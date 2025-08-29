Tecno

El sube y baja de ethereum: cuál es su valor este 29 de agosto

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Por Armando Montes

Guardar
Ether es el token de
Ether es el token de Ethereum, una red basada en la tecnología blockchain que sirve de base para los famosos contratos inteligentes. (Infobae)

Ether, comúnmente llamada como ethereum, es la moneda virtual #2 en cuanto a términos de capitalización de mercado, por lo que se trata de una de las divisas digitales que más despierta el interés entre los mineros (creadores de las criptodivisas).

Ethereum es una plataforma de blockchain de código abierto que se ejecuta con el uso de su moneda nativa, llamada ether o ETH, por lo que a pesar de que la gente usa estos nombres como sinónimos son cosas diferentes.

Ether es un token que se utiliza específicamente en la blockchain ethereum para pagar transacciones. Este token es responsable de impulsar casi todo lo que ocurre en la red, misma que puede ser usada por cualquier persona para crear y ejecutar contratos inteligentes, que son programas de software que se ejecutan de manera autónoma y sin la intervención del usuario.

De acuerdo con el portal de Binance, la moneda digital ethereum actualmente cuenta con 527.48B de unidades creadas.

Precio de la criptomoneda ethereum

La cotización de ethereum para hoy a las 09:30 horas (UTC) es de 4369.96 dólares, es decir, que la criptomoneda reportó un cambio de -5.25% en las últimas 24 horas.

Por otro lado, registró un cambio de -0.64% con respecto a su valor hace una hora. En cuanto a su popularidad, se ubica en la posición #2.

Ethereum 2.0: las claves

Tras varios meses de retraso y con el temor de que ya nunca pasaría, finalmente el 15 de septiembre de 2022 Ethereum llevó a cabo su tan ansiada fusión o actualización al nuevo nivel 2.0 con la promesa de mejorar la experiencia de los usuarios de esta criptomoneda.

“The Merge”, inglés para “La Fusión”, es una transformación en la forma en que Ethereum procesa las transacciones y en cómo se crean nuevos tokens de Ether.

Representación de la criptomoneda Ether.
Representación de la criptomoneda Ether. (REUTERS)

Esta fusión se trata de la combinación de la cadena de bloques de Ethereum con una nueva cadena de bloques separada conocido como proof-of-stake, el cual reduce el consumo de energía de la cadena de bloques de Ethereum en un 99,9 %, según sus propios desarrolladores, lo que la vuelve más “amigable” con el ambiente al tiempo que las transacciones serían más baratas.

Sus defensores creen que la fusión hará que Ethereum resulte favorecido con respecto al máximo rival, Bitcoin, pues podría aumentar su uso.

En el proceso Proof Stake los propietarios de Ether bloquearán cantidades establecidas de sus criptomonedas para verificar nuevos registros en la cadena de bloques, ganando nuevas monedas además de su criptografía “participada”.

Temas Relacionados

CriptomonedasEthereumNoticiasLo último en tecnologíaMundo Fintech

Últimas Noticias

Modo capibara en WhatsApp: cómo activarlo fácil y rápido en septiembre 2025

Los usuarios pueden crear imágenes de este animal con inteligencia artificial directamente desde la aplicación móvil, utilizando la herramienta Meta AI

Modo capibara en WhatsApp: cómo

Pixel Care+ es el nuevo seguro de Google para proteger un celular Pixel ante accidentes, fallas y hasta robos

Este programa, diseñado para dispositivos de Google, ofrece reclamaciones ilimitadas por daños accidentales, cobertura de garantía extendida y protección frente a daños mecánicos, además de una opción adicional contra pérdida y robo

Pixel Care+ es el nuevo

Cómo la IA cambió los call centers, el servicio al cliente y los empleos de muchos jóvenes

Gracias a la inteligencia artificial, ahora se requieren personas con conocimientos en análisis de datos, ciberseguridad, automatización y prevención de fraude

Cómo la IA cambió los

Cómo transferir música de Spotify a Apple Music para no perder mis listas de reproducción

Los usuarios solo deben acceder a la configuración de su iPhone o iPad. En caso de usar Android, basta con abrir la app de Apple Music para iniciar el proceso y así evitar realizar la migración de forma manual

Cómo transferir música de Spotify

Google revela seis trucos para construir buenos prompts al momento de generar imágenes con IA

Es fundamental que los usuarios indiquen quién o qué aparecerá en la imagen. Ser específico permite que la inteligencia artificial genere con mayor precisión el resultado que deseas

Google revela seis trucos para
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cirugías estéticas: cómo varían los

Cirugías estéticas: cómo varían los procedimientos y preferencias según la edad de los pacientes

El electrodoméstico que consume 4 veces más energía que un lavarropas nuevo y muchos argentinos conservan en sus casas

Un auto perdió el control, chocó contra una fila de motos estacionadas y terminó volcado

Vuelve a funcionar el tren Nariz del Diablo en Ecuador, uno de los pasos ferroviarios de montaña más difíciles del mundo

Discutió con su ex pareja en San Martín, la prendió fuego delante de su nuevo novio y la mujer murió horas después

INFOBAE AMÉRICA
China intenta ampliar su red

China intenta ampliar su red de seguridad social: muchos chinos están preocupados

Israel recuperó los cuerpos de otros dos rehenes del grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza

La Unión Europea volvió a criticar a Rusia tras nuevos ataques a Ucrania: “Putin se está burlando de cualquier esfuerzo de paz”

Israel alista la ofensiva final contra Hamas: declaró a la Ciudad de Gaza “zona de combate peligrosa”

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones contra la región de Dnipro en Ucrania: al menos dos muertos

TELESHOW
“¿Sabés bailar lambada?“: el divertido

“¿Sabés bailar lambada?“: el divertido momento entre Lali Espósito y Nico Occhiato en La Voz Argentina

El sensual baile de Melody Luz en el nuevo tema de Emmanuel Horvilleur

Ale Sergi y Juliana Gattas eligieron a los cinco salvados del Team Miranda! en La Voz Argentina

Sofía “Jujuy” Jiménez recreó su casting de “En el barro” y habló de sus errores en el video: “Me sale el beboteo”

La llamativa técnica que usa Pampita, basada en sus exparejas, para recordar el año de las canciones