación.